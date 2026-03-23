الكويت، أعلنت طيران الجزيرة اليوم عن توسيع شبكة الوجهات التي تخدمها في مصر بإطلاق خط جديد إلى مدينة سوهاج، لتصبح بذلك الوجهة السادسة التي تشغّلها الشركة في مصر عبر مطار القيصومة في المملكة العربية السعودية، مما يعزز الربط الجوي بين الكويت وأحد أهم خطوط السفر.

وفيما تُعد الجالية المصرية الأكبر بين الجاليات العربية المقيمة في الكويت، يأتي إطلاق هذا الخط استجابةً للطلب المتزايد على السفر بهدف لمّ شمل العائلات والأحبّة، إلى جانب دعم السفر الضروري لغرض العمل أوللالتزامات الشخصية.

وقال براثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة: "تبقى مصر واحدة من أهم أسواق السفر، لذا فإن إطلاق رحلات إلى سوهاج يعزز قدرتنا على ربط المسافرين في وقت يكتسب فيه السفر أبعاداً أعمق. سواء كان ذلك للقاء العائلة، أو العودة إلى العمل، أو مواصلة الرحلات الضرورية، فإننا نواصل تركيزنا على الحفاظ على ربط موثوق في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها."

مع بدء تشغيل خط سوهاج، تربط طيران الجزيرة اليوم الكويت بست وجهات في مصر، هي الإسكندرية والقاهرة وسفنكس وأسيوط والأقصر، مما يوفر خيارات أوسع ومرونة أكبر للمسافرين. ومنذ استئناف العمليات عبر مطار القيصومة، ساهمت طيران الجزيرة في نقل أكثر من 8,500 مسافر بين الكويت ومصر، بما يضمن استمرارية حركة السفر خلال هذه الفترة الصعبة.

وسيتم تشغيل الرحلات إلى سوهاج عبر مطار القيصومة (AQI) في المملكة العربية السعودية، ضمن جهود طيران الجزيرة المستمرة للحفاظ على عملياتها في ظل الإغلاق المؤقت لمطار الكويت الدولي. وتُنجز إجراءات السفر في مركز تسجيل المسافرين التابع لطيران الجزيرة في أرض المعارض الدولية في مشرف (القاعة 8)، حيث يتم نقل المسافرين براً بالحافلات إلى مطار القيصومة لمواصلة رحلتهم.

ويأتي توسيع شبكة الوجهات في مصر ضمن التزام طيران الجزيرة بالحفاظ على ربط الكويت بالعالم، حيث تغطي عملياتها حالياً نحو 20 وجهة. ويمكن للمسافرين الحجز عبر الموقع الإلكتروني jazeeraairways.com أو من خلال تطبيق طيران الجزيرة، مع خطط لإضافة المزيد من الرحلات والوجهات بشكل تدريجي.

