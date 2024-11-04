· تكنولوجيا رائدة تخصص الهواتف الذكية لتخلق تجارب غامرة للضيوف المسافرين عبر شاشات "OLED 4K"

· يمكن للضيوف اختيار المحتوى الذي يودون مشاهدته على متن رحلاتهم، قبل موعد الرحلة، عبر تطبيق طيران الرياض، وتشغيله عند الصعود إلى الطائرة، بالإضافة إلى استئناف مشاهدته في رحلاتهم المقبلة.

· تم عقد الشراكة في منتدى رابطة تجارب ركاب خطوط الطيران (APEX) في لونغ بيتش، كاليفورنيا.

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلن طيران الرياض، إحدى شركات الصندوق، والناقل الجوي الجديد للمملكة العربية السعودية، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة "باناسونيك أفيونيكس كوربوريش" (Panasonic Avionics)، بهدف تعزيز تجارب ضيوفه المسافرين على متن رحلاته عبر توفير تجربة ترفيهية غامرة لا تنسى.

وستصبح "باناسونيك" بموجب هذه الشراكة، الشريك الرسمي للترفيه على متن الطائرة (IFE) لطيران الرياض، حيث تسعى لتعزيز تجربة ضيوفه المسافرين عبر منصة (Astrova) من "باناسونيك أفيونيكس" والتي توفير تجربة ترفيهية غامرة على متن الطائرة.

وستشهد الشراكة التي تم عقدها في منتدى رابطة تجارب ركاب خطوط الطيران (APEX) في لونغ بيتش، كاليفورنيا، تركيب أنظمة الترفيه المتقدمة من "باناسونيك أفيونيكس" على متن أسطول طائرات " Boeing 787-9"، ذات البدن العريض الخاصة بطيران الرياض.

وستوفر الضيوف المسافرين بمجموعة واسعة من الحلول المبتكرة، والتي تسمح لهم بالتصفح المسبق للمحتوى الترفيهي المقدم على متن الرحلة، عبر التطبيق الرسمي لطيران الرياض، واختيار المحتوى الذي يودون مشاهدته خلال رحلتهم، وتشغيله عند الصعود إلى الطائرة، بالإضافة إلى استئناف مشاهدته في رحلاتهم المقبلة. كما ستمكنهم من إقران أجهزتهم الذكية بنظام الترفيه على متن الطائرة.

وستزود "باناسونيك" طائرات طيران الرياض بمنفذ شحن "USB-C"، تماشيًا مع قوانين المملكة العربية السعودية لتوحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية في السوق السعودية، لتصبح من نوع "USB Type-C" ، وحرصًا على تلبية تفضيلات الركاب واحتياجاتهم التقنية.

كما سيقدم طيران الرياض لركابه تجربة ترفيهية لا تُضاهى، عبر شاشات "OLED HDR 10+" بدقة "4K" المتطور، والتي تتميز بصورة سينمائية عالية الجودة، وقدرات تفاعلية، ومواصفات غير مسبوقة. وتتمتع هذه الشاشات أيضًا بدقة صوت استثنائية، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة سمعية متميزة عبر سماعات الرأس اللاسلكية الخاصة بهم باستخدام تقنية "Bluetooth®". بالإضافة إلى ذلك، توفر طيران الرياض طاقة تيار مستمر تصل إلى 100 واط عبر "USB-C" لشحن الأجهزة بسرعة، مما يضمن للركاب تجربة ترفيهية سلسة ومريحة طوال رحلتهم.

وقال أنطون فيدجن، نائب رئيس تجربة الضيوف في طيران الرياض: "تمثل شراكتنا مع "باناسونيك أفيونيكس" خطوة مهمة في مهمتنا لإعادة تعريف تجربة الضيوف المسافرين على متن رحلاتنا. ونسعى لضمان استمتاع المسافرين بكل لحظة على متن رحلاتنا من الإقلاع إلى الهبوط، وذلك عبر توفيرهم بتجربة ترفيهية سلسة وغامرة وعالمية عبر أنظمة الترفيه المتقدمة من "باناسونيك أفيونيكس"."

وأضاف: " تعتبر هذه الخطوة رائعة بكل المقاييس، إذ تجمع بين أفضل وأحدث التقنيات المتعلقة بالترفيه على متن الطائرة (IFE) في منصة واحدة شاملة. وكوننا شركة طيران جديدة، سنتمكن من تقديم هذه التقنيات بشكل فوري، دون الحاجة لتقديمها تدريجيًا كشركات الطيران الأخرى؛ مما يمنحنا ميزة تنافسية واضحة تميزنا عن باقي الشركات."

من جهته قال هيرنان عباس، نائب رئيس المبيعات العالمية في شركة "باناسونيك أفيونيكس": "متحمسون لكوننا الشريك الرسمي للترفيه على متن الطائرة (IFE) لطيران الرياض. منذ انطلاقه، اثبت طيران الرياض رغبته الواضحة في الابتكار. ونحن واثقون بأن نظام "Astrova" الخاص بنا سيقدم تجربة ممتعة وغامرة للضيوفه المسافرين أثناء رحلاتهم.

وأضاف: "يتميز هذا النظام بتصميمه القابل للتعديل، مما سيمكن طيران الرياض من مواكبة أحدث اتجاهات السوق بسهولة من خلال ترقية المكونات وتحديث المحتوى الترفيهي بسلاسة. هذه الميزات ستساعدهم على تقليل تكاليف التغيير وتعزيز قدرتهم على التكيف مع السوق بشكل مستمر."

وتجسد هذه الشراكة تفاني طيران الرياض بتبني أحدث التوجيهات التقنية المبتكرة لتقديم خدمات عالمية المستوى، مما يسهم بتعزيز تجربة ضيوفه المسافرين من الحجز إلى الهبوط. ويواصل الطيران رحلته نحو إعادة تعريف مفهوم السفر المتميز، مدفوعًا برؤيته الطموحة لوضع الرياض على الخريطة العالمية كوجهة وبوابة للمملكة العربية السعودية، وتحقيق رؤية بلاده الطموحة 2030 في ريادة صناعة الطيران إقليميًا وعالميًا.

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