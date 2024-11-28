المتسوقون سيحظون بفرصة كسب ميل واحد من أميال "سكاي واردز" لقاء كل 3 دراهم يُنفقونها في "جيت أفينيو"

الشراكة تساهم في ترسيخ مكانة "جيت أفينيو" وجهة رئيسية لتجارب أنماط الحياة والتسوق في مجموعة حصرية من أشهر علامات التجزئة

دبي: انسجاماً مع حرصها على إثراء تجارب زوارها من المتسوقين والذواقة، أعلنت "جيت أفينيو" في مركز دبي المالي العالمي، الوجهة الاستثنائية لمحبي التسوق والترفيه وتجارب الطعام في قلب دبي، عن تعاونها مع تطبيق "سكاي واردز إيفريداي Skywards Everyday" المخصص لعروض التجزئة ومستلزمات الحياة العصرية والتابع لبرنامج الولاء الحائز على جوائز "سكاي واردز طيران الإمارات"، وذلك لمنح زوارها فرصة كسب أميال "سكاي واردز" لقاء ما ينفقونه عند التسوق وتناول الطعام.

تندرج هذه الشراكة في إطار رؤية مركز دبي المالي العالمي للارتقاء بتجارب أنماط الحياة في المدينة، حيث يمكن لزوار "جيت أفينيو" الاستمتاع بمجموعة واسعة من خيارات التسوق والترفيه عالمية المستوى مع فرصة كسب أميال "سكاي واردز". ويمكن للمتسوقين في "جيت أفينيو" استكشاف مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية والمتاجر الحصرية، فضلاً عن العديد من منافذ الطعام التي تلبي مختلف الأذواق. تشمل أبرز هذه العلامات التجارية "أفانتي"، و"بى آر برفورمنس ستوديوز"، و"كارا للمجوهرات"، و"شيك نونا"، و"دان جون"، و"دوبلجانجر"، و"ديليش"، و"جيم نيشن"، و"جاشنمال"، و"لو بيتيت آني" من آيزو آني، و"مامافراي"، و"مينتس"، و"موموسو"، و"إن بار"، و"اديتورز ماركت"، و"ويرهاوس جيم"، و"إكس بيوتي".

وبهذه المناسبة قال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: "تؤكد مشاركة ’جيت أفينيو‘ في تطبيق ’سكاي واردز إيفريداي ‘Skywards Everyday التابع لبرنامج 'سكاي واردز طيران الإمارات' على التزامنا الراسخ بتقدير ولاء عملائنا وإثراء تجربتهم من خلال توفير مزايا وعروض استثنائية. وتُساهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة ’جيت أفينيو‘ وجهة فريدة لأنماط الحياة الراقية، وتتيح للزوار فرصاً فريدة لكسب أميال ’سكاي واردز‘ بينما يستمتعون بطيف من تجارب التسوق وتناول الطعام والترفيه".

من جانبه، قال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: "يشكل هذا التعاون بين ’جيت أفينيو‘ وتطبيق ’سكاي واردز إيفريداي ‘Skywards Everyday خطوة بالغة الأهمية للارتقاء بالتجارب المتميزة المتاحة عبر التطبيق. ومن خلال هذه الشراكة، نؤكد التزامنا بمكافأة أعضاء برنامجنا بمجرد إنفاقهم على تجارب تناول الطعام والتسوق والجمال والعافية والخدمات والترفيه. ويمكن للأعضاء استخدام هذه الأميال مباشرةً للحصول على تذاكر مجانية من طيران الإمارات أو شركات الطيران الشريكة، وترقية حجوزاتهم، وبطاقات الهدايا، والإقامات الفندقية، وغيرها".

يمكن البدء بكسب أميال "سكاي واردز " في "جيت أفينيو" بثلاث خطوات فقط: أولاً تنزيل التطبيق، ومن ثم إضافة بطاقة الدفع، وجمع أميال "سكاي واردز".

للبدء بكسب أميال "سكاي واردز"، يحتاج الزوار أولاً إلى تنزيل تطبيق "سكاي واردز إيفريداي Skywards Everyday" المتاح على متجري التطبيقات IOS وجوجل بلاي. وبمجرد تسجيل الدخول باستخدام تفاصيل عضوية "سكاي واردز طيران الإمارات"، يمكنهم إضافة وحفظ ما يصل إلى خمس بطاقات خصم أو ائتمان من فيزا أو ماستركارد.

وسيكسب الزوار أميالاً مقابل كل عملية دفع في متاجر "جيت أفينيو" المشاركة تتم باستخدام أي من بطاقات الدفع المحفوظة في التطبيق. وسيحصل الأعضاء على ميل واحد مقابل كل 3 دراهم يُنفقونها عبر فئات تشمل البيع بالتجزئة وتناول الطعام والجمال والعافية والخدمات والترفيه. كما يمكن لحاملي بطاقات "سكاي واردز" الإماراتية المشتركة كسب المزيد من أميال "سكاي واردز" على نفس عملية الشراء.

عرض موسم الأعياد

احتفاءً بإطلاق الشراكة، يمكن للزوار الفوز بآلاف أميال "سكاي واردز" في "جيت أفينيو" خلال موسم الأعياد هذا العام. ويتعين على زوار "جيت أفينيو" إنفاق 50 درهماً على الأقل حتى 5 ديسمبر 2024 للدخول في سحب للفوز بأميال "سكاي واردز"، مع جائزة كبرى تصل إلى 100 ألف ميل “سكاي واردز".

ومع توفر العديد من خيارات التسوق وتناول الطعام، سيتم استكمال عروض "جيت أفينيو" من خلال الشراكة مع تطبيق "سكاي واردز إيفريداي Skywards Everyday"، مما يتيح المزيد من خيارات التسوق وتناول الطعام والاسترخاء في "جيت أفينيو" في مركز دبي المالي العالمي.

ويأتي إطلاق هذه الشراكة مع تطبيق "سكاي واردز إيفريداي Skywards Everyday" عقب قيام "طيران الإمارات" بإطلاق متجر السفر وإنجاز إجراءات السفر في المدينة عام 2023، وبذلك يتخطى مركز دبي المالي العالمي دوره كمركز مالي ليصبح وجهة متكاملة تلبي احتياجات الحياة العصرية والسفر.

نبذة عن "جيت أفينيو "

"جيت أفينيو" في مركز دبي المالي العالمي هي إحدى أبرز الوجهات في دبي، حيث تقدم تجارب تسوق وتناول طعام متميزة، وتساهم في جهود دعم التحول نحو الاقتصاد الجديد والاحتفاء بالثقافة والمجتمع.

توفر "جيت أفينيو" أكثر من 100 مفهوم متنوع يشمل التجزئة والمطاعم واللياقة البدنية والفن والترفيه. وتقدم هذه الوجهة عروضاً فريدة تشمل المفاهيم الحصرية والعلامات التجارية الإماراتية والمحلية.

تستقبل "جيت أفينيو" زوارها على مدار الساعة، مع وجود مجموعة مختارة من تجار التجزئة والعلامات التجارية المتخصصة بالعافية، كما توفر الوجهة راحة لا مثيل لها مع تجارب حضرية نابضة بالحياة.

للتواصل الإعلامي:

نيفين وليم | نيشا سيلينا

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رشا مزهر | سلطة مركز دبي المالي العالمي

استشاري قسم التسويق والاتصال المؤسسي

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