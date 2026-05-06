​​​​​​ برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي آل سعود، محافظ محافظة جدة، وبحضور معالي نائب وزير السياحة الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المزيد، دشّنت شركة طيبة، إحدى الشركات السعودية الرائدة في امتلاك وتطوير وتشغيل مشاريع الضيافة والسياحة والمدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، رسميًا فندق ومنتجع "ريكسوس أبحر جدة"، في خطوة تعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، وتقدّم نموذجًا جديدًا للضيافة الفاخرة على ساحل البحر الأحمر.

وشهد حفل التدشين لقطة رمزية تمثّلت في إضاءة الفندق والمنتجع بالكامل، إيذانًا بميلاد معلم فندقي جديد يمتد على مساحة تقارب 90 ألف متر مربع، ويعزز مكانة عروس البحر الأحمر ضمن أبرز وجهات السياحة الساحلية العالمية.

وتضمّن الحفل عرض فيلم تعريفي استعرض المقومات والمرافق الفريدة للمنتجع، أعقبه جولة للضيوف داخل المشروع الذي يتميز بموقع استراتيجي في قلب أبحر الشمالية بجدة، على مقربة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وأبرز معالم المدينة، مثل مدينة الملك عبدالله الرياضية وجدة سوبر دوم.

وفي كلمته خلال الحفل، قال الأستاذ سلطان بن بدر العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة طيبة، «يأتي تدشين هذا الصرح في توقيت بالغ الأهمية، ونحن نحتفي بإنجازات رؤية السعودية 2030 بعد مرور عشرة أعوام على إطلاقها، لنؤكد التزامنا في طيبة بدفع مسيرة التحول في قطاع السياحة، وتمكين الوجهات السعودية من ترسيخ مكانتها الريادية والتنافسية على خارطة السياحة العالمية».

وأضاف العتيبي أن افتتاح ريكسوس أبحر جدة يأتي في إطار تبنّي طيبة لمفهوم "الضيافة المتقدمة"، الذي يجمع بين أصالة الموروث السعودي وأرقى المعايير العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية من خلال تطوير القطاع السياحي وخلق فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية.

ويمثل إطلاق هذا المعلم الفندقي تتويجًا للشراكة بين طيبة ومجموعة ريكسوس العالمية، إحدى أبرز العلامات الفندقية الدولية في فئة المنتجعات الشاطئية المتكاملة، ويقدّم نموذجًا فريدًا للسياحة الساحلية الفاخرة والمستدامة. ويُعد «ريكسوس أبحر جدة» أول فندق ومنتجع في المملكة يقدّم مفهوم «شامل كليًا، حصري كليًا (All‑Inclusive, All‑Exclusive)، الذي يتيح للضيوف تجربة متكاملة تجمع بين الإقامة الفاخرة، والترفيه، وتجارب الطعام الاستثنائية ضمن باقة واحدة حصرية.

ويضم المنتجع 250 وحدة فندقية، من بينها 74 فيلا فاخرة مزودة بمسابح خاصة، إلى جانب مرافق متكاملة تشمل مرسى لليخوت والأنشطة البحرية ونادي ريكسي للأطفال بمرافقه المخصصة، وسبا فاخر مجهز بأحدث التقنيات، وقاعة كبرى للاحتفالات، ومركز أعمال، وقاعات اجتماعات متعددة. كما تكتمل التجربة بمجموعة من المطاعم العالمية، من بينها "تركواز" و"كابنوس"، التي تقدم تجارب طهي مميزة للضيوف.

ويُعد الترفيه عنصرًا أساسيًا في تجربة المنتجع، حيث يحتضن مسرحًا مخصصًا للعروض الحيّة والحفلات الموسيقية، إلى جانب جلسات خارجية مكيفة، ما يجعله وجهة متكاملة للسياح من داخل المملكة وخارجها، ولسكان مدينة جدة.

كما يوفّر المنتجع تجارب صحية ورياضية متكاملة، تشمل ناديًا رياضيًا مجهزًا بأحدث الأجهزة، واستوديو خارجي مفتوح، وملاعب متعددة الاستخدامات لكرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم، وملعب بادل، إضافة إلى برامج يومية للياقة البدنية والعافية، بما يلبي احتياجات جميع أفراد العائلة.

ويأتي افتتاح فندق ومنتجع "ريكسوس أبحر جدة" تأكيدًا على الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة في قطاع السياحة، وقدرتها على استقطاب أعرق العلامات الفندقية العالمية، وتطوير وجهات ساحلية منافسة تعزز مكانة السعودية كوجهة رائدة في قطاع السياحة العالمي.

نبذة عن شركة "طيبة":

طيبة هي شركة سعودية مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحت رمز التداول 4090، وتتخذ من مدينة الرياض مقرًا رئيسيًا لها. انطلقت الشركة من إرث عريق يعود إلى عام 1976م، وتتمتع بخبرة طويلة في تطوير وتشغيل وإدارة الأصول الفندقية والتجارية والسكنية، بما يعكس التزامها بتقديم تجارب ضيافة راقية ومتكاملة.

تضم محفظة طيبة التشغيلية أكثر من 40 منشأة تشمل ما يزيد عن 8,000 مفتاح فندقي، موزعة عبر شبكة واسعة من الفنادق والمرافق في مختلف مناطق المملكة. كما تعمل الشركة حاليًا على إنشاء أكثر من 8 مشاريع فندقية جديدة، تعكس توجهها نحو التوسع النوعي وتعزيز حضورها في وجهات استراتيجية.

وتقوم طيبة بتشغيل أكثر من 12 علامة تجارية فندقية، تشمل علامات سعودية محلية مثل مكارم، إلى جانب علامات عالمية من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الدولية مثل ماريوت الدولية، هيلتون العالمية، IHG، أكور، وميلينيوم، مما يعزز من تنوع عروض الضيافة وجودتها.

تُعد طيبة شريكًا استراتيجيًا للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، وتسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير وجهات فندقية نوعية ترتقي بتجربة السياح والضيوف والزوار، وتُعزز من جودة الحياة في المدن السعودية، بما في ذلك المدن المقدسة والمواقع الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتتبنى طيبة نموذجًا تشغيليًا مرنًا يشمل:

الاستثمار والتطوير المباشر الشراكات الاستثمارية إدارة الأصول تشغيل الفنادق والمرافق والمنشآت العقارية التجارية والسكنية هذا النموذج يتيح للشركة التوسع بكفاءة في مختلف القطاعات والمناطق، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي. ولمزيد من المعلومات حول طيبة، يرجى زيارة موقع الشركة www.taiba.com.sa.

