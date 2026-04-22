صفقة الاستحواذ تدعم استراتيجية "طماطم" للنمو وتعزز رؤيتها لبناء منصة ألعاب مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي

تتيح الصفقة لـ "طماطم" دخول مجال الإعلانات التفاعلية وتعزز ريادتها في مجال ألعاب الهواتف الذكية

تعكس هذه الخطوة تزايد جاذبية أبوظبي كوجهة للشركات المبتكرة في قطاع الألعاب والناشرين وروّاد الترفيه الرقمي، وذلك كأحد ثمار الشراكة الاستراتيجية بين مكتب أبوظبي للاستثمار و"طماطم"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "طماطم –Tamatem " الشركة الرائدة في نشر ألعاب الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استحواذها الكامل على شركة "بلايبل فاكتوري – Playable Factory" إحدى أكثر منصات الإعلانات التفاعلية تقدماً وانتشاراً على مستوى العالم، والتي تقدم خدماتها لكبرى شركات الألعاب وتوفر أكثر من 30 مليار ظهور إعلاني.

وطورت "بلايبل فاكتوري" منذ تأسيسها في إسطنبول عام 2018، أكثر من 90 ألف إعلان تفاعلي. وتقدم الشركة حلولاً متقدمة تساعد مطوري الألعاب على اجتذاب مستخدمين جدد بشكل أكثر فاعلية من خلال الإعلانات القابلة للتجربة المسبقة، والتي تتيح للمستخدمين تجربة اللعبة قبل تنزيلها، ما ينتج عنه معدلات تحويل أعلى وتعزيز مستويات تفاعل اللاعبين على المدى الطويل.

وتمثل صفقة الاستحواذ محطة مهمة بالنسبة لـ "طماطم "، حيث تدمج تقنيات الإعلانات التفاعلية المتقدمة ضمن منصتها، كما توسّع نطاق خدمات الشركة ليتجاوز النشر والتشغيل ليشمل مجال الإعلانات، ما يعزز قدرتها على تقديم منظومة ألعاب متكاملة وعالمية المستوى.

وفي تعليق له على صفقة الاستحواذ، قال حسام حمّو، الرئيس التنفيذي لشركة "طماطم": "تمثّل هذه الصفقة تحولاً استراتيجياً في مسيرة "طماطم". فمن خلال "بلايبل فاكتوري"، سنعمل على إدخال إحدى أكثر تقنيات الإعلان التفاعلي تقدماً في العالم إلى منصتنا، بما يتيح لنا دمج المحتوى والتوزيع والمدفوعات، بالإضافة إلى تقنيات الإعلانات العالمية، لبناء منظومة ألعاب متكاملة وموحّدة بالكامل، مع اتخاذ أبوظبي قاعدة استراتيجية لنمونا الدولي".

ونجحت "طماطم" منذ تأسيسها في عام 2013 في ترسيخ حضورها في قطاع ألعاب الهواتف الذكية في المنطقة من خلال التركيز على تقديم محتوى يتناسب مع الثقافة المحلية وموجّه للجمهور الناطق باللغة العربية. وقد نشرت الشركة أكثر من 70 لعبة مُعرّبة، محققةً أكثر من 300 مليون عملية تنزيل وأكثر من 3 ملايين مستخدم نشط شهرياً.

كما تدير "طماطم" منصة "طماطم بلس – Tamatem Plus"، وهي منصة مدفوعات رقمية تدمج أكثر من 45 وسيلة دفع محلية عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة، ما يمكّن مئات مطوري الألعاب والتطبيقات من تحقيق الإيرادات بفعالية في مختلف أنحاء المنطقة.

ومن جهته، قال بيرات أوغوز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلايبل فاكتوري: "نجحت "بلايبل فاكتوري" في بناء منصة موثوقة تخدم شركات ألعاب رائدة في أوروبا والولايات المتحدة. ويتيح لنا الانضمام إلى "طماطم" توسيع نطاق هذه التكنولوجيا عالمياً مع الاستمرار في تقديم حلول عالية الأداء لشركائنا".

وبهذا الاستحواذ، تدخل "طماطم" مرحلة جديدة كمنصة ألعاب قائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث تستثمر الشركة بشكل نشط في تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف عملياتها، بدءاً من تسريع تطوير الألعاب، وصولاً إلى إنتاج الإعلانات وتحسينها على نطاق واسع، وتمكين تجارب أكثر تخصيصاً وتفاعلية للاعبين.

وكانت "طماطم" قد أبرمت شراكة استراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار في عام 2024 لدعم نقل مقرها الرئيسي إلى أبوظبي، وذلك في إطار جهود المكتب الأوسع نطاقاً لتعزيز منظومة الألعاب في الإمارة وتطوير الكفاءات المتخصصة في هذا القطاع.

وقد نجحت أبوظبي سريعاً في بناء مكانتها كوجهة مفضلة لناشري الألعاب واستوديوهات التطوير ومنصات تقنيات الإعلان وشركات الألعاب القائمة على الذكاء الاصطناعي وروّاد الإعلام الرقمي، مدعومة ببنيتها التحتية عالمية المستوى، وموقعها الاستراتيجي، وإمكانية الوصول إلى رؤوس الأموال الداعمة للنمو، وبيئتها التنظيمية المتقدمة، والتزامها طويل الأمد بالاقتصاد الرقمي. وتعمل الإمارة بشكل نشط على تطوير منظومة ألعاب متكاملة تشمل النشر، وتطوير الألعاب، والرياضات الإلكترونية، وتحقيق الإيرادات، والمدفوعات، والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنمية الكفاءات المتخصصة.

ومن جانبه، قال حسن الهاشمي، رئيس قطاعات الإعلام والترفيه والألعاب والرياضة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "تركّز أبوظبي على ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات العالمية تنافسية واستشرافاً للمستقبل لشركات الألعاب والناشرين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا. ويعكس نمو شركات مثل "طماطم" قوة منظومتنا وقدرتنا على دعم الشركات الطموحة وعالية النمو ضمن مساعي ها للتوسع والنمو إقليمياً وعالمياً. ومن خلال تمكين الوصول إلى رأس المال والكفاءات والبنية التحتية المتقدمة، نعمل على تهيئة البيئة التي تتيح لشركات الألعاب الابتكار والريادة انطلاقاً من أبوظبي".

وتتمثل الرؤية طويلة الأمد للشركة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحويل كيفية تطوير الألعاب وتسويقها وتجربتها، بما يتيح دورات إنتاج أسرع، ونمواً أكثر ذكاءً، ونماذج لعب جديدة.

ويتزامن هذا الإعلان مع انضمام مستثمرين جدد، من بينهم "نكست فنتشرز – Next Ventures" و"سكوير إينكس – Square Enix"، إلى جانب زيادة الاستثمار من "كرافتون – Krafton"، ما يرفع إجمالي تمويل "طماطم" إلى أكثر من 25 مليون دولار.

وتعمل "طماطم" حالياً عبر ستة مكاتب في عمّان والرياض وأبوظبي والقاهرة وإسطنبول وبغداد، ويبلغ عدد موظفيها 180 موظفاً. وتخطط الشركة للتوسع خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الأسواق العالمية من خلال الجمع بين المحتوى والبنية التحتية وتقنيات الإعلان والذكاء الاصطناعي لبناء منصة ألعاب عالمية تنافسية تنطلق من المنطقة.

نبذة عن شركة طماطم

طماطم هي شركة رائدة في نشر ألعاب الهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركز على تقديم تجارب ألعاب تتناسب مع الثقافة المحلية. تأسست الشركة عام 2013، وتوفر حلولًا متكاملة تشمل النشر والتوزيع وتحقيق الدخل والبنية التحتية، بما يمكّن الألعاب من النجاح في أحد أسرع أسواق الألعاب نموًا عالميًا.

نبذة عن Playable Factory

Playable Factory هي واحدة من أبرز منصات الإعلانات التفاعلية عالميًا، تأسست في إسطنبول عام 2018. وقد طورت الشركة أكثر من 90 ألف إعلان تفاعلي لعدد كبير من العملاء، وحققت مليارات مرات الظهور، معتمدة على تكنولوجيا متقدمة في مجال الإعلانات التفاعلية.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO):

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيداً من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعياً لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

