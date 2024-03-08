المنامة، البحرين: احتفلت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، بيوم المرأة العالمي بتسييرها لرحلة جوية قام بتشغيلها وخدمتها فريق من الكوادر النسائية بالكامل، يضم قبطان الطائرة، المضيفات، المهندسات، مسئولة استجابة (dispatcher) من شركة خدمات مطار البحرين (باس) بالإضافة الى رئيسة طاقم الوقود من شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو). وجاءت هذه المبادرة في إطار التزام الناقلة بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع الطيران.

نبذة عن طيران الخليج

بدأت شركة طيران الخليج تشغيل عملياتها في عام 1950، وتعتبر من أقدم شركات الطيران التجارية في منطقة الشرق الأوسط. تشغل الشركة برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى أكثر من 40 وجهة في أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، شبه القارة الهندية، الشرق الأقصى.

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