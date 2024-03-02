المنامة، البحرين: بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة والسيد السيد لي هان شيه رئيس مجلس إدارة مجموعة وامبوا ، وقعت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، مذكرة تفاهم مع ع بنك سنغافورة الخليج (SGB) وهو بنك رقمي جديد تم تأسيسه من قبل مجموعة وامبوا (Whampoa Group) السنغافورية في مملكة البحرين.

وقد وقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج القابضة الدكتور جيفري جوه والسيد أوريول فونغ الرئيس التنفيذي المشارك لبنك سنغافورة الخليج، وذلك في نادي بادوك جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2024.

ستساهم مذكرة التفاهم في تعزيز الخدمات التي تقدمها طيران الخليج للمسافرين وتقديم تجربة استثنائية مطعمةٍ بمزايا التطور التقني بما يلبي احتياجات المسافرين.

يقدم بنك سنغافورة الخليج منصة آمنة ومتكاملة للأصول التقليدية والرقمية والحلول المالية وإدارتها، بما في ذلك خدمات التسوية الآنية على مدار الساعة، وتجارة الأصول المتنوعة والوصاية وإدارة الأصول، والتي ستخدم المستثمرين والمؤسسات على الصعيد العالمي ممن يبحثون عن تجربة مصرفية رقمية متميزة.

نبذة عن طيران الخليج

بدأت شركة طيران الخليج تشغيل عملياتها في عام 1950، وتعتبر من أقدم شركات الطيران التجارية في منطقة الشرق الأوسط. تشغل الشركة برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى أكثر من 40 وجهة في أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، شبه القارة الهندية، الشرق الأقصى.

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