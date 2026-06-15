تبدأ الرحلات برحلتين يومياً، وتتوسع سريعاً لتصل إلى أربع رحلات يومية بحلول 2 يوليو 2026، وسيتم تشغيلها بالكامل عبر طائرات "بوينج787-9 دريملاينر" بالمقصورات الحديثة.

تسهم الرحلات في تلبية الطلب المرتفع على مسار الرياض- جدة، خامس أكثر المسارات الجوية الداخلية نشاطاً عالمياً، والذي سجل 9.8 مليون مقعد خلال عام 2025.

سيستفيد أعضاء برنامج الولاء "سفير" من مجموعة من المزايا الحصرية، وتشمل، الحصول على " ضمان العرض الأفضل " عند الحجز، وخدمة الاتصال بالإنترنت المجانية على متن الطائرة، والعديد من المكافآت.

الرياض، المملكة العربية السعودية : استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي - اليوم الأحد أول رحلة داخلية لشركة طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار خطته التوسعية لتعزيز شبكة رحلاته الداخلية، بواقع رحلتين يوميًا بين مدينتي الرياض وجدة، بما يسهم في دعم الحركة الجوية الداخلية ورفع مستوى الربط بين الوجهات الرئيسية في المملكة.

وكان على متن الرحلة معالي وزير الحج د. توفيق الربيعة، ومعالي رئيس هيئة الطيران المدني الأستاذ عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج، وعضو مجلس إدارة طيران الرياض الأستاذ. رائد إسماعيل، وعدد من قيادات الهيئة وشركة طيران الرياض. في حين كان في استقبالهم رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات جدة المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر، وعدد من قيادات القطاعات الحكومية والأمنية العاملة في المطار.

ويمثل هذا التدشين خطوة مركزية في توسيع شبكة وجهات الناقل انطلاقاً من العاصمة الرياض حيث أقلعت رحلته الافتتاحية من مطار الملك خالد الدولي (RUH) في الساعة 9:00 صباحاً وهبطت في مطار الملك عبد العزيز الدولي (JED) عند الساعة 10:50 صباحاً .

وتبدأ رحلات طيران الرياض لمدينة جدة برحلتين يومياً اعتباراً من اليوم 14 يونيو، وتزداد إلى ثلاث رحلات يومية بدءاً من 18 يونيو، لتصل إلى أربع رحلات يومية بحلول 2 يوليو.

ويعد دخول طيران الرياض إلى هذا المسار في وقت يشهد فيه الطلب نمواً غير مسبوق؛ ووفقاً لبيانات مؤسسة "OAG" المتخصصة في أبحاث وتحليلات الطيران، صُنف مسار "الرياض - جدة" كخامس أكثر المسارات الجوية الداخلية نشاطاً وازدحاماً على مستوى العالم في عام 2025، مسجلاً 9.8 مليون مقعد. ومن خلال تشغيل خدماتها على هذا المسار، تدعم "طيران الرياض" الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة وتوفير سعة مقعدية تعزز نمو قطاعات السياحة والأعمال والاقتصاد في المملكة.

وبهذه المناسبة، عبر توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض: "يمثل إطلاق رحلاتنا إلى جدة محطة بارزة إلى تعزيز ربط العاصمة الرياض بالعالم وشتى الوجهات، وتم اختيار هذا المسار بعناية لخدمة شريحة رئيسية من مسافري الأعمال والسياحة الثقافية، وبما يتماشى مع طموحنا في أن نصبح ناقلاً جوياً عالمياً ومساهماً رئيسياً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. نتطلع بشغف للترحيب بضيوفنا على متن طائراتنا ليعيشوا تجربة ضيافتنا السعودية الأصيلة والفريدة، في الوقت الذي نربط فيه بين هاتين المدينتين ونواصل فيه إعادة تعريف مستقبِل السفر الجوي".

ومن جانبه، أضاف الرئيس التنفيذي لمطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر: " نفخر في مطارات جدة باستقبال أولى رحلات طيران الرياض ضمن مسارها الداخلي الأول بين جدة والرياض، والذي يعكس مستوى التعاون المتقدم بين مختلف مكونات قطاع الطيران، مشيراَ إلى ان هذه الخطوة تسهم في تعزيز الربط الجوي بين أهم مدينتين في المملكة، ويدعم الجهود الرامية إلى رفع جودة الخدمات وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين، بما يتماشى مع مستهدفات قطاع الطيران الوطني. وأشار المهندس مازن أن النمو المتواصل في حركة التشغيل يعكس مكانة مطار الملك عبد العزيز الدولي كمحور جوي رئيسي، حيث شهد الربع الأول من عام 2026 خدمة أكثر من 14.8 مليون مسافر على ما يقارب من 84 ألف رحلة، مع توسع كبير في الوجهات والخيارات للمسافرين ما يسهم في تعزيز الربط الجوي تنفيذا لبرنامج الطيران المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للطيران لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويساهم إطلاق الرحلات الى مدينة جدة ضمن جهود الناقل للوصول إلى أكثر من 100 وجهة عالمية. ويعزز مسار "الرياض - جدة" الحيوي روابط الأعمال الأساسية، ويوفر وصولاً سلسًا إلى مدينة جدة بوصفها ميناءً تجارياً رئيسياً وبوابة استراتيجية لرحلات الحج والعمرة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلاً عن كونها منطلقاً للوجهات السياحية المتنوعة على ساحل البحر الأحمر. وعلاوة على ذلك، يرسخ هذا المسار مكانة الرياض كمركز رئيسي للنقل، مما يتيح للمسافرين القادمين من جدة مواصلة رحلاتهم بسلاسة إلى وجهات عالمية مثل دبي، والقاهرة، ومدريد، ومانشستر.

ويمكن للمسافرين حجز تذاكرهم عبر تطبيق طيران الرياض، أو من خلال الموقع الإلكتروني riyadhair.com، أو عبر وكلاء ومنصات السفر المعتمدة. كما يتاح للضيوف الانضمام كـ "أعضاء مؤسسين" في برنامج الولاء "سفير" التابع للشركة، للحصول على "ضمان أفضل عرض" واستخدام الاتصال الإنترنت (Wi-Fi مجاناً) طوال الرحلة، بالإضافة إلى كسب المكافآت والمزايا الحصرية اعتباراً من رحلتهم الأولى.

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