التعاون الاستراتيجي مع روّاد عالميين يؤكد الدور المحوري لطيران الرياض في تحقيق أهداف الرؤية 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "طيران الرياض"، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، عن التوصّل إلى مجموعة من الاتفاقيات في مجالات التقنية والتدريب والسفر مصمّمة لتوسيع عملياتها وتعزيز تجربة الركاب.

و تأتي هذه التعاونات المحورية التي أبرمتها طيران الرياض في معرض دبي للطيران 2025، تشمل دعم أسطول طائرات A321neo من خلال طلبات جديدة للمحركات وأحدث أجهزة المحاكاة، إضافة إلى التقنيات والصيانة الشاملة والعمليات الرقمية لطائرات Boeing 787 Dreamliners. كما وقّعت الشركة مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية في مجال السفر مع وكالات رئيسية، ما يعزز مكانة طيران الرياض كخطوط جوية رائدة في مجال التحول الرقمي وتركّز على المستقبل، وتسهم بالتالي في رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

صرح توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض: "تُمهّد هذه الشراكات الطريق لبناء أسطولنا وصيانته، وتزويد طاقم قمرة القيادة بأفضل تدريب ممكن، وتوسيع نطاق حضورنا في المنطقة لمساعدة المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض على تجربة أفضل ما في المملكة، ومن ثمّ إلى بقية أنحاء العالم". وأضاف: "بما أننا نتطلع إلى ربط 100 وجهة بحلول عام 2030، فنحن بحاجة إلى شركاء أقوياء لمساعدتنا على الوفاء بوعودنا الرقمية الأصيلة والمستقبلية كشركة طيران مبنية من الصفر، وهي فرصة حقيقية لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل".

شركاء صندوق الاستثمارات العامة

وقعت شركتا طيران الرياض وشركة المروحيات (THC)، المشغل الحصري للطائرات المروحية التجارية في المملكة، والتابعتان لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم استراتيجية تُمهّد الطريق لتعاون مستقبلي لتعزيز راحة السفر وفتح آفاق جديدة للتنقل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كجزء من مساهمة طيران الرياض في منظومة الطيران سريعة التطور في المملكة. ويتماشى هذا التعاون مع مهمة صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز القطاعات الاستراتيجية، ويدعم رؤية السعودية 2030.

التدريب المتقدم وتقنيات الدفع لأسطول A321neo

تمهيداً لإطلاق أسطولها من طائرات إيرباصA321، وقّعت طيران الرياض اتفاقيات مع شركتي CAE للتكنولوجيا وCFM LEAP لتوريد المحركات. وسوف تحصل طيران الرياض بموجب اتفاقية CAE على جهازي محاكاة كاملة لطراز Airbus A321neo (FFS)، مصحوبين باتفاقية تشغيل مركز التدريب (TCOP) لمدة خمس سنوات، دعماً لاحتياجات تدريب الأطقم. وينضم جهاز محاكاة الطيران الكامل من طراز A321neo إلى جهازين من طراز Boeing 787-9 تم الحصول عليهما في العام 2023 في مراكز تدريب طيران الرياض، والتي ستشغلها CAE.

وشهدت الاتفاقية الموقّعة مع CFM LEAP طلباً مؤكد لـشراء 120 محركاً من طراز CFM LEAP-1، وذلك لتشغيل أول 60 طائرة من عائلة إيرباص A321neo التابعة لطيران الرياض، إضافة إلى توريد المحركات الاحتياطية. وتتميز محركات CFM LEAP بتقنيات متقدمة مثل شفرات المراوح المركّبة والمركّبات السيراميكية، ما يوفّر كفاءة وقود أعلى بنسبة 15% وانبعاثات كربونية أقل بنسبة 15% مقارنة بمحركات CFM56 من الجيل السابق.

تحسين أسطول 787 دريملاينر: دعم شامل وتكامل رقمي وابتكارات تقنية

لدعم أسطولها من طائرات بوينغ 787-9 دريملاينر، وقّعت طيران الرياض اتفاقية دعم شامل للمكونات (TCS) وصيانة وإصلاح وتجديد لمدة عشر سنوات مع لوفتهانزا تكنيك، اضافة الى انضمامها لنظام العمليات التقنية الرقمية (Digital Tech Ops) باستخدام برنامج M&E AMOS.

يوفّر نظام TCS لطيران الرياض إمكانية الوصول على مدار الساعة وطوال أيام السنة، إلى شبكة تجمع قطع الغيار العالمية الرائدة في الصناعة التابعة لشركة لوفتهانزا تكنيك، والتي يمكن للشركة من خلالها زيادة توافر مكونات طائرات 787 دريملاينر بشكل كبير. وسوف يتاح لطيران الرياض الاستفادة من مزايا التكلفة مقارنة بتوفير قطع الغيار داخلياً. وتشمل الصفقة ايضاً الدعم الشامل لحالة الطائرات المتوقفة عن العمل، حيث يضمن لطيران الرياض أقصر زمن استجابة ممكن ودعماً لوجستياً مخصصاً للمكوّنات الأساسية من حيث الوقت.

كما أبرمت طيران الرياض اتفاقية طويلة الأمد مع شركة سافران لأنظمة الهبوط Safran Landing Systems من أجل تزويد أسطولها الذي يضم أكثر من 70 طائرة بوينغ 787-9 بعجلات ومكابح كربونية كهربائية. وتوفر سافران أنظمة هبوط تصل قدرتها الى 250 رطلاً (113 كجم) لكل طائرة – وهو عامل رئيسي لتحسين أداء الطائرات. وفي ظروف الجويّة لمطار الملك خالد الدولي، يجب على المكابح امتصاص المزيد من الطاقة الحركية لأنّ الهواء أقل كثافة، ما يقلّل من مدى الأجنحة وقوة دفع المحركات العكسية. فكلما كانت المكابح أخف، كانت قدرتها على التبريد أكبر. ويترجم هذا مباشرةً إلى تحسين كفاءة الوقود وتقليل تكاليف التشغيل.

وفي إطار هذا الاتفاق، ستقوم سافران لأنظمة الهبوط بتوفير أحدث جهاز اختبار للمكابح الكهربائية لطائرة 787، وتطوير قدرة الإصلاح لدى طيران الرياض، وتدريب الفنيين المحليين، ما يدعم الأداء طويل الأمد لشركات الطيران ونمو نظام الطيران في المملكة العربية السعودية.

توسيع شبكة الوصول وتحسين التجربة المسافرين عبر تحالفات سفر استراتيجية

ضمن جهودها لتوسيع نطاق نشاطها التجاري، وقّعت طيران الرياض مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية. وتتيح مذكرات التفاهم هذه الوصول السلس إلى شبكة رحلاتها وتعزيز تجربة المسافرين. وقد تم ابرامها مع كل من بن غيث للسفر، دادا باي للسفر، "إكزكيوتيف أفييشن"، "إيليت للسفر"، "فلاي إن"، فرسان للسفر، "غوزِن للطيران والتجارة"، "كيمجيز للسفر والسياحة"، "ويجو"، و"وندر ترافل".

تُعد بن غيث شركة رائدة في إدارة السفريات في السعودية منذ أكثر من أربعة عقود، حيث كانت رائدة في هذه الصناعة وتقدم خدمات متخصصة ومصممة خصيصاً للعملاء من الشركات والأفراد على السواء. كما تعتبر شركة داداباي للسفر جزءاً من مجموعة شركات داداباي في البحرين، وتقدم رحلات عمل وتجارب مُحسّنة ومجموعة متنوعة من خيارات السفر لقضاء العطلات. أما شركة إكزكيوتيف للطيران، فتعتبر جزءاً من مجموعة فضل ربي (FRG) - أكبر وكالة سفر في باكستان - وتبيع تذاكر طيران في الدولة أكثر من أي وكالة أخرى. وتعدّ شركة إيليت للسفر في البحرين وكالة متخصصة في خدمات توزيع ومبيعات. أمّا شركة فلاي إن، فهي شركة تجميع سفريات مقرها السعودية، فيما تختصّ شركة فرسان للسفر السعودية في تقديم خدمات السفر والسياحة للأفراد والشركات المحلية والدولية إضافة إلى القطاعات الحكومية.

غوزين للطيران والتجارة هي الشركة الرائدة في تركيا في مجال وكالات الخدمات العامة في المنطقة، وتتمتع بشبكة واسعة ودعم قوي لخدمة العملاء وشبكة توزيع فريدة من نقاط البيع المرتبطة بشركات غوزين القابضة الأخرى. أم شركة كيمجيز للسفر والسياحة فهي من أبرز شركات إدارة الوجهات السياحية في الإمارات العربية المتحدة، بينما تهدف "ويجو" إلى مساعدة الناس على اكتشاف القيمة الحقيقية للسفر وإلهامهم وتشجيعهم على السفر وتسهيل تجربتهم من خلال ابتكار بعض أكثر المنتجات رواجاً لدى المسافرين حول العالم. وتقدّم شركة وندر ترافل حجوزات الطيران والفنادق وباقات الرحلات السياحية والرحلات المصمّمة خصيصاً وخدمات التأشيرات من مصر.

الجدير بالذكر أنّ مذكرات التفاهم مع بن غيث، وفلاي إن، وفرسان للسفر، وويجو هي اتفاقيات ربط مباشر، بينما تُعدّ مذكرات التفاهم الموقعة مع داداباي للسفر، وإيليت للسفر، وإكزيكتيف أفييشن، وجوزين، كيمجيز للسفر والسياحة، ووندر ترافل اتفاقيات لخدمات التوزيع والمبيعات.

تجدر الإشارة إلى أنّ طيران الرياض تشغّل رحلات يومية من مطار الملك خالد الدولي إلى مطار لندن هيثرو لمجموعات مختارة من الركاب، وذلك كجزء من استعداداتها لإطلاق الرحلات التجارية بالكامل. وسوف تكشف قريباً عن المزيد من شبكة خطوطها. ومن المتوقّع أن يتواصل تحديث النهج الرقمي المتّبع ليواكب أسطول الشركة الحديث، والتزامها بالاستدامة في عملياتها وأثرها البيئي، ما يعتبر نقلة نوعيّة في قطاع السفر ويعزّز مكانة المملكة كمركز عالمي للطيران.

وسوف تواصل طيران الرياض شراكاتها مع منظمات السفر العالمية وشركات الطيران والشركاء الآخرين للمساعدة في تعزيز القطاعات الاستراتيجية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تشكّل السياحة والطيران عنصراً أساسياً فيها.

نبذة عن طيران الرياض:

هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال ريادة قطاع الطيران وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة وبوابة عالمية للمملكة. تم الإعلان عن إطلاقه في مارس 2023، ويتبنى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، مع التركيز على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية في صناعة الطيران.

بأسطوله المزود بمقصورات داخلية مصممة بعناية وأنظمة ترفيه واتصال جوي من الجيل الجديد، سيقدم تجربة سفر فريدة تمزج بين الراحة والفخامة والأصالة، وتعكس قيم المملكة المتمثلة في الكرم وحفاوة الاستقبال. ويهدف طيران الرياض إلى ربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، ليصبح الخيار الأول للراغبين في تجربة طيران راقية.

