الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت "طيران أديل"، إحدى أحدث وأسرع شركات الطيران الاقتصادي نمواً في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، عن تعاونها مع "كورسيرا"، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، للمساعدة على تطوير وصقل مهارات كواردها البشرية بما يواكب متطلبات العصر الرقمي. ويهدف هذا التعاون إلى تزويد موظفين "طيران أديل" بالمهارات في مجالات مثل التكنولوجيا والأعمال وإدارة سلاسل التوريد وخدمة العملاء والكفاءة التشغيلية بالإضافة إلى الشؤون المالية.

في ضوء التقدم السريع في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، باتت الحاجة إلى التعليم المستمر أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن 44% من مهارات العاملين سوف تتأثر وتشهد تغيراً جذرياً في السنوات الخمس المقبلة مع تسارع تبني التكنولوجيا. وعلاوة على ذلك، يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن 60% من العاملين سوف يحتاجون إلى إعادة التدريب والتأهيل قبل عام 2027، مشيراً إلى أن نصف العاملين فقط لديهم حالياً فرص تدريب كافية. وفي ضوء هذه الاتجاهات، تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تنمية كوادر وطنية ماهرة من شأنها المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه من خلال مبادرات شاملة لتطوير المهارات.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن موظفو "طيران أديل"، بما في ذلك طاقم الطائرة وموظفو المكاتب والصيانة، من الوصول إلى قائمة واسعة من الدورات التدريبية والشهادات العالمية المعتمدة من أفضل الجامعات وقادة القطاع المرموقين. وقد تم إتاحة هذه الفرصة للموظفين لصقل مهاراتهم، وتعزيز إنتاجيتهم، ومساعدتهم على المنافسة في سوق العمل المتطور.

وعلقت حنان بدري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "طيران أديل": "نعيش في عالم شديد التنافسية، الأمر الذي يتطلب تزويد كوادرنا البشرية بالمهارات اللازمة للتطور في حياتهم المهنية. ويأتي تعاوننا مع ’كورسيرا‘ استثماراً في هذه الكوادر بهدف توفير التدريب على المهارات من خلال منصات التعليم عبر الإنترنت التي تعمل على تحسين مهاراتهم بشكل عام، ليس فقط في المجالات المرتبطة بالعمل، ولكن في مختلف التخصصات في إدارة الأعمال والتكنولوجيا والتطوير الشخصي. ونأمل أن تمنح هذه المنصات المجانية الموظفين الثقة لاغتنام المزيد من فرص التعليم لتطوير أنفسهم، والسعي ومواصلة مشاركتهم في مسيرة النمو المتميزة التي شرعت فيها ’طيران أديل‘".

وتسعى "طيران أديل" إلى تعزيز ثقافة التعليم المستمر، والاستفادة من منظومة "كورسيرا" القوية عبر الإنترنت لتقديم مجموعة متنوعة من فرص التعليم الديناميكية المتاحة لموظفيها. ويوفر التعليم عبر الإنترنت لشركة "طيران أديل" خياراً للتدريب أكثر كفاءة ومرونة، بما يتيح للموظفين التعليم وفقاً للسرعة والوقت الذي يناسبهم.

من جانبه، قال قيس الزريبي، المدير العام لشركة "كورسيرا" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن سعداء بالتعاون مع ’طيران أديل‘ بما يدعم التزامهم بالتطوير المهني المستمر. وبالنظر إلى أن المملكة العربية السعودية تطمح إلى أن تصبح رائدة في الاقتصاد الرقمي، فمن الأهمية بمكان أن تقوم الشركات ببناء كوادر عالية الأداء قادرة على مواكبة هذا التغيير والتكيف معه. ونهدف من خلال هذا التعاون، إلى تزويد الكوادر البشرية العاملة في ’طيران أديل‘ بالمهارات اللازمة للنجاح في ظل هذه المنظومة الاقتصادية المتطورة وبيئة العمل ذات التغير المستمر".

تمثل هذه الشراكة بين "طيران أديل" و"كورسيرا" خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة داخل قطاع الطيران في السعودية. وفي إطار رؤية المملكة 2030، تأتي هذه المبادرة منسجمة مع الهدف الأوسع المتمثل في سد فجوات المواهب من خلال تطوير وصقل المهارات، بما يعكس التزام المملكة بتطوير كوادر وطنية عاملة ماهرة ومزودة بالخبرة التقنية.

نبذة عن "كورسيرا"

أُطلقت شركة "كورسيرا" في عام 2012 من قبل بروفيسور علم الحاسوب "أندرو نج" و"دافني كولر" بهدف توفير فرصة الحصول على تعليم ذو مستوى عالمي للعديد من الراغبين في تطوير مهاراتهم من أماكن مختلفة حول العالم. وتُعَد "كورسيرا" اليوم واحدة من أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، إذ تضم المنصة أكثر من 155 مليون متعلم مسجل (لغاية تاريخ 30 يونيو 2024). وتتعاون "كورسيرا" مع أكثر من 325 جهة وجامعة رائدة لتوفير خيارات واسعة من المحتوى والشهادات، مثل المشاريع الموجهة والدورات والشهادات الاحترافية، بالإضافة إلى الشهادات الجامعية كدرجات البكالوريوس والماجستير. وتستخدم المؤسسات حول العالم منصة "كورسيرا" لصقل مهارات الموظفين والمواطنين والطلبة وتزويدهم بمهارات جديدة، في مجالات مثل علم البيانات والتكنولوجيا والأعمال. وحصلت "كورسيرا" على شهادة مؤسسة "بي" (B Corp) في فبراير من عام 2021.

نبذة عن "طيران أديل"

انطلقت رحلة طيران أديل التاريخية الأولى من جدة إلى الرياض في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الموافق 23 سبتمبر عام 2017. وكانت هذه أول رحلة إقليمية لشركة طيران اقتصادي تم إطلاقها عبر القنوات الرقمية فقط. تأسست طيران أديل - الشركة الشقيقة للخطوط الجوية العربية السعودية وكلتاهما مملوكتان لمجموعة السعودية، لتلبية احتياجات المسافرين الذين يتطلعون للحصول على أسعار اقتصادية ويستخدمون التكنولوجيا الحديثة. في سوق يبلغ فيه 80% من سكان السعودية أقل من 40 عامًا.

وفي ظل ما تعيشه المملكة العربية السعودية من تحولات جذرية لتعزيز التنوع الاقتصادي عبر رؤيتها الطموحة 2030؛ يشهد قطاعا الطيران والسياحة نموًا واتساعًا مطردين غير مسبوقين لمواكبة برامج الرؤية واستراتيجيتها، وتلبية لذلك تهدف طيران أديل إلى التوسعِ في دعم أنشطة السفر والسياحة والتجارة، وتعزيزِ مكانتها الرائدة في عالم الطيران الاقتصادي على نطاق المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. وتهدف طيران أديل إلى تنشيط السفر والسياحة والتجارة من خلال توفير رسوم سفر بأسعار تلبي رغبات واحتياجات المسافرين.

تشغّل طيران أديل أسطولًا حديثًا مكوّنًا من 35 طائرة من طراز إيرباص A320، تحلّق من محاور رئيسة في الرياض وجدة والدمام إلى وجهات داخل المملكة بالإضافة إلى شبكة دولية متنامية في أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا. وخدمت أكثر من 30 مليون مسافر منذ انطلاقها، مما يجعلها واحدة من أحدث شركات الطيران الاقتصادي وأسرعها نموًا في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. وتخطط طيران أديل بحلول عام 2030 لتشغيل مئات المسارات بأسطول يضم أكثر من 100 طائرة. توسُّع طيران أديل السريع ونموها المستمر جعلها محط أنظار الباحثين عن بيئة عمل واعدة وطموحة، وواحدة من أكثر الشركات استقطابًا للمهارات وجاذبية للعمل على مستوى المملكة العربية السعودية.

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