الكويت – تزامناً مع احتفالها بمرور 20 عاماً على إطلاق أولى رحلاتها، افتتحت طيران الجزيرة اليوم منتدى الكويت لسلامة الطيران الذي يقام في نسخته الأولى هذا العام والذي جمع نخبة من الهيئات التنظيمية الوطنية ومصنّعي الطائرات العالميين والمنظمات الدولية المعنية بالسلامة والجامعات وشركات الطيران في يوم تخلله عدد من الجلسات الحوارية هدفت إلى تبادل الخبرات والمعرفة ومناقشة سبل التعاون في تعزيز معايير السلامة في صناعة الطيران.

وترسّخ طيران الجزيرة سلسلة الإنجازات التي تحققها بهدف المساهمة إيجابياً في القطاع المحلي، إذ أصبحت أول شركة طيران كويتية تنظم فعالية من هذا النوع.

وافتتح المنتدى كلٌّ من الرئيس التنفيذي في طيران الجزيرة باراثان باسوباثي، والرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية في طيران الجزيرة ناصر العبيد، بكلمات ترحيبية أكّدا فيها أن السلامة تبقى على رأس أولويات الشركة.

وتلاهما كلمة فخرية ألقاها نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي بالإدارة عبدالله الراجحي، فيما شهد المنتدى مشاركات من كبار القادة والخبراء في شركات إيرباص وبوينغ و "سي أف أم" والاتحاد الدولي لصلاحية الطيران (IFA) إلى جانب مجموعة من المهندسين والمتخصصين في مجال السلامة من مختلف شركات الطيران الإقليمية.

وحمل المنتدى شعار "نتحد من أجل التميز في سلامة الطيران"، وتناولت الكلمات والجلسات الحوارية قضايا متنوعة مثل توجهات وتحديات السلامة، وإدارة مخاطر الصحة النفسية والإرهاق، والأمن السيبراني في قطاع الطيران، بالإضافة إلى تقديم دراسات حول تشغيل الرحلات في مناطق النزاع.

وأكدت النقاشات على أهمية تبادل المعرفة والتعاون المستمر بين الهيئات التنظيمية والشركات المصنّعة وشركات الطيران لضمان اتباع نهج استباقي يعزّز السلامة على جميع المستويات.

وفي كلمته خلال المنتدى، قال الرئيس التنفيذي في طيران الجزيرة، باراثان باسوباثي: "انطلقت طيران الجزيرة قبل عشرين عاماً كأول شركة طيران منخفضة التكلفة في الكويت برؤية جريئة تهدف إلى ربط الناس والمجتمعات والثقافات. ومنذ ذلم الحين، نمت الشركة لتصبح جسراً للتواصل العالمي يربط الكويت بأكثر من 60 وجهة عبر ثلاث قارات ويخدم ملايين المسافرين سنوياً. ومع ذلك، فإن أعظم نجاحاتنا لا تُقاس بعدد الرحلات أو الوجهات، بل تترسخ في قيمة واحدة تمثل جوهر هويتنا: السلامة أولاً، وهذه ليست مجرد أولوية، بل مسؤولية مشتركة ونبض كل ما نقوم به."

سيُعقد منتدى الكويت لسلامة الطيران سنوياً كمنصة لتبادل المعرفة والخبرات بهدف تعزيز سلامة الطيران ودعم نمو قطاع الطيران الكويتي بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 في مجالات التميز التشغيلي وتنمية رأس المال البشري.

