المنامة، البحرين: احتفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أمس بوصول أولى رحلات طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين - إلى مطار العلا الدولي يوم أمس السبت الموافق 3 فبراير 2024، حيث تعتزم الناقلة الوطنية تشغيل خدمة الطيران المباشر بين البحرين والعلا كإحدى وجهات طيران الخليج الموسمية الرئيسة لعام 2024، وذلك على متن طائرات طيران الخليج من طراز (A320-Neo) ، مما يتيح فرصة للمسافرين لاستكشاف هذه الوجهة الثقافية التي تتميز بتاريخها العريق ومناظرها وفعالياتها المميزة.

وستسيّر طيران الخليج رحلتين أسبوعيتين مباشرتين إلى العلا، وذلك على فترتين؛ شتوية تبدأ من الثالث من فبراير إلى السادس من مارس، وأخرى صيفية تمتد من الثالث عشر حتى الرابع والعشرين من ابريل، وذلك في إطار حرصها على الاستمرار في التميز وتعزيز تجربة السفر عبر شبكتها بما يضمن تلبية الاحتياجات المتنوعة للمسافرين مع الحرص على تقديم تجربة سفر متكاملة.

وكانت طيران الخليج قد بدأت عملياتها إلى المملكة العربية السعودية في عام 1950، ومع إضاقة وجهتها إلى العلا في فبراير، وصل عدد الوجهات السعودية للناقلة إلى 6 وجهات، مما يضمن مزيداً من المرونة وتنوع الخيارات لعملائها المسافرين من وإلى المملكة، وكذلك عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تصل الى 54 وجهة عالمية.

#بياناتشركات

-انتهى-

طيران الخليج:

تميز نختص به

الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، بدأت عملياتها في عام 1950، لتصبح واحدة من أولى شركات الطيران التجارية التي تأسست في الشرق الأوسط، وهي تقوم بتشغيل رحلات مجدولة من مركزها الرئيسي في مطار البحرين الدولي الى مدن في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند الإقليمية والشرق الأقصى. حصلت الناقلة على تصنيف "شركة الطيران الرئيسية ذات الخمس نجوم" من قبل APEX، وهو برنامج تصنيف يعتمد فقط على ملاحظات المسافرين المعتمدين وعلى جائزة "الطيران الأكثر تطورًا في العالم" للعام 2022 من سكاي تراكس. لمزيد من المعلومات: www.gulfair.com

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

هاتف: 17353464 +973

البريد الإلكتروني: corporate.communications@gulfairgroup.bh

لينكدإن: Gulf Air

تويتر@GulfAir :

إنستغرام: @gulfair