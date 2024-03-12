المنامة، البحرين: أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية الرسمية لمملكة البحرين، ان خدمة الواي فاي "فالكون واي فاي" ستكون متاحة لكافة المسافرين على متن رحلات طائرات طيران الخليج من نوع بوينغ 787-9 دريملاينر وايرباص A21neo، والتي تتيح للمسافرين التواصل مع الأهل والأصدقاء والعمل خلال رحلتهم لرحلة أكثر راحة ومتعة وانتاجية.

سيستفيد كافة المسافرين وطوال مدة رحلتهم، من هذه الخدمة التي ستمكنهم من تصفح البريد الاليكتروني وبرامج المحادثات "الدردشة" المجانية على تطبيقات المراسلة المعروفة وتصفح الانترنت بشكل مجاني.

وسيتمكن المسافرون الراغبون في التواصل مع الأهل والأصدقاء او العمل خلال رحلتهم اختيار شبكة “Falcon Wi-Fi ومن ثم يتم تحويلهم على بوابة إلكترونية تتيح لهم اختيار الخدمة الاليكترونية.

يعكس تقديم هذه الخدمة التزام طيران الخليج المستمر في تطوير منظومة الخدمات والتميز فيها لبلوغ مستويات أعلى من معايير الجودة في قطاع الطيران.

نبذة عن طيران الخليج

بدأت شركة طيران الخليج تشغيل عملياتها في عام 1950، وتعتبر من أقدم شركات الطيران التجارية في منطقة الشرق الأوسط. تشغل الشركة برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى أكثر من 40 وجهة في أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، شبه القارة الهندية، الشرق الأقصى.

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