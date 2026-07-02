الكويت، احتفلت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، بمرور عام على استئناف رحلاتها إلى دمشق، معلنةً زيادة عدد رحلاتها إلى أربع رحلات يومية اعتباراً من 14 يوليو 2026. وتأتي هذه الزيادة استجابةً للطلب المتواصل من المسافرين بغرض السياحة وزيارة الأهل والأصدقاء وكذلك لتوفير مرونة أكبر وخيارات سفر أكثر ملاءمة على مدار اليوم. ومنذ إعادة تشغيل هذا الخط في يوليو 2025، نقلت طيران الجزيرة أكثر من 90 ألف مسافر، ما يعكس الطلب القوي والمستدام على السفر بين الكويت وسوريا.

وتبقى دمشق واحدة من أكثر الوجهات طلباً ضمن شبكة طيران الجزيرة، حيث تخدم شريحة واسعة من المسافرين بين البلدين. واليوم وبأربع رحلات يومية إلى دمشق وكذلك الإطلاق المؤخر لثلاث رحلات أسبوعية إلى حلب، توفر طيران الجزيرة ربطاً جوياً معززاً يسهّل على المسافرين التخطيط لرحلاتهم القصيرة والطويلة والاستفادة من خيارات الربط السلس عبر شبكة طيران الجزيرة المتنامية.

وقال بول كارول، رئيس القطاع التجاري في طيران الجزيرة:

"سعيدون بالاحتفال بمحطة نجاح جديدة بمرور عام على استئناف رحلاتنا إلى دمشق وكذلك خدمة أكثر من 90 ألف مسافر على هذا الخط خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس أهميته الكبيرة للمجتمعات التي نخدمها. ويؤكد الإقبال القوي من عملائنا عمق الروابط بين الكويت وسوريا، والطلب المتزايد على خدمات سفر موثوقة وبأسعار مناسبة. إن زيادة عدد الرحلات إلى أربع رحلات يومياً، إلى جانب تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى حلب، تتيح لنا توفير مرونة أكبر وخيارات أوسع ومستوى أعلى من الراحة للمسافرين، سواء لزيارة الأهل والأصدقاء أو لأغراض العمل أو السياحة. وسنواصل التزامنا بتعزيز الربط الجوي عبر شبكتنا وتقديم تجربة سفر تتميز بالقيمة والجودة."

وتأتي هذه الزيادة في إطار استثمارات طيران الجزيرة المتواصلة لتعزيز الربط الجوي في المنطقة، وتوفير المزيد من خيارات السفر للعملاء من خلال أسطولها الحديث وشبكتها الواسعة التي تمتد عبر الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني لطيران الجزيرة أو من خلال التطبيق الخاص بالشركة.

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