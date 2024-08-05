(المنامة، مملكة البحرين): زارت مجموعة من طلبة أقسام الهندسة المدنية والهندسة المعمارية في جامعة البحرين مؤخراً شركة رينرز الشرق الأوسط للتعرف على أحدث حلول أنظمة الألومنيوم المُقدمة للمباني، مع التركيز خصيصاً على الأنظمة العالمية.

ورحّب فريق رينرز الشرق الأوسط بالطلبة ترحيباً حاراً وقدّموا لهم عرضًا شاملاً حول خلفية الشركة وعملياتها التجارية، وذلك مع التركيز على أهم النقاط التي يجب مراعاتها من قبل أولئك الذين سينضمون لقطاع توفير حلول البناء من الألومنيوم. وقدم السيد عيسى الوادي، مدير المبيعات الإقليمي في الشركة، عرضًا مُفصلًا حول عمليات الشركة، وبعدها تم اصطحاب الطلبة في جولة استكشافية عبر منتجات الشركة، حيث تم اطلاعهم على عدد من أنظمة رينرز المتطورة تقنيًا.

وفي هذا الصدد، قال السيد عيسى الوادي: "نشعر بالفخر باختيار الطلبة لنا، خاصةً وأنهم وجدونا من خلال حضورنا على وسائل الإعلام الرقمية ومكانتنا في السوق. لقد سعدنا بمشاركة خبرتنا وأفكارنا من أجل العمل والإعداد لمسيرتهم المهنية في هذا القطاع. لقد كانت تجربة تعليمية قيّمة لكلا الطرفين، ونحن سعداء لكوننا جزءًا من رحلتهم الأكاديمية."

وأشار أحد الطلبة المشاركين في الزيارة بالقول: "كجزء من مشروعنا، تمت توجيهنا من قبل أساتذتنا بزيارة أحد المزودين الرئيسيين لأنظمة الألومنيوم من أجل اكتساب معرفة عملية عن الصناعة. وأدى بحثنا عبر الإنترنت إلى اكتشاف شركة رينرز الشرق الأوسط، التي تتمتع بسمعة طيبة وخبرة واسعة."

هذا وسلطت هذه الزيارة الضوء على التزام شركة رينرز الشرق الأوسط برعاية وتنمية جيل جديد من المهنيين في هذا القطاع من خلال تزويدهم بفرص تعليمية قيّمة.

من الجدير بالذكر أن شركة رينرز الشرق الأوسط هي شركة تابعة لشركة رينرز للألمنيوم الأوروبية الرائدة والمتخصصة في تطوير وتسويق حلول الألمنيوم المبتكرة والمستدامة. ويقع المقر الرئيسي لشركة رينرز الشرق الأوسط في مملكة البحرين وتقدم خدماتها إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى لبنان ومصر والأردن والعراق.

للمزيد من المعلومات حول رينرز الشرق الأوسط، الرجاء الاتصال على 17877266 973+ أو زيارة www.reynaers.bh. قم بمتابعة Reynaers Middle East على فيسبوك ولينكدإن، وreynaers_me على إنستغرام و Reynaers Aluminium على يوتيوب للاطلاع على أحدث المنتجات وآخر الأخبار.

نبذة عن رينرز الشرق الأوسط:

رينرز الشرق الأوسط هي شركة تابعة لشركة رينرز للألمنيوم الأوروبية المتخصصة، وهي شركة رائدة في السوق في بلجيكا ولديها عمليات في جميع أنحاء العالم، ومتخصصة في تطوير وتسويق حلول الألمنيوم المبتكرة والمستدامة للنوافذ والأبواب والجدران الستائرية والأنظمة المنزلقة والحواجز الشمسية. إضافة إلى تقديمها مجموعة واسعة من الحلول القياسية، تقوم الشركة أيضًا بتطوير حلول مصممة خصيصًا لجميع قطاعات السوق، لتشمل المشاريع السكنية والتجارية والصناعية. تلبي أنظمة رينرز عالية الجودة متطلبات الراحة والأمان والتصميم المعماري وكفاءة الطاقة. كما كما تقدم الشركة الدعم للمهندسين المعماريين والمصنعين ومركبي ألواح الطاقة الشمسية ومطوري المشاريع والمستثمرين والمستخدمين النهائيين. تأسست رينرز في عام 1965، ويعمل بها حاليًا أكثر من 1770 موظفًا في 40 دولة حول العالم وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 70 دولة في 5 قارات.

يقع المقر الرئيسي لشركة رينرز الشرق الأوسط في مملكة البحرين منذ عام 2004، وهو يخدم دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن ولبنان ومؤخراً العراق. كما أن لدى الشركة مكاتب فرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.reynaers.bh.

نبذة عن شركة ميديا سين للعلاقات العامة والترجمة ذ.م.م:

شركة ميديا سين للعلاقات العامة والترجمة ذ.م.م متخصصة في تقديم خدمات العلاقات العامة، والتسويق الإلكتروني والترجمة ومقرها مملكة البحرين. وقد أسست الشركة من قبل صحافيين تتجاوز مجموع خبرتهم 50 عاماً، وهو ما يضمن للعملاء قيمة مضافة لخدماتها.

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