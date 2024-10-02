مسقط: يسر ظفار الإسلامي، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار، الإعلان عن دوره المحوري في تسهيل مشاركة زبائنه الكرام في الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج.

يمثل الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج فرصة استثمارية مهمة، ودعماً لهذه المبادرة الوطنية يشجع ظفار الإسلامي زبائنه للمشاركة في هذا الاكتتاب العام، وتحقيق أقصى قدر من العوائد، من خلال خيار تمويل الاكتتاب العام الأولي ”مساومة“ بنسبة 1:1 للزبائن، مما يمكنهم من زيادة حجم اكتتابهم.

يتكون الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج من إجمالي ملياري سهم (وهو أكبر اكتتاب عام أولي في تاريخ سلطنة عُمان)، وهو ما يمثل 25% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. ومن المتوقع أن يجمع الاكتتاب العام الأولي ما يصل إلى 780 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 2.026 مليار دولار أمريكي) عند أعلى نطاق سعري، مما يرفع قيمة شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج إلى 3.120 مليار ريال عماني (أي ما يعادل 8.104 مليار دولار أمريكي). مدة الاكتتاب العام الأولي للفئة الأولى من تاريخ 30 سبتمبر ولغاية 10 أكتوبر 2024، وللفئة الثانية من تاريخ 30 سبتمبر ولغاية 9 أكتوبر 2024.

وتماشيًا مع التزامه بزيادة الكفاءة وتعزيز رضا الزبائن وتحقيق الشمول المالي، جعل ظفار الإسلامي من السهل والمريح للزبائن المشاركة في هذه الفرصة الاستثمارية الهامة، حيث يمكنهم التقدم بطلب للاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج رقمياً من خلال تطبيق ظفار الإسلامي للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، حيث تتيح هذه المنصة الرقمية إمكانية المشاركة الفورية وببضع خطوات سهلة من أي مكان. من ناحية أخرى، للزبائن الذين يفضلون التعامل وجهاً لوجه، يمكنهم أيضًا زيارة أي من فروع ظفار الإسلامي لتقديم طلب للاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج من خلال تعبئة نموذج الاكتتاب لشركة مسقط للمقاصة والإيداع الإلكتروني.

ومن الجدير ذكره أن ظفار الإسلامي يقدم خيار تمويل الاكتتاب العام الأولي ”مساومة“ بنسبة 1:1 عبر الذهاب مباشرةً إلى أي من فروع ظفار الإسلامي، مما يمنحهم إمكانية تأمين الأموال اللازمة بكل سهولة للاستثمار في الاكتتاب العام الأولي، كما أن تمويل الاكتتاب العام الأولي من ظفار الإسلامي متوفرًا بربح 0٪، لأول 15 يومًا من تاريخ إدراج الاكتتاب، مما يضمن أن يتمكن الزبائن من المشاركة في الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج دون تكبد تكاليف مالية إضافية. كما توجد رسوم معالجة رمزية قدرها 0.25٪ إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة بحد أدنى 25 ريال عماني إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة وبحد أقصى 125 ريال عُماني إضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة، مما يجعلها خياراً فعالاً من حيث التكلفة بالنسبة لهم، وسيكون موظفو الفرع متاحين للمساعدة طوال عملية تقديم الطلبات. وتعكس هذه المبادرة التزام ظفار الإسلامي المستمر بتقديم حلول مالية مبتكرة لتمكين الزبائن من الأفراد والشركات على حد سواء.

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