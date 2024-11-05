البحرين، المحرق: احتفلت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، مؤخراً بمرور 10 سنوات على انطلاق رحلاتها بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية. وتمثل هذه المناسبة علامة بارزة في تاريخ طيران الخليج التي بدأت تسيير رحلاتها الى العاصمة الروسية موسكو في 26 أكتوبر 2014، بالإضافة الى تعزيز ربطها الجوي إلى وجهات شهيرة مثل تايلاند، وجزر المالديف، والمملكة العربية السعودية.

تشغل طيران الخليج رحلاتها اليومية من مطار البحرين الدولي إلى موسكو باستخدام طائراتها من طراز A320neo وA321neo، حيث تتميز تلك الطائرات بمقاعدها القابلة للانحناء، وأحدث خيارات الترفيه على متن الطائرة، وتشكيلة مختارة من الأطباق العالمية المقدمة على درجة الصقر الذهبي والدرجة السياحية.

تسيّر طيران الخليج رحلاتها إلى موسكو من مطار البحرين الدولي بحسب الجدول التالي:

أيام الأحد، الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء عند الساعة 01:30 صباحاً بتوقيت البحرين

صباحاً بتوقيت البحرين أيام الخميس، الجمعة، والسبت عند الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت البحرين

حيث يوفر هذا الجدول خيارات مريحة ومرنة للمسافرين بين البحرين وروسيا. للمزيد من المعلومات حول جداول الرحلات وحجوزاتها، يمكن للمسافرين زيارة الموقع الإلكتروني www.gulfair.com.

طيران الخليج:

تميز نختص به

الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، بدأت عملياتها في عام 1950، لتصبح واحدة من أولى شركات الطيران التجارية التي تأسسيت في الشرق الأوسط، تقوم بتشغيل رحلات مجدولة من مركزها الرئيسي في مطار البحرين الدولي الى مدن في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند الإقليمية والشرق الأقصى. حاصلة على تصنيف "شركة الطيران الرئيسية ذات الخمس نجوم" من قبل APEX، وهو برنامج تصنيف يعتمد فقط على ملاحظات المسافرين المعتمدين وعلى جائزة "الطيران الأكثر تطورًا في العالم" للعام 2022 من سكاي تراكس. لمزيد من المعلومات: www.gulfair.com

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