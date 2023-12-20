الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت شركة "طيران الرياض" اتفاقية استراتيجية مدتها ثلاث سنوات مع "أكسنتشر" (المدرجة في بورصة نيويورك: ACN) لبناء قدراتها التقنية في إطار رؤيتها لتصبح شركة طيران رقمية رائدة. وبموجب الاتفاقية، ستعمل "أكسنتشر" على إنشاء البنية التحتية السحابية لطيران الرياض، وبناء قدرات الأمن السيبراني والخدمات والعمليات المدارة، تزامناً مع استعداد شركة الطيران لإطلاق عملياتها التشغيلية في عام 2025.

وستتيح هذه الاتفاقية لطيران الرياض مواكبة العصر الجديد لخدمات الطيران الرقمية، وذلك باستخدام أحدث الحلول التقنية المتطورة، مثل البيانات السحابية والذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم تجربة سهلة وممتعة لضيوفها وموظفيها. كما سيسهم النظام الجديد في دعم توسع الشركة التي تهدف للوصول إلى أكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030.

وقال آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي المالي في شركة طيران الرياض: "أن شركة طيران الرياض قائمة على التقنية الرقمية، مما هو ادعى لتكون في طليعة الابتكار والتقنية، وهذا سيمكننا من تقديم خدمات على مستوى عالمي لضيوفنا المسافرين. وخلف الكواليس هناك الكثير من العمل والجهد المبذول سعيا لتعزيز عملياتنا وخلق تجربة فريدة للضيوف المسافرين من خلال التعاون مع أكسنتشر أحد شركائنا الاستراتيجيين".

وأضاف: "في حين تقوم أكسنتشر بدور أساسي في تحقيق استراتيجية السحابية أولاً لطيران الرياض، ستضمن هندستنا الفريدة أن تكون خدماتنا التقنية عالية الكفاءة ومواكبة لمتطلبات المستقبل. كما سيتم إنشاء النظام الجديد ودعمه وفق أعلى مستويات الأمن السيبراني والأتمتة منذ البداية".

وقالت إميلي وايس، المديرة الإدارية الأولى في أكسنتشر والمسؤولة عن قطاع السفر: "يمثل إطلاق طيران الرياض لحظة تاريخية لقطاع الطيران ككل، فهي شركة طيران جديدة تماماً تم تصميمها باستخدام أحدث التقنيات لإنشاء تجارب فريدة تلبي متطلبات المسافرين في الحاضر والمستقبل. وبناءً على خبراتنا المتخصصة الواسعة في المجال الرقمي، نحن فخورون بالتعاون مع طيران الرياض للمساعدة في رسم ملامح مستقبل السفر".

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نبذة عن أكسنتشر:

أكسنتشر هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المهنية تساعد كبرى الشركات والحكومات والمؤسسات في العالم على بناء جوهرها الرقمي وتحسين عملياتها وتسريع نمو إيراداتها وتعزيز خدمات المواطنين، بحيث تخلق قيمة ملموسة بسرعة وعلى نطاق واسع. وتعتمد الشركة أساسًا على المواهب والابتكار ويعمل بها قرابة 733 ألف موظف يخدمون العملاء في أكثر من 120 دولة. وبينما تشكّل التكنولوجيا جوهر التغيير اليوم، تعتبر أكسنتشر أحد الرواد العالميين في المساعدة على دفع عجلة هذا التغيير بفضل شبكة علاقاتها القوية. فهي تجمع القوة في مجال التكنولوجيا والريادة في مجال السحابة والبيانات والذكاء الاصطناعي والخبرة منقطعة النظير بالصناعة والخبرة الوظيفية والقدرة العالمية على الإنجاز. كما أنها قادرة بشكل فريد على تقديم نتائج ملموسة بفضل مجموعتها الواسعة من الخدمات والحلول والأصول في مجالات الاستراتيجية والاستشارات والتكنولوجيا والعمليات، و إندستري اكس وأكسنتشر سونغ. وتسهم هذه القدرات، إلى جانب ثقافة النجاح المشترك والالتزام بخلق القيمة الشاملة، في تمكين الشركة من مساعدة عملائها على بناء علاقات جديدة موثوقة ودائمة. وتقيس أكسنتشر نجاحها من خلال القيمة الشاملة التي تخلقها لعملائها، ومساهميها، وشركائها، ومجتمعاتها. قم بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.accenture.com.

نبذة عن طيران الرياض

طيران الرياض هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. أُعلن عن إطلاق الناقل الجوي الجديد في مارس من العام الجاري 2023، حيث يستهدف طيران الرياض الذي يتبنّى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية المعتمدة في مجال الطيران من خلال أسطول طائراته المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات الرقمية والمزايا المبتكرة من حيث تصاميم المقصورة الداخلية والتجارب الفريدة من نوعها على متن الطائرة، والتي ستشمل الجيل الجديد من أنظمة الترفيه الجوية وحلول الاتصال على متن الطائرة. ومن خلال توفير تجارب استثنائية تحمل طابع كرم الضيافة السعودي الأصيل، سيربط طيران الرياض المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2023. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.riyadhair.com أو زيارة الموقع الالكتروني media@riyadhair.com للاستفسارات الإعلامية.