المحرق، البحرين: وقعت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، اتفاقية عمل جماعية مع نقابة طيارين طيران الخليج (GAPTU)، تُحدد بموجبها شروط وأحكام تشغيل الطيارين والبدلات التي كانت محل نزاع لعدة سنوات، في خطوة تنهي المفاوضات بشكل ودي بين الطرفين.

وقع الاتفاقية كل من السيد جيفري جوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، والقبطان عيسى البنعلي، رئيس نقابة طيارين طيران الخليج، بحضور عدد من الممثلين من كلا الجهتين.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج عن سعادته بتوقيع اتفاقية العمل الجماعية مع النقابة التي تحدد شروط وأحكام بدلات الطيارين الحاليين وتضع الأساس للتوظيف المستقبلي بما يتماشى مع أحكام قانون العمل البحريني، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تفتح فصلًا جديدًا من العلاقة بين الإدارة التنفيذية والنقابة، مبنية على التنسيق والتعاون، مما يعزز التركيز على تحقيق النجاح المستدام للشركة.

من جانبه، أعرب القبطان عيسى البنعلي، رئيس نقابة طياري طيران الخليج، عن امتنانه للإدارة التنفيذية في شركة طيران الخليج على النتيجة الإيجابية التي توصلت إليها المفاوضات بين الطرفين. متقدماً بالشكر والتقدير لجميع الطيارين على دعمهم المستمر لعمل النقابة وإخلاصهم في موقع العمل، مما يعكس تفانيهم وجهودهم. مهنئاً الطيارين وأسرة طيران الخليج على هذا الإنجاز الذي يأتي كثمرة للتعاون والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية، ويسهم في تعزيز بيئة العمل ويدفع الطيارين إلى المزيد من العطاء والإخلاص.

نبذة عن طيران الخليج:

بدأت شركة طيران الخليج تشغيل عملياتها في عام 1950، وتعتبر من أقدم شركات الطيران التجارية في منطقة الشرق الأوسط. تشغل الشركة برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى أكثر من 40 وجهة في أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، شبه القارة الهندية، الشرق الأقصى.لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا