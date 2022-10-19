المنامة، مملكة البحرين: أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) أن "إطلاق العنان لخلق القيمة من خلال وضع العميل أولاً" سيكون موضوع ندوة المسافرين العالمية 2022؛ حيث ستعقد الندوة في الفترة من 01 – 03 نوفمبر 2022 في البحرين بالتعاون مع طيران الخليج بصفتها شركة الطيران المضيفة.

هذا، وسيلقي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي الكلمة الافتتاحية في اليوم الثاني للندوة، حيث عقّب عليها بقوله "طيران الخليج تعكف على تطبيق استراتيجيتها للبوتيك، وفهم عملائنا وتلبية احتياجاتهم هم أهم أولوياتنا؛ وهذا المؤتمر يوفر فرصة ثمينة لصناعة الطيران لمناقشة المبادرات والمعايير المتعلقة بوضع المسافر في المرتبة الأولى. نحن متحمسون للغاية لاستضافة ندوة المسافرين العالمية لأياتا، ونتطلع إلى الترحيب بالمتحدثين والمشاركين بها في البحرين."

من جانبه، صرح المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) السيد ويلي والش قائلاً "تحقق شركات الطيران نجاحًا أكبر عندما تلبي توقعات العملاء، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى. المعايير العالمية تساعد على تسهيل ذلك، ويتمثل التحدي في ضمان مواكبة المعايير للابتكارات التي تحركها التكنولوجيا وتمحور طلبات العملاء حول الرقمية. يتوقع المسافرون جواً الشفافية أينما كانوا يتسوقون للحصول على الأسعار ومنتجات شركات الطيران الأخرى والعروض وتتبع الأمتعة والمعالجة بدون تلامس في المطارات. أتطلع إلى مناقشة كيف سنحقق مثل هذه التطورات والمزيد في ندوة المسافرين العالمية لهذا العام."

وتجمع ندوة المسافرين العالمية هذا العام بين ندوة الرقمية والبيانات والبيع بالتجزئة، وندوة المطارات والمسافرين العالمية، وندوة الموصلية في حدث واحد لتعكس أهمية وترابط العناصر الثلاثة لنجاح تجربة المسافر.

بالإضافة إلى الجلسات العامة، ستتناول ثلاثة مسارات معرفية (البيع بالتجزئة والدفع، وتجربة المطار، والموصولية) رحلة المسافر الشاملة - التي تشمل جميع عناصر السفر بدءًا من التسوق وشراء منتج السفر الجوي، وانتهاءاً بالوصول إلى الوجهة؛ حيث سيتم التعامل مع كل خطوة في عملية السفر من وجهة نظر العميل والمزود.

تشمل موضوعات الندوة:

تمكين محورية العميل في نظام بيئي مفتوح وجديد

كيف تتبنى شركات الطيران التغيير في التركيز على العملاء وتجارة التجزئة الحقيقية

المنافسة في فضاء التجميع

العملاء في محور السفر اللاتلامسي

التغلب على تحديات الأمتعة من أجل تجربة أفضل للعملاء

تزويد العملاء بتجربة مطار صديقة للبيئة

تكنولوجيا القياسات الحيوية الشاملة التي تقود تطوير المطارات

سهولة الوصول إلى المطار والتصميم الشامل

تشمل المواضيع الأخرى التي ستطرح في ندوة المسافرين العالمية:

نتائج مسح اتحاد النقل الجوي الدولي العالمي للمسافرين للعام 2022

النظرة الاقتصادية الشاملة

معرض يعرض أحدث المنتجات والتقنيات والحلول لتجربة المسافرين على الأرض وفي الجو

#بياناتشركات

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