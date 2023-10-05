بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين وسفير قيرغيزستان

طيران ناس يُعلن عن إطلاق مسار جوي جديد، بالتعاون مع برنامج الربط الجوي، يربط بين جدة وبيشكيك، وذلك لزيادة عدد الرحلات الجوية بين المملكة وآسيا الوسطى.

سيُسيّر طيران ناس ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة إلى عاصمة قيرغيزستان، بما يُسهم في توسيع نطاقه في منطقة آسيا الوسطى، ويُعزز ربط المملكة بالعالم.

جدة : احتفل "طيران ناس"، الناقل الجوي الوطني، والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، وجدة، والتي أطلقت بواقع ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة أيام السبت، والثلاثاء، والخميس، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع برنامج الربط الجوي، وبالتوازي مع خطط "طيران ناس" للنمو والتوسع في منطقة آسيا الوسطى.

يأتي هذا الإطلاق في إطار استراتيجية التوسع التي أطلقها طيران ناس تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، حيث تشهد الشركة نموًا متواصلًا، أسهم بدوره في حصولها على عدة جوائز، من بينها تصنيفه في المركز الرابع كأفضل طيران اقتصادي في العالم، محافظاً على صدارته كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2023 للمرة السادسة على التوالي، وذلك وفقًا لمنظمة "سكاي تراكس" العالمية.

وأقيم الاحتفال بإطلاق الخط الجديد يوم الثلاثاء، 3 أكتوبر، في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بحضور سعادة سفير قيرغيزستان لدى المملكة، السيّد " أولوكبيك ماريبوف"، وممثلي كل من طيران ناس، وبرنامج الربط الجوي، وشركة مطارات جدة.

وفي 4 أكتوبر، أقام طيران ناس حفًلا منفصلًا في بيشكيك، تزامنًا مع وصول الرحلة الافتتاحية من جدة إلى مطار "ماناس" الدولي، حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية، الأستاذ إبراهيم بن راضي الراضي، وسعادة سفير قيرغيزستان لدى المملكة، السيّد " أولوكبيك ماريبوف"، ومسؤولون من هيئات الطيران والسياحة القيرغيزية، بالإضافة إلى وكلاء السفر البارزين، وتلقّت الرحلة تحية المياه فور وصولها احتفالًا بها.

يأتي هذا الإطلاق تماشيًا مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، كما يأتي امتدادًا لمستهدفات برنامج الربط الجوي، وطيران ناس، لتمكين ربط المملكة بآسيا الوسطى، باعتبارها فرصة واعدة لمنظومتيّ السياحة والطيران.

كما تُسهم هذه المبادرة التوسعية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني، والتي تهدف إلى ربط المملكة بـ 250 وجهة حول العالم، وجذب 330 مليون مسافر إلى المملكة العربية السعودية، واستقبال 100 مليون سائح إلى البلاد بحلول عام 2030.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن برنامج الربط الجوي:

أُطلِق برنامج الربط الجوي عام 2021 للإسهام في زيادة نمو السياحة في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.