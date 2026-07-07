الناقل الاقتصادي السعودي يدشّن عملياته في السوق الهندية عبر رحلات يومية بطائرات A320 من الرياض، المملكة العربية السعودية، إلى حيدر آباد، الهند، لتلبية الطلب المتزايد على السفر بين الدولتين

حيدر آباد : وصلت أولى رحلات طيران أديل إلى مدينة حيدر آباد، حيث استقبل فريق شركة جي إم آر حيدر آباد الدولية للمطارات المحدودة (GHIAL) الرحلة الافتتاحية للناقل الاقتصادي الأسرع نمواً ضمن مجموعة السعودية، في خطوة تمثل دخول الشركة إلى السوق الهندية، وتشكل محطة بارزة في إطار استراتيجيتها للتوسع الدولي.

ووصلت الرحلة الافتتاحية إلى مطار حيدر آباد في 4 يوليو 2026، وكان في استقبالها عدد من كبار المسؤولين من [HH1] شركة جي إم آر حيدر آباد الدولية للمطارات المحدودة (GHIAL) وعدد من المسؤولين في طيران أديل منهم، الأستاذ كادير كاديرافان، الرئيس التنفيذي لشركة جي إم آر مطار حيدر آباد الدولي المحدودة، و السيد لويد ميسكيتا، الرئيس التنفيذي التجاري المكلف لدى طيران أديل[ZA2] . ويعزز إطلاق هذا الخط الجديد مكانة مطار حيدر آباد كمركز دولي متنامٍ لحركة الطيران، كما يسهم في توثيق الربط الجوي بين الهند والمملكة العربية السعودية.

وسيتم تشغيل رحلات الرياض – حيدر آباد عبر طائرات إيرباص A320neo التابعة لطيران أديل، والتي تضم 186 مقعداً ضمن مقصورة موحدة للدرجة السياحية. وتتميز الطائرات بتوفير منافذ شحن USB-A أوUSB-C في جميع المقاعد، إلى جانب تصميم مقصورة “Airspace” الحديثة من إيرباص، المزودة بخزائن علوية كبيرة توفر مساحة إضافية للأمتعة. وستُسيّر الناقلة رحلة يومية بين الرياض وحيدر آباد بواقع سبع رحلات أسبوعياً.

وقد صُمم جدول الرحلات الجديدة بعناية لتوفير خيارات سفر مريحة ومناسبة للمسافرين، بما يضمن تجربة سفر سلسة. كما سيستفيد المسافرون من حيدر آباد من ربطٍ سلس عبر شبكة رحلات طيران أديل الداخلية في المملكة العربية السعودية، مما يتيح لهم الوصول بسهولة إلى العديد من الوجهات داخل المملكة.

"مثّل إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى حيدر آباد إنجازاً جديداً في مسيرة التوسع الدولي لطيران أديل، مع دخولنا السوق الهندية، إحدى أكبر وأسرع أسواق الطيران نمواً في العالم. وقد سعدنا بالتعاون مع مطار جي إم آر حيدر آباد الدولي لتدشين هذا الخط اليومي المباشر بين الرياض وحيدر آباد، بما عزز الربط الجوي بين المملكة العربية السعودية والهند. وجاء إطلاق هذا المسار استجابةً للطلب المتزايد على السفر بين البلدين، وعكس التزامنا بمواصلة توسيع شبكتنا الدولية، وتوفير المزيد من الخيارات التي تجمع بين الراحة والقيمة للمسافرين. ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المسافرين على متن رحلاتنا، والإسهام في توثيق العلاقات التجارية والسياحية والثقافية بين المملكة العربية السعودية والهند." [HH3]

لويد ميسكيتا، الرئيس التنفيذي التجاري المكلّف في طيران أديل

وفي ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران العالمي، والتحديات المستمرة المرتبطة بقطاع الوقود، يواصل مطار حيدر آباد ترسيخ مكانته كأحد أبرز المطارات الدولية في الهند، من خلال استقطاب طيران أديل كشريك جديد، بما يعزز مكانته كبوابة دولية رئيسية للهند.

"سعدنا بالترحيب بطيران أديل في مطار حيدر آباد، تزامناً مع انطلاق عملياتها في السوق الهندية. ويُعد إطلاق هذا الخط المباشر إلى الرياض إضافةً مهمة إلى شبكة شركائنا من شركات الطيران، كما يعزز شبكة وجهاتنا في منطقة الشرق الأوسط، ويعكس المكانة المتنامية لمطار حيدر آباد كمركز دولي رائد لحركة الطيران. وفي إطار التزامنا بتوفير تجربة سفر عالمية المستوى، نواصل العمل على تعزيز الربط الجوي وتقديم خدمات متكاملة تلبي تطلعات المسافرين. تسهم هذه الخدمة الجديدة في تعزيز [ZA4] الروابط بين المملكة العربية السعودية والجالية الهندية [ZA5] وقطاع الأعمال في البلدين، إلى جانب فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالي السياحة والتجارة. وسنواصل توسيع شبكة وجهاتنا بما يوفر للمسافرين خيارات أكثر كفاءة وراحة وسهولة."

كادير كاديرافان، الرئيس التنفيذي لشركة جي إم آر حيدر آباد الدولية للمطارات المحدودة

ويواصل مطار حيدر آباد توسيع شبكة وجهاته الدولية، حيث يربط حالياً المسافرين بـ76 وجهة داخلية و24 وجهة دولية. ويسهم انضمام طيران أديل إلى شبكة الناقلات العاملة في المطار في تعزيز الربط الجوي بين الهند والمملكة العربية السعودية، بما يلبي الطلب المتزايد من مسافري الأعمال، والمسافرين من البلدين بغرض السياحة والترفيه.

وتُعد الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، مدينة تجمع بين أصالة التراث وحداثة التطور، وتُشكل القلب السياسي والاقتصادي والثقافي للمملكة. وتشهد المدينة تحولاً متسارعاً في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030، لتوفر مزيجاً متكاملاً من الفرص الاستثمارية والمعالم التاريخية والوجهات العصرية، ما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة للمسافرين القادمين من الهند.

وتقدم طيران أديل للسوق الهندية نموذجها المميز في السفر الاقتصادي، الذي يجمع بين الأسعار التنافسية والمرونة في اختيار الخدمات. وانطلاقاً من مفهومها "سافر بأقل الأسعار"[HH6] ، توفر الناقلة باقات حجز متنوعة تشمل fly وfly+ وflyMax، بما يتيح للمسافرين اختيار تجربة سفر تتناسب مع احتياجاتهم، بدءاً من خدمات الأمتعة واختيار المقاعد، وصولاً إلى خيارات أكثر مرونة لإجراء التعديلات أو إلغاء الحجوزات.

ويتماشى إطلاق عمليات طيران أديل مع الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد لمطار حيدر آباد، التي تركز على توسيع شبكة الربط الجوي الدولي، واستقطاب المزيد من شركات الطيران، وإتاحة خيارات سفر أكثر تنوعاً وسهولة للمسافرين.

جدول الرحلات:

المدة وقت الوصول وقت المغادرة الوجهة مدينة [HH7] الانطلاق 5h 00m 06:50 (+1) 23:20 حيدر آباد الرياض 5h 40m 11:05 07:55 الرياض حيدر آباد

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن طيران أديل

بدأت طيران أديل عملياتها في 23 سبتمبر 2017، تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، بإطلاق رحلتها الافتتاحية التاريخية من جدة إلى الرياض. وبصفتها شركة رائدة ومبتكرة، كانت طيران أديل أول شركة طيران إقليمية منخفضة التكلفة يتم إطلاقها عبر قنوات التوزيع الرقمية فقط.

وباعتبارها شركة الطيران الشقيقة للناقل الوطني متكامل الخدمات "السعودية" وكلاهما تحت مظلة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (مجموعة السعودية) فقد تم إطلاق طيران أديل لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن أسعار مناسبة والمواكبين للتقنية، في سوق يشكّل فيه من هم دون سن الأربعين نحو 80% من السكان، ويمتلك كل منهم ما لا يقل عن هاتفين محمولين.

وتهدف طيران أديل إلى تحفيز السفر والسياحة والتجارة من خلال أسعارها اليومية المناسبة التي توفر قيمة مقابل المال، وتلبي احتياجات المسافرين لأغراض الترفيه، والعبادات والعائلة والأعمال. وتُعد البساطة العنصر الأساسي، مع اعتماد مقصورة موحدة من الدرجة الاقتصادية عبر أسطولها من الطائرات ضيقة البدن.

وفي ظل التحول الكبير الذي تشهده المملكة ضمن برنامج رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد، يُعد قطاعا الطيران والسياحة من بين القطاعات المرشحة لنمو ديناميكي. وتُعد طيران أديل أسرع شركات الطيران نمواً في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وهي معروفة بتميزها في الالتزام بمواعيد الرحلات، بما يتجاوز باستمرار متوسط الأداء العالمي في القطاع.

ومنذ انطلاق أولى رحلاتها في عام 2017، نقلت طيران أديل أكثر من 45 مليون مسافر. وفي إنجاز بارز خلال عام 2025، نقلت الشركة أكثر من 10 ملايين مسافر لأول مرة خلال عام واحد.

وفي مايو 2024، أعلنت طيران أديل عن أكبر طلبية طائرات في تاريخها، والتي شملت 51 طائرة ضيقة البدن، تضم 12 طائرة من طراز A320neo و39 طائرة أكبر من طراز A321neo، على أن يبدأ تسليمها اعتباراً من عام 2027.

كما ستدخل طيران أديل سوق الرحلات طويلة المدى من خلال تشغيل طائرات عريضة البدن مخصصة، حيث من المقرر تسلّم أولى طائرات إيرباص A330neo من أصل 10 طائرات طلبتها مجموعة السعودية في أبريل 2025 خلال العام المقبل.

وتجعل استراتيجية التوسع القوية من طيران أديل واحدة من أكثر الشركات نمواً وجاذبية للعمل في المملكة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

عهد أفندي

إدارة الاتصال المؤسسي

البريد الإلكتروني: ahad.afandi@flyadeal.com

www.flyadeal.com

[HH1]Needs revision

[ZA2]-1Please rephrase the sentence introducing the officials. Instead of:

"وكان في استقبالها عدد من كبار المسؤولين... وعدد من المسؤولين في طيران أديل..."

Please align it with the English version by stating that the inaugural flight was welcomed by senior officials from GHIAL, including Mr. Kadhir Kadhiravan, and Mr. Loyd Misquitta from flyadeal. (وكان في استقبالها كلٌ من السيد كادير كاديرافان... ومن جانب طيران أديل السيد لويد ميسكيتا، الرئيس التنفيذي التجاري المكلّف )

-2And change بالإنابة to المكلّف

3-Change the name قادر كاذيرافان to كادير كاديرافان

[HH3]This should be past tense as the flight already took place

[ZA4] Please replace "تسهم هذه الخدمة الجديدة في تعزز..." with "تسهم هذه الخدمة الجديدة في تعزيز...".

[ZA5]The English version specifically refers to "the large Indian diaspora and business community." Please reflect this in the Arabic version, as the reference to the Indian diaspora is currently missing

[HH6]We don’t say this, we say “سافر بأقل الأسعار”

[HH7]مدينة