لتنضم بذلك إلى شبكة الوجهات الدولية التي يشغلها من المدينة المنورة وتشمل اسطنبول وأنقرة، ودبي وعمّان والقاهرة

الرياض : أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن إطلاق وجهات مباشرة وجديدة من مركز عملياته في المدينة المنورة إلى البحرين والدوحة اعتباراً من سبتمبر، لتنضم بذلك إلى شبكة الوجهات الدولية التي يشغلها من المدينة المنورة وتشمل اسطنبول وأنقرة، ودبي وعمّان والقاهرة ، وذلك ضمن خطته الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وسيتم تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار المدينة المنورة ومطار البحرين الدولي في المنامة اعتبارًا من 10 سبتمبر، في حين سيتم تسيير رحلتين أسبوعياً بين مطار المدينة المنورة والدوحة،اعتباراً من 12 سبتمبر.

ويمكن حجز رحلات طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 78 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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