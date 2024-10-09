الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن طيران الرياض، إحدى شركات الصندوق، والناقل الجوي الجديد للمملكة العربية السعودية، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة "فلاير" الشركة المبتكرة في مجال التقنية وأنظمة الطيران الرقمية، لتشكيل مستقبل السفر عبر تعزيز تجربة ضيوفه المسافرين من الحجز حتى وصول الضيف لوجهته.

وبموجب هذه الشراكة، سيصبح "طيران الرياض" أول شركة طيران تقدم خدمات تقنية متكاملة تعتمد على تقنية العرض والطلب، لتقدم لعملائها تجربة تفاعلية حديثة بالكامل. مما يرسخ اعتماد الطيران لمبادئ بنية الأعمال التوجيهية لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) التي تعزز استخدام تقنية المعلومات في تجارة التجزئة الحديثة لشركات الطيران.

كما ستوفر شركة "فلاير" من خلال العديد من منصاتها وخدماتها وأنظمتها المتقدمة التي ستساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية لطيران الرياض، وأدائه المالي، وتضمن راحة ورضى ضيوفه المسافرين.

وبفضل التقنية المتقدمة التي تقدمها "فلاير"، سيتمكن "طيران الرياض" من تقديم تجربة سفر رقمية هي الأولى من نوعها، تعتمد على مفهوم "عربة التسوق"، حيث يمكن للعملاء بسهولة حجز وتعديل حجوزاتهم وتفضيلاتهم، مع إمكانية الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات في مكان واحد، بدءًا من الرحلات الجوية، إلى خدمات الأمتعة، والفنادق، والأنشطة.

وتتضمن هذه الأنظمة والخدمات، "قدرات إدارة العروض" والتي يشار إليها غالبًا باسم "الوفاء بوعد العميل" ويتم تقديمها من خلال كتالوج المنتجات، وحفظ المخزون، والعروض، مما يتيح لشركة طيران الرياض تقديم عروض مخصصة لعملائها عبر جميع نقاط الاتصال. وبفضل الذكاء الاصطناعي، ستتمكن شركة طيران الرياض من تقديم وتوزيع منتجات جديدة في الوقت الفعلي، مع تقديم خيارات مخصصة لجميع العملاء عبر كل نقطة اتصال.

كما ستوفر "فلاير" "طيران الرياض" بخدمة " إدارة الطلبات"، والتي تعتمد على معيار IATA المفتوح "ONE Order"، والذي يمكن شركة الطيران من توحيد رحلة الشراء للعميل في طلب واحد، لتشمل منتجاتها ومنتجات الطرف الثالث كأجرة السفر، واختيار المقعد، والأمتعة، والفنادق، وغيرها.

وستمكن خدمة تجربة العملاء الرقمية "طيران الرياض" من تنظيم تدفقات الحجز، ودمج مختلف الأنظمة المشاركة في عملية البيع بالتجزئة. لتجعل "طيران الرياض" أول شركة طيران رقمية بالكامل، من خلال تقديم تجربة سفر استثنائية وسلسة من الحجز إلى الهبوط.

وفي هذا الصدد، صرح توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، قائلَا: "يكمن الابتكار في صميم أعمالنا. ونحن لا نسعى لإطلاق شركة طيران جديدة فحسب؛ بل ندشن حقبة جديدة في السفر الجوي الرقمي. وستمكننا شراكتنا مع "فلاير" من تسخير البيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة سفر شخصية وسلسة تتجاوز كل التوقعات."

من جانبه قال أليكس مانس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فلاير": "تمثل شراكتنا مع "طيران الرياض" خطوة كبيرة في صناعة الطيران. وتثبت أن شركات الطيران يمكنها حقًا أن تودع نظام "PSS" القديم، وترحب بمستقبل البيع بالتجزئة من خلال تقنية العرض والطلب الحديثة. معًا، نسعى إلى تعزيز الابتكار وتقديم مستوى جديد ومتميز من تجارب السفر. سنعمل على إظهار القوة الكامنة للتكنولوجيا المتقدمة وقدرتها على إعادة تشكيل تجربة المسافر، لتصبح أكثر تخصيصًا، سلاسة، وابتكارًا، بما يتماشى مع تطلعات المسافرين العصريين ويضع معايير جديدة للقطاع."

ومن المقرر أن يكشف كلًا من "طيران الرياض" و"فلاير" عن هذه الرحلة الرقمية الشاملة خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، الذي سيُعقد في الرياض نهاية أكتوبر.

وتندرج هذه الشراكة ضمن سلسلة من التحالفات الاستراتيجية التي أبرمها "طيران الرياض" حيث عقد الناقل الجوي شراكات عديدة مع نخبة الشركات العالمية المتخصصة في الابتكار والحلول الرقمية؛ ليكون أول شركة طيران رقمية بالكامل، تقدم تجارب سفر استثنائية وسلسة من الحجز إلى الهبوط.

ويستعد "طيران الرياض" للانطلاق رسمياً في منتصف عام 2025، ليضع لنفسه بصمة بارزة في صناعة الطيران من خلال التزامه بتقديم خدمات عالمية المستوى لعملائه المسافرين من وإلى الشرق الأوسط، انطلاقاً من مقره الرئيسي في الرياض. وسيربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، عبر الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

نبذة عن طيران الرياض:

طيران الرياض هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. يسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 في ريادة صناعة الطيران ووضع الرياض على الخريطة العالمية كوجهة وبوابة للمملكة العربية السعودية. أُعلن عن إطلاق الناقل الجوي الجديد في مارس من العام الجاري 2023، حيث يستهدف طيران الرياض الذي يتبنّى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية المعتمدة في مجال الطيران من خلال أسطول طائراته المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات الرقمية والمزايا المبتكرة من حيث تصاميم المقصورة الداخلية والتجارب الفريدة من نوعها على متن الطائرة، والتي ستشمل الجيل الجديد من أنظمة الترفيه الجوية وحلول الاتصال على متن الطائرة. سيربط طيران الرياض ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، وسيقدم لهم تجربة ضيافة استثنائية تجسد قيم المملكة المتمثلة في الكرم، وحفاوة، والاستقبال، والأصالة، والضيافة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.riyadhair.com

ببذة عن شركة فلاير:

هي شركة تكنولوجيا رائدة تتيح الحرية للابتكار في صناعة السفر من خلال إزالة القيود القديمة، مما يمكّن الشركات من اتخاذ قرارات في الوقت الفعلي وتوفير التجارب التي يسعى إليها المسافرون. تعتمد "فلاير" على تقنية السحابة، وتستفيد من تقنيات متطورة مثل التعلم العميق، وهو أحد أشكال الذكاء الاصطناعي المتقدم.

تساعد "فلاير" شركات الطيران وقطاع الضيافة حول العالم في تحسين أداء الإيرادات، خفض التكاليف، وتحديث تجربة التجارة الإلكترونية الخاصة بهم، مما يعزز من كفاءتهم ويدفعهم نحو تحقيق أهدافهم التجارية.

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