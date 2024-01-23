الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "طيران الرياض"، الطيران الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، و"المسافر"، الشركة الرائدة في مجال السفر في المملكة (جزء من مجموعة سيرا)، عن توقيعهما شراكة استراتيجية خلال ملتقى السياحة السعودي 2024 الذي تستضيفه العاصمة الرياض. وبموجب هذه الشراكة الهادفة لتعزيز نمو قطاع السياحة بوتيرة أسرع، ستغدو "المسافر" أول شريك محلي لطيران الرياض في المملكة.



وعبر هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على اختبار وابتكار حلول تكنولوجية لدعم وتعزيز كفاءة الأعمال في الوقت الذي يستعد فيه "طيران الرياض" لتوفير خدماته للمسافرين بدءاً من عام 2025. ستقوم "المسافر" أيضاً بدمج عروض "طيران الرياض" عبر منصاتها المخصصة للشركات والأفراد، بما يضمن تزويد العملاء بخيارات سفر متكاملة عبر مختلف وجهاتها. وستنضوي الشراكة أيضاً على توفير مجموعة من الباقات والعروض المخصصة لتسهيل السفر داخل المملكة وخارجها، ليتسنى لعملاء "المسافر" الاستفادة من تجربة سفر خالية من المتاعب على متن رحلات "طيران الرياض".



كمحفز لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية الوطنية في المملكة العربية السعودية، تستهدف طيران الرياض ربط المسافرين بأكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030. ولا شك أن إطلاق الناقلة الجديدة سيشكل حقبة جديدة من النمو لقطاع السفر الجوي في المملكة من جهة، ويدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد القطاع السياحي، والمتمثلة في زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10% بنهاية العقد.



في هذا السياق، قال مزمل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة "المسافر": "كشركة رقمية مبتكرة، تعمل المسافر على ابتكار ودمج حلول رقمية رائدة في عملياتها. الأمر الذي ينضوي على إعادة تعريف تجارب السفر الراقية للعملاء في كل مكان. ونحن متحمسون للتعاون مع ’طيران الرياض‘ لتعزيز حجم الابتكارات وتقديم خدمات الطيران من الدرجة الأولى للمسافرين والضيوف على مستوى المملكة وعلى الصعيدين المحلي والدولي. ونظراً لكونها تعتبر هي شركة طيران رقمية، فإن استغلال قوة ’المسافر‘ كمنصة سفر رائدة في المملكة العربية السعودية، من شأنها تسريع وتيرة تحقيق رؤيتنا المشتركة في رفع مكانة الرياض والمملكة العربية السعودية على الخريطة السياحية العالمية، وتسليط الضوء على الإرث الثقافي والطبيعية الرائعة والمعالم الحديثة التي تحتضنها".



بدوره، قال فينسنت كوست، الرئيس التنفيذي لشركة "طيران الرياض": "تهدف طيران الرياض إلى ربط المملكة العربية السعودية بأكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030، ومن خلال التعاون مع المسافر، سنكون قادرين على توفير تجربة حجز تلبي توقعات المسافرين تشمل خيارات مخصصة للسفر والإقامة. بينما نركز على تشكيل مستقبل الطيران وتسليط الضوء التراث الثقافي الغني والمعالم الطبيعية الرائعة للمملكة للسياح من جميع أنحاء العالم، فإننا عبر هذه الشراكة مع ’المسافر‘، المنصة رائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، نؤكد حرصنا على تحقيق رضا العملاء من خلال تقديم مجموعة من حلول السفر الرقمية التي تتسم بالراحة والانسجام".



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