جدة، المملكة العربية السعودية - أضافت طيران أديل ثلاث مسارات جديدة من الدمام ضمن المرحلة الأولى من خطة توسع كبيرة في شبكة وجهاتها في يناير القادم 2025.

واعتباراً من 1 يناير2025؛ ستشغل طيران أديل رحلات يومية مجدولة من الدمام إلى نجران، وأربع رحلات أسبوعيًا إلى تبوك، فيما سيتم اعتباراً من 2 يناير تسيير ثلاثِ رحلات أسبوعيًا إلى ينبع، حيث يمكن لمسافرينا إتمام حجوزاتهم للمسارات الجديدة عبر تطبيق طيران أديل أو الموقع الإلكتروني www.flyadeal.com أومن خلال وكلاء السفر.

وخلال مشاركته هذا الأسبوع في معرض سوق السفر العالمي في لندن؛ أعلن الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل ستيفن غرينوي عن الخطة التوسعية وقال: "إن توسّعنا الداخلي يتماشى مع توجّه المملكة لتعزيز الربط الجوي بين مختلف المدن من جانب وكذلك تلبية رغبات المسافرين من جانبٍ آخر".

وأضاف: "بعد تأسيسنا محطتين في كل من الرياض وجدة؛ نعمل الآن على تعزيز حضورنا في المنطقة الشرقية من خلال زيادة المعدلات التشغيلية على الوجهات الحالية وإضافة ثلاث وجهات جديدة إلى الدمام حيث سيسهم ذلك في خدمة العديد من شرائح المسافرين لأغراض العمل والترفيه، وكذلك المسافرين القادمين من خارج المملكة لاكتشاف ما تشهده من نهضةٍ غير مسبوقة إلى جانب إرثها الثقافي والتاريخي".

كما أشار إلى أن هذه المسارات الجديدة تعدّ بمثابة المرحلة الأولى من حملةِ توسعٍ ضخمة تنطلق في عام 2025، يتبعها خطة طموحة لإضافة المزيد من الوجهات الداخلية والدولية من المحطات الثلاث الرئيسة خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وتشغل طيران أديل حاليًا من الدمام رحلات مجدولة إلى 11 مدينة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة.

وتغطي شبكة طيران أديل من محطاتها الرئيسية العديد من الوجهات الداخلية على مدار العام بالإضافة إلى وجهات موسمية مختارة في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال إفريقيا عبر أسطولها الحديث المؤلف من 36 طائرة من طراز إيرباص A320.

وتشمل شبكة طيران أديل الداخلية الحالية على مدار العام وجهات أبها والباحة والهفوف وبيشة والدمام وجازان وحائل وجدة والمدينة المنورة ونيوم والقصيم والرياض وتبوك والطائف، بينما تمتد التغطية الدولية لتشمل كلًا من عمّان والقاهرة وسوهاج ودبي وإسطنبول.

حول طيران أديل

انطلقت رحلة طيران أديل التاريخية الأولى من جدة إلى الرياض في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الموافق 23 سبتمبر عام 2017. وكانت هذه أول رحلة إقليمية لشركة طيران اقتصادي تم إطلاقها عبر القنوات الرقمية فقط.

تأسست طيران أديل -إحدى شركات مجموعة السعودية- لتلبية احتياجات المسافرين الذين يتطلعون للحصول على أسعار اقتصادية ويستخدمون التكنولوجيا الحديثة في سوق يبلغ فيه %80 من سكان السعودية أقل من 40 عامًا.

وفي ظل ما تعيشه المملكة العربية السعودية من تحولات جذرية لتعزيز التنوع الاقتصادي عبر رؤيتها الطموحة 2030؛ يشهد قطاعا الطيران والسياحة نموًا واتساعًا غير مسبوقين لمواكبة برامج الرؤية واستراتيجيتها، ولتلبية ذلك تهدف شركة طيران أديل إلى التوسعِ في دعم أنشطة السفر والسياحة والتجارة، وتعزيزِ مكانتها الرائدة في عالم الطيران الاقتصادي على نطاق المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، كما تهدف إلى تنشيط السفر والسياحة والتجارة من خلال توفير رسوم سفر بأسعار تلبي رغبات واحتياجات المسافرين.

تشغّل طيران أديل أسطولًا حديثًا مكوّنًا من طائرات إيرباص A320، تحلّق من محاور رئيسة في الرياض وجدة والدمام إلى وجهات داخل المملكة بالإضافة إلى شبكة دولية متنامية في أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا. كما خدمت أكثر من 30 مليون مسافر منذ انطلاقها، مما يجعلها واحدة من أحدث شركات الطيران الاقتصادي وأسرعها نموًا في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

وتخطط طيران أديل بحلول عام 2030 لتشغيل مئات المسارات بأسطول يضم أكثر من 100 طائرة.

توسُّعُ طيران أديل السريع ونموها المستمر جعلها محط أنظار الباحثين عن بيئة عمل واعدة وطموحة، وواحدة من أكثر الشركات استقطابًا للمهارات وجاذبية للعمل على مستوى المملكة العربية السعودية.

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