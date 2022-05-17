المنامة، مملكة البحرين: تم تكريم طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – في حفل توزيع جوائز مطار سنغافورة (شانغي) للطيران الذي أقيم في سنغافورة مؤخراً؛ حيث فازت الناقلة بـ "جائزة الاتصال" و "جائزة خطوط الطيران الجديدة".

في معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي "يسعدنا التقدير الذي نالته خدمات طيران الخليج ومنتجاتها في حفل توزيع جوائز مطار سنغافورة (شانغي) للطيران. نسعى باستمرار لتقديم التميز لمسافرينا من خلال تعزيز خدماتنا ومنتجاتنا؛ من جداول رحلاتنا المريحة والمرنة، والعديد من الرحلات الجوية الدولية والإقليمية، إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات التي نقدمها على الأرض وعلى متن الطائرة. يعد الفوز بهذه الجوائز انعكاسًا لالتزام طيران الخليج المستمر بتلبية احتياجات السفر المتغيرة لمسافرينا؛ الأمر الذي يمثل حقًا "تميز نختص به".

وقد أقيم حفل توزيع الجوائز المذكور لأول مرة منذ عامين بعد توقف قصير بسبب الوباء، ويأتي ذلك بعد إعادة فتح سنغافورة حدودها بالكامل للمسافرين الذين تلقوا التطعيم ضد (كوفيد – 19) في الأول من أبريل. نظرًا لكونها إحدى شركات الطيران القليلة التي لم تتوقف أبدًا عن الطيران أثناء الجائحة، حصلت طيران الخليج على تصنيف خمس نجوم لسلامة الطيران خلال الجائحة (كوفيد-19) من قبل شركة سكاي تراكس العالميّة وذلك بعد عملية تدقيق شاملة لجميع معايير السلامة الخاصة بـ (كوفيد-19) التي أجرتها شركة سكاي تراكس العالميّة بين شهري نوفمبر وديسمبر 2021. ويأتي هذا التصنيف كدليل على نجاح عمليات طيران الخليج في الطيران بأمان خلال الجائحة وتعزيز بروتوكولاتها في المطار وعلى متن رحلاتها لمكافحة انتشار الفيروس. كما حصلت الناقلة الوطنية أيضًا على تصنيف الخمس نجوم لشركات الطيران الرئيسية منAPEX؛ وهي جائزة تعتمد فقط على ملاحظات المسافرين.

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