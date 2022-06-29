المنامة، مملكة البحرين : شاركت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – في أعمال الاجتماع العام الثامن والسبعين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) الذي أقيم مؤخراً بالدوحة في قطر في الفترة من 19 – 21 يونيو الجاري. هذا الحدث الذي تعقده (أياتا) سنوياً يشهد تجمع الناقلات الأعضاء في الاتحاد للمشاركة والتشاور فيما يخص شئون صناعة الطيران.

الحدث المذكور يشمل الاجتماع العام الثامن والسبعين، وانتخاب رئيس الاجتماع السنوي، وعدد من الكلمات من قبل عدة متحدثين ينتمون للصناعة، والتقرير السنوي للصناعة، وتقرير مجلس المحافظين. كما اشتمل الاجتماع على منح جائزة التنوع والتضمين، بالإضافة إلى عدد من الكلمات وورش العمل حول آفاق الاقتصاد وتغير المناخ.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن الحدث تأكيد تعيينات لجنة الترشيح لمجلس المحافظين للعام 2023؛ حيث منح الاتحاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي الثقة من خلال تأكيد تعيينه كعضو رئيسي في لجنة الترشيح. ويتم تعيين لجنة الترشيح لطرح التوصيات في الاجتماع السنوي العام للاتحاد لتعيين مجلس المحافظين؛ وبذلك تحقق طيران الخليج إنجازاً آخراً لأهمية دورها في تعيين المجلس التابع للاتحاد.

في معرض تعليقه على أحدث إنجازات طيران الخليج؛ قال سعادة وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس إدارة طيران الخليج السيد زايد بن راشد الزياني "نبارك لطيران الخليج وللقبطان وليد العلوي هذا التعيين الهام الذي يثبت مجدداً دور الناقلة كقوة دولية معترف بها في صناعة الطيران. إنه لإنجاز عظيم ترافقه مسئولية عظيمة، وأنا على يقين أن خبرة القبطان وليد العلوي الممتدة في مجال الطيران ستعود بالنفع الكبير على اللجنة، وأن هذا الإنجاز سيمكن طيران الخليج من تقوية أواصرها مع بقية أعضاء (أياتا) لتشكيل مستقبل الصناعة وصنع قراراتها في هذه المرحلة المعقدة من تاريخ صناعة الطيران".

في معرض تعقيبه على هذا الإنجاز المتميز لطيران الخليج، قال القبطان وليد العلوي "يسعدنا تمثيل مملكة البحرين وطيران الخليج من خلال هذا التعيين الهام الذي يؤكد على دورنا كناقلة دولية رئيسية، ويعزز دورنا كلاعب رئيسي في قطاع الطيران."

الاتحاد الدولي للنقل الجوي تأسس في العام 1945؛ وهو الاتحاد الذي تنتمي له صناعة الطيران، حيث يمثل الاتحاد 290 دولة أو 83% من حركة الطيران الدولي، وهو يسهم في تطوير الصناعة وسن قوانينها والاهتمام بما يتعلق بشئونها. تجدر الإشارة إلى أن هذا العام يشهد النسخة الـ 78 لاجتماع (أياتا) السنوي؛ حيث يجمع هذا الحدث الهام في مجال الطيران كبرى قيادات شركات الطيران والحكومات، في الحين الذي تواجه فيه صناعة الطيران تحديات تشغيلية وتجارية معقدة جراء تداعيات الجائحة.

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