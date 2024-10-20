المحرق، البحرين: أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن زيادة رحلاتها المباشرة بين مطار البحرين الدولي ومطار سنغافورة تشانجي إلى رحلات يومية اعتباراً من نهاية أكتوبر الجاري. وستشهد هذه الخطوة ارتفاع عدد الرحلات من ثلاث إلى سبع رحلات أسبوعياً، مما يوفر خيارات أوسع ومرونة أكبر للمسافرين من وإلى هذه الوجهة الآسيوية الرائدة.

سيتم تسيير الرحلات المباشرة من البحرين يوميًا على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر، والتي تتميز بدرجة الصقر الذهبي المعروفة عالميًا. توفر المقصورة الفاخرة مساحة شخصية أكبر مع 26 سريرًا قابلاً للتحويل إلى وضعية الاستلقاء الكامل، ووجبات طعام فاخرة، ونظام ترفيهي متطور. فيما يمكن للمسافرين على الدرجة السياحية الاستمتاع بخدمة الواي فاي المجانية على متن الطائرة، بالإضافة إلى قوائم طعام مُخصصة، وتوزيعات أنشطة الأطفال، كل ذلك بأجواء ترحيبية دافئة تعكس كرم الضيافة العربية الأصيلة التي تتميز بها طيران الخليج.

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية طيران الخليج لتوسيع شبكة وجهاتها العالمية، مع التركيز على المدن الرئيسية في آسيا والشرق الأوسط. وتهدف الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتزايد على السفر الدولي وتعزيز حركة السياحة الوافدة من الأسواق الرئيسية، فضلاً عن تحسين خيارات الربط للمسافرين بغرض الأعمال أو الترفيه.

وقد شكلت سنغافورة، منذ إطلاق الخدمة إليها في عام 2021، وجهة محورية على شبكة طيران الخليج نظراً لمكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والسياحة. ومن شأن تسيير رحلات يومية بين البلدين أن يعزز أهمية هذه الوجهة ويلبي احتياجات شريحة واسعة من المسافرين.

وبهذه المناسبة ، أكد متحدث باسم طيران الخليج بأن هذه الخطوة تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز ربطها الجوي، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به الناقلة الوطنية في ربط مملكة البحرين بالعالم.

كما أضاف أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعزز من شبكة وجهات طيران الخليج العالمية، وتتيح للمسافرين في الوقت ذاته سهولة الوصول إلى إحدى أكثر الوجهات حيوية في القارة الآسيوية، مما مما يوفر خيارات أوسع ومرونة أكبر للمسافرين . ومن خلال هذا التوسع، تعزز طيران الخليج مكانتها كمحرك رئيسيّ للنمو الاقتصادي والتبادل الثقافي بين المملكة والعالم.

ويرى خبراء القطاع أن زيادة عدد الرحلات بين البحرين وسنغافورة ستنعكس إيجاباً على حركة السفر، بما يعزز من الروابط الاقتصادية والسياحية بين البلدين حيث من المتوقع أن توفر الرحلات اليومية للمسافرين مرونة أكبر في اختيار مواعيد سفرهم، فضلاً عن تعزيز الربط مع شبكة وجهات طيران الخليج واسعة النطاق، والتي تغطي منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواصل فيه طيران الخليج الاستثمار في أسطولها والتطوير المستمر لخدماتها، مع التركيز على توفير تجربة سفر متميزة تتسم بكرم الضيافة العربية الأصيلة وتوفير مزايا الراحة العصرية. وستعود هذه الخطوة بالنفع على جميع المسافرين، لا سيما أولئك الذين ينشدون خيارات سفر تتميز بالكفاءة والمرونة، سواءً كان ذلك لأغراض العمل أو السياحة أو حتى العبور.

وتقلع الرحلة من مطار البحرين الدولي يوميا عند الساعة 11:55 مساءً وتصل الى مطار سنغافورة شانجي عند الساعة 12:30 ظهراً أما رحلة العودة فسوف تغادر مطار سنغافورة شانجي عند الساعة 8:25 مساءً لتصل الى مطار البحرين الدولي عند الساعة 11:55 مساءً (جميع الأوقات بالتوقيت المحلي).

للحصول على مزيد من المعلومات حول مستجدات جدول الرحلات وتفاصيل الحجز، يمكن للمسافرين زيارة الموقع الإلكتروني www.gulfair.com أو الاتصال بمكتب طيران الخليج المحلي.

نبذة عن طيران الخليج:

بدأت شركة طيران الخليج تشغيل عملياتها في عام 1950، وتعتبر من أقدم شركات الطيران التجارية في منطقة الشرق الأوسط. تشغل الشركة برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى أكثر من 40 وجهة في أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، شبه القارة الهندية، الشرق الأقصى.لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com

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