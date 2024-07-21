المحرق، البحرين: أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن خططها لإقامة حظيرة متطورة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات (MRO) في مطار البحرين الدولي وذلك في خطوة نوعية وهامة تسهم في تعزيز منظومة الطيران في البحرين كما وتؤكد التزام الناقلة الوطنية المستمر بالتميز التشغيلي والابتكار.

تشتمل الحظيرة التي من المقرر ان تكون مساحتها أكثر من 20,000 متر مربع على حظائر طائرات يمكن التحكم في درجات حرارتها ومزودة بأحدث التقنيات في هندسة الطائرات والأتمتة والاستدامة وتقليل البصمة البيئية مما يضمن الكفاءة العالية والجاهزية في العمليات لأسطول طيران الخليج والمشغلين الآخرين،كما تضم مستودعات، وورش عمل، وموقف خاص للطائرات، إضافة الى ذلك ستقدم الحظيرة خدمات صيانة عالية الجودة وفعالة حسب أعلى المعايير الدولية بما يسهم في تعزيز قدرات طيران الخليج الداخلية، ويسهم في توفير فرص لتطوير المواهب لا سيما للمهندسين والفنيين والمتخصصين في مجال الطيران.

وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، جيفري جوه، عن فخره بهذا الاعلان قائلاً إن هذا المشروع يمثل محطة جديدة ومهمة لقطاع الطيران في البحرين اذ تعد هذه المنشأة الأولى من نوعها التي يتم بناؤها خصيصاً لأغراض صيانة واصلاح وتجديد الطائرات لطيران الخليج، مؤكداً أنها ستعزز من مهارات وقدرات عمليات صيانة الطائرات في البحرين، كما ستشكل إضافة نوعية للبنية التحتية في مطار البحرين الدولي، الذي تديره شركة مطار البحرين.

نبذة عن طيران الخليج:

بدأت شركة طيران الخليج تشغيل عملياتها في عام 1950، وتعتبر من أقدم شركات الطيران التجارية في منطقة الشرق الأوسط. تشغل الشركة برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى أكثر من 40 وجهة في أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، شبه القارة الهندية، الشرق الأقصى.لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com

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