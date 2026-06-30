بالتزامن مع بدء مبيعات التذاكر لـ 8 وجهات رئيسية سيستفيد الضيوف المسافرين من شبكة 'طيران الرياض' العالمية المتنامية، لتصل إلى أكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030.

بالتزامن مع قرب استلام الطائرة السادسة، يواصل طيران الرياض تشغيل رحلاته التجارية إلى لندن وجدة ودبي، إلى جانب القاهرة التي استقبلت رحلتها الافتتاحية أواخر الأسبوع الماضي

سيستفيد أعضاء برنامج الولاء "سفير" من مجموعة من المزايا الحصرية، وتشمل، الحصول على " ضمان العرض الأفضل " عند الحجز، وخدمة الاتصال بالإنترنت المجانية على متن الطائرة، والعديد من المكافآت.

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم عن إضافة وجهتين جديدتين إلى شبكته المتنامية، معلناً عن بدء بيع تذاكر الرحلات بين الرياض وكلاً من ملقا وكوالالمبور. ومع إضافة هاتين الوجهتين، يستعد الناقل الوطني الجديد لتسيير رحلاته إلى 8 وجهات انطلاقاً من الرياض بحلول شهر أغسطس المقبل، لتشمل كلاً من: لندن، والقاهرة، ودبي، وجدة، ومدريد، ومانشستر، مع قرب استلام طائرته السادسة قريبًا.

وفي هذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، توني دوغلاس، قائلاً: "يمثل إطلاق رحلاتنا إلى ملقا وكوالالمبور خطوة جديدة في مسيرة توسّع شبكتنا العالمية، من خلال ربط الرياض بأكثر من 100 وجهة حول العالم، وتوفير خيارات سفر أكثر مرونة وسلاسة لضيوفنا إلى وجهات متعددة في الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا. ويعزز هذا التوسع حضورنا في أسواق استراتيجية لقطاعي الأعمال والسياحة، ويدعم مكانة الرياض كمركز عالمي للنقل الجوي، بما ينسجم مع طموحنا في بناء ناقل جوي عالمي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030."

وأضاف: نتطلع للترحيب بضيوفنا المسافرين على متن رحلاتنا، للسفر معنا لتجربة مستقبل السفر الجوي بمعاييره الجديدة في الابتكار، والراحة، والحفاوة السعودية الأصيلة."

ويتيح 'طيران الرياض' للضيوف للمسافرين خيارات متنوعة تجمع بين السياحة الموسمية والرحلات المستمرة؛ حيث يطلق رحلاته الموسمية المباشرة إلى ملقا الإسبانية في 14 يوليو وحتى 8 سبتمبر 2026، ليتبعها بعد ثلاثة أيام فقط تدشين الخط المباشر بين الرياض ومدريد في 17 يوليو 2026. ويكتسب خط العاصمة الإسبانية أهمية استراتيجية لقطاعي الأعمال والسياحة، فضلاً عن بعده الرياضي كونه يربط العاصمتين ويعزز الشراكة مع نادي 'أتلتيكو مدريد' وملعبه 'طيران الرياض ميتروبوليتانو'. وفي المقابل، سيحظى الضيوف المسافرون إلى آسيا برحلات منتظمة على مدار العام إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور اعتباراً من 30 يوليو 2026.

تفاصيل رحلات ملقا وكوالالمبور:

الوجهة عدد الرحلات رقم الرحلة تاريخ البدء رحلات المغادرة من الرياض وقت الوصول رحلات العودة إلى الرياض وقت الوصول ملقا (AGP) 3 رحلات أسبوعيًا RX0543 RX0544 14 يوليو 2026 01:20 صباحا 07:25 صباحاً 09:05 صباحاً 04:30 مساء كوالالمبور (KUL) 3 رحلات أسبوعيًا RX0863 RX0864 30 يوليو 2026 10:50 مساء 11:50 صباحاً 04:45 مساء 07:45 مساء

ستُسيَّر جميع هذه الرحلات عبر أسطول طيران الرياض الجديد كليًا من طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر"، المصممة لتقديم تجربة سفر عالمية عبر مقصوراتها الداخلية العصرية، وتقنياتها المتقدمة، وتجربة الضيافة الاستثنائية التي تعكس هوية الطيران المميزة ورؤيته لمستقبل السفر الجوي.

ويمكن للضيوف المسافرين حجز التذاكر عبر تطبيق طيران الرياض، أو الموقع الإلكتروني الرسمي riyadhair.com، أو من خلال شركاء السفر المعتمدين. كما يمكنهم الانضمام إلى برنامج الولاء "سفير" كأعضاء مؤسسين، والاستفادة من ميزة "ضمان العرض الأفضل"، وخدمة الاتصال بالإنترنت عالي السرعة بشكل مجاني، واكتساب المكافآت متنوعة.

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