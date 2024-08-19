ستعزز هذه الشراكة من الحضور الرياضي لطيران الرياض، وستدعم التزام الطيران بربط المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية،أعلن طيران الرياض، إحدى شركات الصندوق، والناقل الجوي الجديد للمملكة العربية السعودية، عن عقد رعاية متعددة السنوات مع اتحاد أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي (الكونكاكاف)؛ ليصبح شريك الطيران الرسمي للاتحاد.

وتؤكد هذه الشراكة التزام شركة طيران الرياض بتعزيز حضوره في القطاع الرياضي عالميًا، ودعمه عبر كافة المستويات، بالإضافة لربط المشجعين والمجتمعات في جميع أنحاء العالم برياضتهم المفضلة.

وصرح أسامة النويصر، نائب الرئيس الأول للتسويق والتواصل المؤسسي لطيران الرياض، على هامش الإطلاق، قائلًا: "تجمعنا الرياضة على حب المنافسة والروح الرياضية. فهي لغة عالمية يتحدثها الجميع. وفي طيران الرياض، نعمل على ربط المجتمعات وبناء الجسور عبر الثقافات واللغات والخبرات."

وعبر النويصر عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية والتي ستقرب جماهير كرة القدم، الرياضة الأشهر في المملكة، من المباريات الحماسية والبطولات الرياضية المهمة في العالم، وأبان أن طيرا الرياض تلتزم، بصفتها شريك الطيران الرسمي لاتحاد "الكونكاكاف"، بتطوير ودعم قطاع الرياضة، وترسيخ القيم المشتركة للتميز في السماء وعلى أرض الملعب.

وأضاف "فيليب موجيو"، الأمين العام للاتحاد "تمثل شراكتنا مع طيران الرياض بداية فصل جديد ومشوّق. وسيضيف ابتكارهم ورؤيتهم العالمية قيمة كبيرة لقطاع رياضة كرة القدم على كافة الأصعدة، من البرامج الشعبية إلى بطولاتنا العالمية. وستخلق هذه الشراكة فرصًا جديدة لربط المشجعين حول العالم برياضتهم المفضلة."

تأتي هذه الرعاية الاستراتيجية ضمن جهود طيران الرياض لتوسيع تواجده في قطاع كرة القدم، فهي ليست الأولى، حيث وقع في أغسطس 2023، عقد رعاية لصالح نادي "أتلتيكو مدريد" الإسباني، ليكون الراعي الرسمي وشريك الطيران الرسمي للنادي، وستؤدي هذه الشراكات دورًا أساسيًا في زيادة الوعي بشركة طيران الرياض.

وتستعد الشركة للانطلاق رسمياً في 2025، لتضع بصمتها البارزة في صناعة الطيران، من خلال توفير تجارب سفر رقمية مميزة والوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول 2030، مما يعزز موقع المملكة العربية السعودية كمركز لوجيستي عالمي للأعمال والطيران والسياحة والرياضة، مما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويجدر بالذكر أن اتحاد "الكونكاكاف" الدولي لكرة القدم في أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي، تأسس في عام 1961. وهو أحد ست اتحادات قارية تابعة للفيفا، ويضم 41 جمعية عضوية من كندا إلى غيانا، وسورينام، وغويانا الفرنسية.

نبذة عن طيران الرياض:

طيران الرياض هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. يسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 في ريادة صناعة الطيران ووضع الرياض على الخريطة العالمية كوجهة وبوابة للمملكة العربية السعودية. أُعلن عن إطلاق الناقل الجوي الجديد في مارس من العام الجاري 2023، حيث يستهدف طيران الرياض الذي يتبنّى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية المعتمدة في مجال الطيران من خلال أسطول طائراته المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات الرقمية والمزايا المبتكرة من حيث تصاميم المقصورة الداخلية والتجارب الفريدة من نوعها على متن الطائرة، والتي ستشمل الجيل الجديد من أنظمة الترفيه الجوية وحلول الاتصال على متن الطائرة. سيربط طيران الرياض ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، وسيقدم لهم تجربة ضيافة استثنائية تجسد قيم المملكة المتمثلة في الكرم وحفاوة الاستقبال والأصالة والضيافة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.riyadhair.com

نبذة عن اتحاد الكونكاكاف:

اتحاد أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي (الكونكاكاف)، هو أحد الاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا، ويخدم 41 جمعية عضوية، من كندا في الشمال، إلى غيانا وسورينام وجويانا الفرنسية في الجنوب. كما ينظم الاتحاد بطولات كبرى مثل الكأس الذهبية، وبطولات السيدات، ودوري الأمم الكونكاكاف، وبطولات إقليمية لفئات عمرية مختلفة. كما يدير عملية تأهيل الفرق لكأس العالم ويقدم الدعم للرياضة من خلال برامج تطوير المواهب التدريبية ومبادرات تطوير البنية التحتية لرياضة كرة القدم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://www.concacaf.com/

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا