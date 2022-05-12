ثلاث رحلات أسبوعية ابتداءً من 16 يونيو

ثاني خط رحلات إلى السلطنة لتلبية الطلب لموسم الصيف

الكويت: أعلنت طيران الجزيرة، وهي شركة طيران كويتية منخفضة التكلفة ورائدة في خدمة شبكة وجهات تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، عن إطلاقها خط رحلات جديد يُعد الثاني إلى سلطنة عمان لتخدم به المدينة الساحلية والسياحية، صلالة.

وتنطلق الرحلات في يوم 16 يونيو القادم وبواقع ثلاث رحلات أسبوعية، لتتيح للمسافرين فرصة الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع أو عطلة طويلة لاستكشاف ثالث أكبر مدينة في السلطنة بشواطئها وأنشطتها البحرية ومزارعها والجبال التي تتحول إلى اللون الأخضر خلال موسم "الخريف" في الصيف والذي يأتي بشلالات موسمية مميزة. وتُعد صلالة أيضاً مكان تواجد أضرحة دينية، وكذلك أرض اللبان وهو متحف عماني يقع في منتزه البليد الأثري بمنطقة الحافة، والذي يروي للزائر صفحات من التاريخ العماني القديم بما في ذلك تاريخ تجارة التوابل ودور السلطنة الرائد فيها.

متحدثاً عن هذا الخط الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، السيد/ روهيت راماشاندران: "نتطلع إلى بدء تسيير رحلاتنا إلى هذه الوجهة الجديدة في عُمان، لنقدّم لعملائنا مزيداً من الخيارات للاستمتاع بعطلات لا تُنسى خلال موسم الصيف. صلالة وجهة فريدة من نوعها، ولا شك أنها ستمنح المسافرين العديد من الأنشطة والمناظر الخلابة للاستمتاع بها مع العائلة والأصدقاء خلال الأشهر القادمة."

جدول الرحلات بين الكويت (KWI) وصلالة (SLL):

رقم الرحلة إطلاق الرحلات أيام الرحلات من إلى موعد المغادرة (بالتوقيت المحلي) موعد الوصول (بالتوقيت المحلي) J9 165 16 يونيو الإثنين والخميس والسبت الكويت صلالة 11:10 صباحاً 3:10 ظهراً J9 166 16 يونيو الإثنين والخميس والسبت صلالة الكويت 3:55 ظهراً 6:00 مساءً

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عن طيران الجزيرة

تشغل طيران الجزيرة رحلات تجارية ورحلات شحن جوي من مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي، حيث تخدم الشركة أكثر من 50 وجهة ذات الطلب العالي للسياحة والأعمال في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.