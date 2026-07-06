بدء حجز تذاكر الرحلات اليومية إلى مومباي اعتبارًا من اليوم، على متن أحدث طائرات بوينج 787-9 دريملاينر.

سيستفيد أعضاء برنامج "سفير" من مجموعة متنوعة من المكافآت والمزايا الحصرية، تشمل الحصول على "ضمان أفضل سعر" عند الحجز، وخدمة الاتصال بالإنترنت المجانية على متن الطائرة.

ربط سلس للضيوف للمسافرين من الهند باتجاه وجهات طيران الرياض المختلفة كمدينة لندن، جدة، القاهرة ومدريد.

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلن "طيران الرياض"، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم عن بدء مبيعات التذاكر لرحلاته اليومية بين العاصمة السعودية الرياض ومدينة مومباي الهندية، في خطوة تشكل إضافة نوعية لشبكته المتنامية. ويسهم هذا المسار الحيوي، الذي سينطلق في 4 أغسطس 2026، في تعزيز مهمة الناقل لربط المملكة العربية السعودية بأبرز المراكز العالمية والإقليمية، وتقديم تجربة سفر بمعايير عالمية، وتعد مومباي الوجهة التاسعة من طيران الرياض مع اعلان المزيد من الوجهات خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وستُسيّر الرحلات اليومية بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض (RUH) ومطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي بمومباي (BOM) عبر طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر" الحديثة، المصممة بأحدث التقنيات وأرقى التصاميم الداخلية لضمان راحة ورفاهية الضيوف.

جدول الرحلات من الرياض (RUH) إلى مومباي (BOM) على متن الرحلة رقم RX0697 التوقيت المحلي

المغادرة من الرياض ( RUH ) الساعة 14:05

) الساعة 14:05 الوصول إلى مومباي ( BOM ) الساعة 20:35

جدول الرحلات من مومباي (BOM) إلى الرياض (RUH) على متن الرحلة رقم RX0698 التوقيت المحلي

المغادرة من مومباي ( BOM ) الساعة 22:05

) الساعة 22:05 الوصول إلى الرياض ( RUH ) الساعة 23:50

وقد جرى تخطيط مسار مومباي - الرياض بعناية ليتيح للضيوف خيارات ربط مرنة تضمن مواصلة رحلاتهم بسلاسة نحو أوروبا والشرق الأوسط، ملبياً بذلك تطلعات الضيوف المسافرين من الهند سواء لغرض العمل أو السياحة. وتشكل هذه الخطوة الاستراتيجية بوابة هامة لطيران الرياض لدخول السوق الهندية، التي تعد واحدة من أسرع أسواق الطيران نمواً في العالم، فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد على السفر بين البلدين، وتسهيل حركة قطاع الأعمال والزيارات العائلية.

وتوفر العاصمة الرياض، بصفتها المركز التجاري والسياسي للمملكة، لضيوفها القادمين من الهند فرص للاستثمار والتعاون التجاري، إلى جانب استكشاف معالمها السياحية الحديثة، وفعالياتها الترفيهية المتنوعة، وبيئتها الاقتصادية المتطورة. كما يسهم هذا الخط الجديد في تعزيز موقع الرياض كمنصة لوجستية عالمية، توفر خيارات ربط مريحة ومباشرة للمسافرين من مومباي للوصول إلى عواصم عالمية بارزة مثل لندن ومدريد.

وفي هذا السياق، صرّح توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض” :تعد الهند أحد أكثر أسواق الطيران ديناميكية ونمواً في العالم، ويسعدنا إطلاق وجهة مومباي وتقديم خيار سفر جديد بمعايير عالمية يعزز الربط الجوي بين المملكة والهند وبقية الوجهات الدولية. ويأتي اختيار هذا المسار لدعم مكانة الرياض كمركز عالمي للنقل الجوي، بما ينسجم مع طموحنا في بناء ناقل جوي عالمي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030

وأضاف: نتطلع للترحيب بضيوفنا المسافرين على متن رحلاتنا، للسفر معنا لتجربة مستقبل السفر الجوي بمعاييره الجديدة في الابتكار، والراحة، والحفاوة السعودية الأصيلة."

ويمكن للضيوف المسافرين حجز التذاكر عبر تطبيق طيران الرياض ، أو الموقع الإلكتروني الرسمي riyadhair.com، أو من خلال شركاء السفر المعتمدين. كما يمكنهم الانضمام إلى برنامج الولاء "سفير" كأعضاء مؤسسين، سيستفيد أعضاء برنامج "سفير" من مجموعة متنوعة من المكافآت والمزايا الحصرية، تشمل الحصول على "ضمان أفضل سعر" عند الحجز، وخدمة الاتصال بالإنترنت المجانية على متن الطائرة.

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