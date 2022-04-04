المنامة ، مملكة البحرين : قامت طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة تيكسل إير لاستكشاف فرص التعاون المختلفة بما في ذلك اتفاقيات التأجير وأنشطة الهندسة والصيانة. وقد تم التوقيع على الاتفاقية خلال الشهر الماضي في المقر الرئيسي لطيران الخليج، ووقعت مذكرة التفاهم من قبل القبطان وليد العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، والسيد جون تشيشولم، رئيس مجلس إدارة شركة تشيشولم إنتربرايزس وهي الشركة الأم لشركة تيكسل إير وحضر التوقيع عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية لطيران الخليج وتيكسل إير.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال القبطان وليد العلوي: "نتطلع دائمًا إلى اكتشاف طرق لتعزيز شراكاتنا التجارية والمشاركة في كل قطاع ذي صلة بصناعة الطيران، نحن فخورين بهذا التعاون مع شركة تيكسل إير، ونتطلع إلى الأمام للشروع في شراكات مثمرة للطرفين. تخدم طيران الخليج حاليًا شبكتها بأسطول مكون من طائرات بوينغ وإيرباص، لطالما تميزنا بحسن الضيافة العربية الاصيلة، ونحن ملتزمون بالريادة في هذا المجال وتطوير منتجاتنا وخدماتنا التي تعكس الاحتياجات والتطلعات المتغيرة لمسافرينا ".

وعلق السيد تشيشولم قائلاً: "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم هذه ويسعدنا أن نتعاون مع شركة طيران الخليج حيث يأتي هذا التعاون في وقت يشهد تطورات ملحوظة في صناعة الطيران. وهذا يجعل الشركاء في المنطقة يتحدون معًا لتعزيز العلاقات التجارية، وبالتالي تقديم خدمات وعروض أفضل ذات فائدة حقيقية للعملاء ".

تفخر طيران الخليج بالتعاون مع شركة تيكسل إير، وهي شركة طيران بحرينية مسجلة ومنظمة إصلاح الصيانة (MRO) تأسست في عام 2013، تحرص على توفير عمليات شحن البضائع لمجموعة واسعة من العملاء ذوي المتطلبات المختلفة. تخدم شركة تكسيل اير سوق متخصص لمتطلبات الشحن، وتوفر حلولًا مفيدة مع الالتزام بالمواعيد النهائية بمستويات مختلفة من خدمة العملاء.

حصلت طيران الخليج مؤخرًا على تصنيف Skytrax Five Star COVID-19 لسلامة الطيران بعد تدقيق قوي من قبل Skytrax Research الذي تم إجراؤه بين نوفمبر وديسمبر 2021 ، في الطيران بأمان في جميع أنحاء الولايات المتحدة. الجائحة وتعزيز المطارات والبروتوكولات على متن الطائرة لمكافحة انتشار COVID-19. كما حصلت شركة الطيران أيضًا على تصنيف الخمس نجوم الرئيسي لشركات الطيران الرئيسية من APEX ؛ جائزة تستند فقط إلى ملاحظات الركاب المعتمدين.

نظرًا لكونها واحدة من شركات الطيران القليلة التي لم تتوقف أبدًا عن الطيران أثناء الوباء، حصلت طيران الخليج على تصنيف خمس نجوم لسلامة الطيران خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) من قبل شركة سكاي تراكس العالميّة وذلك بعد عملية تدقيق شاملة لجميع معايير السلامة الخاصة 19 أجرتها شركة سكاي تراكس العالميّة بين شهري نوفمبر وديسمبر 2021. ويأتي هذا التصنيف كدليل على نجاح عمليات طيران الخليج في الطيران بأمان خلال الوباء وتعزيز بروتوكولاتها في المطار وعلى متن رحلاتها لمكافحة انتشارالفيروس. كما حصلت النالة الوطنية أيضًا على تصنيف الخمس نجوم لشركات الطيران الرئيسية من APEX؛ وهي جائزة تعتمد فقط على ملاحظات المسافرين.

#بياناتشركات

- انتهى -