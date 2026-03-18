الكويت: عزّزت طيران الجزيرة الربط الجوي بين الكويت ومصر بتشغيلها رحلات إلى أربع وجهات مصرية هي الإسكندرية والقاهرة وأسيوط، والأقصر، وذلك دعماً لحركة السفر الضرورية في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة وتوقف العمليات في المطار المحلي.

وتسيّر الشركة حالياً 31 رحلة أسبوعياً بين الكويت ومصر، توفر فيها أكثر من 4,000 مقعداً. وتُساهم هذه الرحلات في لمّ شمل العائلات والأحبّة، ودعم السفر لأغراض العمل والتوظيف، إلى جانب تسهيل التنقل الطارئ في وقت لا تزال فيه خيارات السفر محدودة.

وقال براثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة: "استمرارية الربط الجوي في ظل هذه الظروف الصعبة هي مسؤولية نوليها أهمية كبيرة، ويتجلى ذلك في كون طيران الجزيرة شركة الطيران الوحيدة التي تشغّل حالياً من الكويت. وتُعد مصر من أهم وجهات السفر بالنسبة للكويت حيث الطلب القوي عليها. وبفضل حلول الربط البديلة، نمكّن المسافرين اليوم من لمّ شملهم مع عائلاتهم، إلى جانب دعم عودتهم إلى أعمالهم ومصادر رزقهم. وتواصل فرقنا العمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء في الكويت والمملكة العربية السعودية ومصر لضمان عمليات آمنة ومنظمة وموثوقة."

على أعقاب التعليق المؤقت للعمليات في مطار الكويت الدولي، حرصت طيران الجزيرة على استمرارية حركة المسافرين، وقامت بنقل عملياتها لتشمل النقل البري بين الكويت ومطار القيصومة (AQI) في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، ليتمكّن المسافرون صعود رحلتهم مع طيران الجزيرة ومواصلة سفرهم بأمان إلى مصر، والعودة إلى الكويت عبر الخط نفسه.

ونجحت هذه العمليات بفضل التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية والشركاء التشغيليين في الكويت والمملكة العربية السعودية، مما أمكن طيران الجزيرة من الحفاظ على الربط الجزي المحوري مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والموثوقية التشغيلية.

وتشغّل طيران الجزيرة حالياً رحلات إلى شبكة متنامية من الوجهات تشمل العين والإسكندرية وأسيوط والقاهرة والأقصر وعمّان إسطنبول وكولومبو، مع خطط لإضافة المزيد من الوجهات وزيادة عدد الرحلات تدريجياً وفقاً للطلب.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم والاطلاع على مواعيد الرحلات عبر الموقع الإلكتروني لطيران الجزيرةjazeeraairways.com أو من خلال تطبيق الجزيرة للهواتف الذكية.

