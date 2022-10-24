عقد مؤتمراً صحفياً وافتتح مكتباً جديداً في العاصمة التجارية الهندية بحضور وسائل الإعلام

مومباي، الهند - أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، تشغيل رحلات مباشرة من الرياض والدمام إلى مومباي، لتصبح الوجهة الخامسة لطيران ناس في الهند.

وستنضم مومباي الآن إلى دلهي، ولكناو، وكاليكوت، وحيدر أباد في قائمة الوجهات المتنامية لطيران ناس مع مواصلة الشركة النمو في الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وسيربط طيران ناس الرياض مع مومباي المدينة الأكثر تعداداً للسكان في الهند انطلقت اعتباراً من 20 أكتوبر عبر رحلات يومية من مطار الملك خالد الدولي في الرياض ذهاباً وإياباً، فيما سيربط الدمام مع مومباي برحلات من مطار الملك فهد الدولي بالدمام ذهاباً وإياباً ابتداءً من ديسمبر المقبل.

وأقيم الأربعاء مؤتمراً صحفياً وحفل عشاء في مومباي بمناسبة إطلاق خط السير المباشر الجديد وافتتاح مكتب لطيران ناس في مومباي المركز المالي والتجاري للهند بحضور عدد من وسائل الإعلام الهندية والشخصيات الدبلوماسية إضافة إلى وكالات السفر المتخصصة.

ويعد هذا التوسع هو جزء من خطة طيران ناس طويلة المدى لنصبح شركة الطيران الأولى التي تربط بين المملكة والهند، ولتقديم المزيد من المسارات المباشرة، تماشياً مع استراتيجية توسع طيران ناس وخطته التي تم إطلاقها في بداية العام تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، وبعد النمو الذي حققته الشركة في جميع عملياتها خلال النصف الأول من عام 2022.

ويشكل طراز إيرباص A320neo الجديدة تمامًا والتي تمتلك المحركات الأكثر كفاءة وصديقة للبيئة، معظم أسطول طائرات طيران ناس كما أن لديها أكبر مساحة مقعدية بين جميع شركات الطيران الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والهند،

ومن المتوقع أن تحقق الشركة المزيد من النمو، مع زيادة الوجهات في الهند وزيادة المسارات، مع تقديم إمكانية الربط داخل المملكة، حيث يمكن لمسافري طيران ناس متابعة رحلاتهم إلى مدن أخرى داخل المملكة مثل جدة أو المدينة المنورة.

ونجح طيران ناس في زيادة عدد الطائرات إلى 38 طائرة في يونيو 2022 مقارنة مع 25 طائرة في يناير من العام 2021، بارتفاع بلغت نسبته 52%، فيما ارتفع عدد المسافرين على متن رحلاته إلى نحو 4 ملايين مسافر خلال النصف الأول من عام 2022 من حوالي 1.8 مليون في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة تبلغ نحو 120%.

ويربط الناقل الجوي السعودي أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.

وحصل طيران ناس مؤخًرا على جائزة "سكاي تراكس" العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط خلال العام 2022 وذلك للمرة الخامسة على التوالي بعد أن فاز بها في أعوام 2017، 2018، 2019، 2021. وتمنح الجائزة بعد تقييم يمتد لعدة أشهر ويشمل أكثر من 100 دولة؛ عبر إجراء استطلاع هو الأكبر من نوعه لقياس رضا المسافرين في العالم سنوياً.

كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران Iالدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم. وفي عام 2022، صنف كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام السابع على التوالي.

يمكن للمسافرين مع طيران ناس حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات الحجز، سواء الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (920001234) أو وكلاء السفر.

#بياناتشركات

- انتهى -