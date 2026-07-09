تسيير رحلات يومية للربط المباشر بين الرياض (RUH) و دكا (DAC) اعتباراً من 7 أغسطس 2026

فتح باب الحجز اعتباراً من اليوم للرحلات على متن طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر" الحديثة

أعضاء برنامج "سفير" سيحصلون على مجموعة متنوعة من المكافآت والمزايا الحصرية، تشمل الحصول على "ضمان أفضل سعر" عند الحجز، وخدمة الاتصال بالإنترنت المجانية على متن الطائرة

توفر هذه الرحلات ربط سلس للضيوف المسافرين إلى الشرق الأوسط وأوروبا

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلن "طيران الرياض"، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم عن بدء مبيعات التذاكر لوجهته الجديدة بين العاصمة السعودية الرياض ودكا في بنغلاديش، بمعدل رحلات يومية، في خطوة تمثل إضافة مهمة إلى شبكته المتنامية. ويسهم هذا المسار الحيوي، الذي سينطلق في 7 أغسطس 2026، في تعزيز مهمة الناقل الوطني في ربط المملكة بأبرز المراكز العالمية والإقليمية، وتقديم تجربة سفر وخدمات لوجستية بمعايير عالمية.

وتتيح رحلات طيران الرياض اليومية الجديدة الربط المباشر بين العاصمتين الرياض ودكا، بما يعزز خيارات السفر بشكل ملحوظ ويُوطد الروابط الحيوية بين البلدين. ويلبي هذا الخط الطلب المتزايد على السفر بغرض العمل أو السياحة، ما يعزز التواصل ويتيح خيارات أوسع للمسافرين بين جنوب آسيا والشرق الأوسط.

واعتباراً من 7 أغسطس 2026، ستقوم الشركة بتسيير رحلات يومية بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض (RUH) ومطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا (DAC) على متن طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر" الحديثة، المصممة بأحدث التقنيات وأرقى التصاميم الداخلية لضمان راحة ورفاهية الضيوف.

جدول الرحلات من الرياض (RUH) إلى دكا (DAC) على متن الرحلة رقم RX0763 (جميع الأوقات بالتوقيت المحلي)

المغادرة من الرياض (RUH) الساعة 21:20

الوصول إلى دكا (DAC) الساعة 06:10 في اليوم التالي

جدول الرحلات من دكا (DAC) إلى الرياض (RUH) على متن الرحلة رقم RX0764: (جميع الأوقات بالتوقيت المحلي)

المغادرة من دكا (DAC) الساعة 7:40 صباحاً

الوصول إلى الرياض (RUH) الساعة 10:55 صباحاً

يُجسد إطلاق هذا المسار الجديد التزام طيران الرياض تجاه أحد أسرع أسواق الطيران نمواً في جنوب آسيا. إذ تربط المملكة العربية السعودية وبنغلاديش شراكة راسخة، تمتد لعقود طويلة من العلاقات الدبلوماسية، وتسعى بشكل متزايد نحو توسيع التعاون الاستراتيجي مدعومة بخدمة مسار الطيران الجديد الرياض- دكا.

وتوفر العاصمة الرياض، لضيوفها القادمين من بنغلاديش فرصاً للاستثمار والتعاون التجاري، إلى جانب استكشاف معالمها السياحية الحديثة، وفعالياتها الترفيهية المتنوعة، وبيئتها الاقتصادية المتطورة. كما تتيح خدمة الربط الجديدة للضيوف القادمين من بنغلاديش الوصول المباشر إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات المميزة، وتوسيع نطاق فرص التبادل التجاري والأكاديمي الدولي. كما تسهم في تعزيز مكانة الرياض كمنصة لوجستية عالمية، توفر خيارات ربط مريحة ومباشرة للمسافرين من دكا إلى وجهات عالمية ضمن شبكة طيران الرياض وشراكاتها في مجال المشاركة بالرمز.

ويمكن للضيوف المسافرين حجز التذاكر عبر تطبيق طيران الرياض، أو الموقع الإلكتروني الرسمي riyadhair.com، أو من خلال شركاء السفر المعتمدين. كما يمكنهم الانضمام إلى برنامج الولاء "سفير" كأعضاء مؤسسين، للاستفادة من مجموعة متنوعة من المكافآت والمزايا الحصرية، تشمل الحصول على "ضمان أفضل سعر" عند الحجز، وخدمة الاتصال بالإنترنت المجانية على متن الطائرة.

تجربة سفر عالية المستوى

تُقدّم مقصورة طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر" الحديثة تقنيات متقدمة ومستوى رفيعاً من الراحة عبر درجاتها الأربع للضيافة: الأعمال إيليت، والأعمال، والدرجة السياحية بريميوم، والسياحية. كما تتميز جميع المقاعد بتصاميم مريحة، مع استخدام طبقات اسفنجية فاخرة وأقمشة عالية الجودة لضمان أعلى مستويات الراحة والاسترخاء طوال الرحلة.

وتتميز الأعمال إيليت والأعمال بمقاعد تتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل بتوزيع 1-2-1، وتعزيز الخصوصية ومساحات التخزين في الدرجة السياحية بريميوم، ومساند الرأس القابلة للتعديل في الدرجة السياحية، بالإضافة إلى منفذ طاقة التيار المتردد، ومنافذ شحن USB-C/A، وصوت بلوتوث في كل مقعد.

وسيستمتع الضيوف المسافرون على متن الطائرات بأحد أكثر أنظمة الترفيه الجوي تطوراً في العالم عبر منصة (Astrova) من "باناسونيك أفيونيكس"، مع مكتبة غنية تضم أكثر من 500 فيلم و600 مسلسل تلفزيوني من أبرز الشركاء العالميين، من بينهم منصة "شاهد"، ومنصة "ديزني بلس""Disney+" و"HBO Max" و"Warner Bros"، إلى جانب أكثر من 1,000 ألبوم وقائمة تشغيل صوتية، واتصال للهواتف المحمولة، وشاشات تتميز بصورة سينمائية عالية الجودة، والاستماع اللاسلكي، بما يضمن تجربة ترفيهية متكاملة طوال الرحلة.

وتكتمل تجربة السفر على متن الطائرة بمنتجات حصرية مصنوعة في السعودية من شركة "كياني"، وحقائب مستلزمات مخصصة من شركة "ديزني" العالمية للضيوف المسافرين الصغار، ومفروشات ناعمة وراقية من "بيت جون هورسفال"، ووجبات طعام فاخرة وشهية، وبرنامج صحي شامل للحواس الخمس. وسيستمتع ضيوف درجتي الأعمال إيليت والأعمال بأطقم استرخاء حصرية، فيما سيحظى ضيوف الدرجة "السياحية بريميوم" بأطقم الراحة من "كياني" لضمان وصول الضيوف المسافرين بكل راحة واسترخاء.

"سفير": مستقبل الولاء لجيل دائم الحركة

يمكن للضيوف المسافرين الاستفادة من مزايا حصرية عبر الانضمام إلى برنامج الولاء “سفير” التابع لطيران الرياض، والذي يجمع اسمه بين دلالة كلمة “السفير” باللغة العربية وكلمة “Sphere” باللغة الإنجليزية، ليرمز إلى التواصل العالمي وروح الحفاوة السعودية الأصيلة. ويقدم البرنامج مزايا عدة أولها "ضمان أفضل سعر" عند الحجز، وسياسة "عدم انتهاء صلاحية النقاط"، وإمكانية تبادل النقاط بين الأعضاء ومجتمعهم، وخدمة الإنترنت المجانية على متن الطائرة.

ومع انطلاقه، سيقدّم "سفير" مفهوماً متطوراً وحصرياً لبرامج الولاء يجمع بين التفاعل المجتمعي والتجارب الترفيهية الممتعة، ما يتيح لأعضائه استكشاف أفضل ما تقدمه السعودية، ليكون منظومة رقمية متكاملة لأسلوب حياة عصري، توفر قيمة مضافة لجيل جديد من المسافرين جواً وبراً من خلال شراكات وفعاليات حصرية. واعتبارًا من اليوم، يمكن للأعضاء الجدد الانضمام إلى برنامج "سفير" عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي لطيران الرياض، ليحصلوا على صفة "الأعضاء المؤسسين"، مع أولوية الحجز المبكر لأول رحلات طيران الرياض، إضافةً إلى مزايا حصرية أخرى سيتم الكشف عنها لاحقًا.

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