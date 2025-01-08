الكويت: جددت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، شراكتها مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة للموسم الثالث على التوالي، حيث تأتي هذه الشراكة تأكيداً على التزام "الجزيرة" بدعم وتشجيع الرياضة الوطنية، ومشاركة الشباب، والاستثمار المستمر في المسؤولية الاجتماعية.

معلقاً على هذه الشراكة، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، السيد/ باراثان باسوباتي، عن سعادته بهذه الرعاية وقال: "سعداء بتجديد شراكتنا مع الاتحاد الكويتي لكرة السلة، فنحن في طيران الجزيرة نبحث دائماً عن طرق جديدة للتواصل مع الشباب وإضافة القيمة لمجتمعنا الكويتي. وكرة السلة هي رياضة تبعث وحدة الفريق والعزيمة وبالتأكيد التميز - وهي القيم التي أسست بها في طيران الجزيرة. ومن خلال هذه الشراكة، نحتفل بالشغف لكرة السلة ونعتز بفخردولة الكويت.”

بموجب هذه الرعاية، ترعى طيران الجزيرة سلسلة من مباريات كرة السلة بين الفرق الكويتية المحلية طوال الموسم، كما ستضمن للمشجعين تجربة حماسية سواء على أرض الملعب أو خارجه، حيث ستطلق الشركة مسابقات حصرية خلال المباريات لفرصة الفوز بتذاكر مجانية للسفر مع طيران الجزيرة، وبهدف إضافة تجربة تفاعلية وممتعة أثناء التشجيع للفرق المفضلة.

ومن جهته تقدّم رئيس مجلس الإدارة للاتحاد الكويتي لكرة السلة، السيد/ ضاري برجس، بالشكر والتقدير إلى إدارة طيران الجزيرة على مشاركتهم المستمرة في دعم الرياضيين وتحديداً لاعبي ولاعبات وجمهور كرة السلة في الكويت، وعلى التفاعل المتميز أثناء المباريات وعلى الجوائز القيمة المقدمة، متمنياً دوام التألق والازدهار للشركة.

تلتزم طيران الجزيرة بدعم المواهب المحلية في الكويت إيماناً منها بأن الاستثمار في الرياضة والمشاركة المجتمعية يشكل جزءاً أساسياً من مسؤوليتها المؤسسية ودورها الوطني كشركة رائدة.

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