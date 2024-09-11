

مسقط: قام ظفار الإسلامي، النافذة المالية الإسلامية الرائدة في سلطنة عمان، برعاية ندوة التمويل الإسلامي في سلطنة عُمان 2024، وهو حدث بارز يسلط الضوء على نمو وتطور التمويل الإسلامي في المنطقة. ونظمت الندوة شركة REDmoney بالشراكة مع هيئة الخدمات المالية، حيث وفرت منصة لخبراء القطاع المصرفي الإسلامي والمنظمين والمؤسسات المالية لمناقشة الاتجاهات والتحديات والفرص الرئيسية في قطاع التمويل الإسلامي.

وقد شارك في الندوة محسن الشيخ محمد – رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال بظفار الإسلامي، حيث أدار إحدى الحلقات النقاشية تحت عنوان ”البناء على مكانة سلطنة عُمان المتنامية كمركز لأسواق رأس المال الإسلامية“ حيث ناقش تأثير اللوائح الجديدة للسندات والصكوك على سوق رأس المال الإسلامي، ودور ازدهار سوق الأسهم والاكتتابات العامة الأولية كجزء من برنامج أوسع عن الأسهم ومعنى الإطار التنظيمي الجديد للأصول الافتراضية والأصول الرقمية في سلطنة عُمان.

جمعت ندوة التمويل الإسلامي أبرز العقول في مجال التمويل الإسلامي لمناقشة التطورات الأساسية والأثر الأخلاقي للممارسات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبحضور كبار الشخصيات وخبراء القطاع والمستثمرين المحتملين، حيث تم خلال الندوة طرح ومناقشة عدد من المحاور الرئيسية بالقطاع المصرفي الإسلامي منها الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وخطط الاستثمار الجماعي في سلطنة عمان، والتمويل الإسلامي المهيكل وأسواق رأس المال في السلطنة، وتمويل السوق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمبادرات الرقمية في عمان من بين مواضيع أخرى وغيرها من المحاور المتعلقة بالقطاع.

وتؤكد مشاركة ظفار الإسلامي على التزامه بتعزيز الممارسات المصرفية الإسلامية المسؤولة والمستدامة في سلطنة عمان.

يعد ظفار الإسلامي – نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار - من المؤسسات المالية الرائدة في سلطنة عمان، حيث حقق تميزًا على مختلف الأصعدة ونموًا في مختلف المجالات، علاوة على التميز في تقديم خيارات متنوعة من الحلول المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والتي تم تصميمها خصيصاً لتلبي احتياجات الزبائن من الأفراد والمؤسسات في كافة أنحاء السلطنة.

ومن الجدير ذكره أنه في وقت سابق من هذا العام؛ قام "ظفار الإسلامي" بتغيير الهوية المؤسسية احتفاءً بالذكرى العاشرة لتأسيسه، والاحتفال بمرور عقدٍ من التميُّز. وتتوافق هذه المبادرة مع التزامنا بالتطوير المستمر، وتوفير أفضل تجربة مصرفية لزبائننا. يُمثّل الشعار الجديد تطور "ظفار الإسلامي" من نجم واحد إلى مجرّة مليئة بقدرات لا متناهية، حيث يرمز كل نجم في المجرّة إلى قِيمنا الأساسية، مع التركيز على الأمانة والشفافية في تقديم الخدمات المصرفية، والتركيز على خدمة الزبائن. يعكس كل نجمٍ التزامنا تجاه زبائننا بتقديم أفضل مستوى من الخدمات والمنتجات.

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