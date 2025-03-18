المحرق، البحرين: أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي بكينيا، في خطوة مهمة تعكس رؤية الناقلة الوطنية لتوسيع شبكتها في القارة الأفريقية. وتعاود طيران الخليج بهذه الخدمة تواجدها في العاصمة الكينية، والتي تم تسيير آخر رحلات الناقلة إليها في عام 2012.

اعتبارًا من 2 يونيو 2025، ستُسيّر طيران الخليج خمس رحلات أسبوعية إلى نيروبي في أيام الاثنين والأربعاء والأحد، مع رحلتين إضافيتين يوم الجمعة، وذلك على متن طائراتها من طراز إيرباص A320neo الحديثة. تتماشى هذه الخدمة المباشرة مع استراتيجية طيران الخليج في توسيع شبكتها وتعزيز ربط المملكة بأسواق جديدة، مما يوفر للمسافرين خيارات واسعة ومريحة للسفر بين شرق القارة الأفريقية والبحرين والمنطقة ككل.

صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج السيد جيفري جوه قائلاً: "يسرنا الإعلان عن إطلاق رحلات مباشرة إلى نيروبي، مما يوفر خيارات سفر مريحة ومرنة لعملائنا. سيسهم إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى نيروبي في تيسير وصول المسافرين بغرض الأعمال التجارية أو الترفيه على حد سواء، مما يسهم في توطيد العلاقات وأوجه التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية كينيا."

يمكن للمسافرين حجز رحلاتهم إلى نيروبي والبقاء على اطلاع بمواعيد الرحلات من خلال تحميل تطبيق طيران الخليج للهواتف المحمولة، أو زيارة موقع طيران الخليج الإلكتروني gulfair.com أو عبر وكلاء السفر

سيتم تسيير رحلات طيران الخليج إلى وجهتها في نيروبي بالرحلات رقم GF 0707، والتي ستقلع من مطار البحرين الدولي في تمام الساعة 09:00 وتصل إلى مطار جومو كينياتا الدولي في الساعة 14:25، وذلك أيام الاثنين والأربعاء والجمعة. أما رحلة العودة، GF 0708، فسيتم تسييرها في الأيام نفسها، حيث تقلع من مطار جومو كينياتا الدولي في الساعة 15:25 وتصل إلى مطار البحرين الدولي في الساعة 20:45. بالإضافة إلى ذلك، ستغادر الرحلات رقم GF 0709 من مطار البحرين الدولي في الساعة 01:40، وتصل إلى مطار جومو كينياتا الدولي في الساعة 07:05، وذلك أيام الجمعة والأحد. وستغادر رحلة العودة، GF 0710، من مطار جومو كينياتا الدولي في الأيام نفسها في الساعة 08:05، وتصل إلى مطار البحرين الدولي في الساعة 13:25 (جميع الأوقات بالتوقيت المحلي).

طيران الخليج: تاريخ عريق من التميّز

تعد شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، من أوائل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة بتسيير برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى وجهات متنوعة في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX)، استناداً إلى تقييمات المسافرين لرحلات الطيران، وحصلت على هذا التصنيف لعام 2025. كما نالت لقب "الطيران الأكثر تطوراً في العالم" للعام 2022 في جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

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