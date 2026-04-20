أعلنت شركة طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت انطلاقاً من الكويت وعبر مطار الدمام، حيث ستُسيّر الشركة هذا الخط بواقع رحلتين أسبوعياً لخدمة الجالية اللبنانية المقيمة في الكويت.

وقال سعادة السفير غدي الخوري، سفير الجمهورية اللبنانية لدى دولة الكويت:"إن استئناف الربط المباشر بين الكويت وبيروت في ظل هذه الظروف الاستثنائية هو تطوراً إيجابياً للجالية اللبنانية في الكويت ولجميع أصدقائنا الكويتيين ولكل من تجمعهم روابط وثيقة بين بلدينا. فهذه الخدمة ستعيد ربط العائلات وتحافظ على علاقاتنا القوية. أُعرب عن بالغ الشكر لجهود طيران الجزيرة في استئناف هذا الخط الحيوي لخدمة جاليتنا اللبنانية، كما أود أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على تقديري بكيفية إدارة طيران الجزيرة لهذه الأزمة ولا سيما فيما يتعلق بإعادة توجيه الرحلات وإدارتها السلسة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لقيادتها وبجهود فريقها بأكمله."

وإلى جانب إطلاق الرحلات إلى بيروت، قامت الشركة أيضاً بزيادة عدد رحلاتها إلى عمّان من رحلة واحدة إلى رحلتين أسبوعياً بهدف توفير مرونة أكبر وتعزيز خيارات الربط للمسافرين إلى الأردن.

وتأتي هذه التطورات التشغيلية ضمن جهود الشركة المستمرة لتوسيع نطاق عملياتها والحفاظ على مستوى قوي من الربط الإقليمي من خلال تشغيلها عبر مطارين في المملكة العربية السعودية في ظل الإغلاق المؤقت لمطار الكويت الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، باراثان باسوباثي:"إن استئناف رحلاتنا إلى بيروت وزيادة عدد الرحلات إلى عمّان يؤكدان التزامنا بالحفاظ على ربط الكويت إقليمياً خلال هذه الفترة من التحديات. وتُعد هذه الخطوط ضرورية لإعادة المسافرين إلى وطنهم ولمّ شمل العائلات والأحبّة، ودعم حركة السفر الأساسية في المنطقة. وفي الوقت ذاته، توفر هذه الرحلات لعملائنا مرونة وراحة أكبر، مع ضمان استمرارية حركة سلاسل الإمداد الحيوية."

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني لطيران الجزيرة jazeeraairways.com أو من خلال تطبيق الجزيرة أو عبر الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 177 (من داخل الكويت) أو 96522054944+ (للاتصال الدولي).

