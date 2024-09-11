الرياض: وقع طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عقد رعاية حصري مع شركة نادي الهلال السعودي يصبح بموجبها الناقل الجوي الرسمي للنادي لمدة 4 مواسم رياضية تبدأ هذا الموسم 2024 وتمتد حتى نهاية الموسم الرياضي 2027 – 2028 لتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تهدف أن يكون القطاع الرياضي داعماَ للاقتصاد والسياحة.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر بن عبد الرحمن المهنا ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل، وبحضور رئيس مجلس ادارة طيران ناس عايض الجعيد وعدد من أعضاءالإدارة التنفيذية من الجانبين.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر بن عبد الرحمن المهنا أن دخول طيران ناس في القطاع الرياضي لأول مره يؤكد التزامنا في تمكين القطاع الرياضي ليكون داعماَ للاقتصاد والسياحة، كما سوف تسهم هذه الخطوة في تقديم خدمات ومنتجات واسعة تلبي تطلعات ضيوفنا المسافرين ، مشيراً أن شراكتنا مع نادي الهلال تنسجم مع مكانة الشركة كرابع أفضل طيران اقتصادي في العالم والأول في الشرق الأوسط حيث ان لدى نادي الهلال مسيرة نجاحات مشهودة على الصعيد المحلي والعالمي تتوائم مع استراتيجية الشركة للنمو والتوسع وربط العالم بالمملكة لاسيما وأن بلادنا اليوم باتت وجهة عالمية للعديد من الرياضات والبطولات والمسابقات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة الحصرية مع الناقل الجوي "طيران ناس" التي الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، واصفًا هذه الاتفاقية بالخطوة المميزة، كونها تصنف من أكبر الشراكات التي أبرمها الهلال في الآونة الأخيرة، لافتًا أنها ستعود بالنفع على الطرفين، مبينًا أن الشراكة تجّسد التكامل بين المنظومتين الاقتصادية والرياضية بما ينعكس إيجابًا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع تحت شعار (نربط العالم بالمملكة)، بالانسجام مع مستهدفات الطيران المدني بربط العالم مع المملكة بـ250 وجهة.

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