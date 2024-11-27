دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت طلبات هولدينغ بي ال سي (المشار إليها فيما يلي باسم "طلبات" أو "الشركة")، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن زيادة حجم الطرح العام الأولي (المشار إليه فيما يلي "الاكتتاب العام الأولي" أو "الطرح") لأسهمها (المشار إليها فيما يلي بكلمة "الأسهم، وللواحد منها بكلمة "سهم") في سوق دبي المالي. وتأتي هذه الزيادة بعد الارتفاع الكبير في طلبات الاكتتاب من المستثمرين الدوليين والإقليميين في الشريحة الثانية (كما موضح أدناه)، ومنها عدد من طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين عالميين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل.

أبرز التفاصيل

ارتفع حجم الطرح العام الأولي الإجمالي إلى 4,657,648,125 سهم من الأسهم العادية، بعد أن كان قد تم الإعلان سابقاً عن طرح 3,493,236,093 سهماً عادياً.

سهم من الأسهم العادية، بعد أن كان قد تم الإعلان سابقاً عن طرح 3,493,236,093 سهماً عادياً. يمثل حجم الطرح العام الأولي الآن 20 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة (15% سابقاً من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة).

% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة (15% سابقاً من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة). جميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة، وهي شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة ( Delivery Hero MENA Holding GmbH ) ("المساهم البائع")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو إس إي ("دليفري هيرو")، الشركة العامة المدرجة في المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

) ("المساهم البائع")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو إس إي ("دليفري هيرو")، الشركة العامة المدرجة في المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت للأوراق المالية. وفقاً للنطاق السعري الثابت لأسهم الطرح الذي يتراوح بين 1.50 و1.60 درهم إماراتي للسهم الواحد (النطاق السعري للطرح)، وفي حال بيع جميع الأسهم المطروحة، من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 7.0 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي) و 7.5 مليار درهم إماراتي (حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي).

إماراتي للسهم الواحد (النطاق السعري للطرح)، وفي حال بيع جميع الأسهم المطروحة، من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين مليار درهم إماراتي (حوالي مليار دولار أمريكي) و مليار درهم إماراتي (حوالي مليار دولار أمريكي). تم تخصيص الأسهم الإضافية البالغ عددها 1,164,412,032 سهماً بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المقتصرة فقط على المستثمرين المحترفين، كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سهماً بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المقتصرة فقط على المستثمرين المحترفين، كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة "طلبات" عند الإدراج بين 34.9 مليار درهم إماراتي (حوالي 9.5 مليار دولار أمريكي) و 37.3 مليار درهم إماراتي (حوالي 10.1 مليار دولار أمريكي).

عند الإدراج بين مليار درهم إماراتي (حوالي 9.5 مليار دولار أمريكي) و مليار درهم إماراتي (حوالي 10.1 مليار دولار أمريكي). تبقى فترة الاكتتاب دون تغيير، حيث تنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات (كما هو محدد ادناه)، وفي 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

(كما هو محدد ادناه)، وفي 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين. سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال آلية البناء السعري للسهم وسيتم الإعلان عنه في 29 نوفمبر 2024.

السعري للسهم وسيتم الإعلان عنه في 29 نوفمبر 2024. من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي ("الإدراج") في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك.

زيادة حجم الطرح

بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("هيئة الأوراق المالية والسلع")، سيطرح المساهم البائع الآن 4,657,648,125 سهم من الأسهم العادية، أي ما يعادل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وقد تم زيادة حجم الطرح من 3,493,236,093 سهماً، وكان ذلك يمثل 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين في الشريحة الثانية، ولإرساء بيئة تداول داعمة لأسهم الشركة بعد الإدراج.

تم اتخاذ القرار بزيادة حجم الطرح في ضوء ارتفاع عدد طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين دوليين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل، ومنهم مستثمرون جدد يستثمرون لأول مرة في سوق دبي المالي.

وفقاً للنطاق السعري الثابت لأسهم الطرح وفي حال بيع جميع الأسهم المطروحة، من المتوقع أن يتراوح حجم الطرح بين 7.0 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي) و7.5 مليار درهم إماراتي (حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي)، مع تخصيص أسهم الطرح الإضافية بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المقتصرة فقط على المستثمرين المحترفين، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

عملية الاكتتاب

وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، سيتألف الطرح من:

طرح عام ("طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الموظفين المؤهلين (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشار إليهم باسم "الشريحة الأولى"). و؛

طرح للمستثمرين المحترفين (كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13 ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر)، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم "طرح المستثمرين المؤهلين" أو "الشريحة الثانية").

وبدأت فترة الاكتتاب العام الأولي في 19 نوفمبر 2024 وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين. وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.50 درهم إماراتي و1.60 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة في وقت الإدراج ستتراوح بين حوالي 34.9 مليار درهم إماراتي (حوالي 9.5 مليار دولار أمريكي) وحوالي 37.3 مليار درهم إماراتي (حوالي 10.1 مليار دولار أمريكي). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 29 نوفمبر 2024.

ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

تتوفر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المحترفين. وقد تم نشر الإعلان العام ونشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة في 11 نوفمبر 2024، بينما تم نشر مذكرة الطرح الدولية في 19 نوفمبر 2024. وتتوفر نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية على الموقع الإلكتروني: https://ipo.talabat.com

تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ كمستشار الإدراج.

كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وجي بي مورجان للأوراق المالية بي إل سي، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.

وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، وبنك باركليز بي إل سي، وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م)، وبنك أبوظبي الأول، وبنك جولدمان ساكس أوروبا إس إي، وبنك آي إن جي، وبنك يونيكريديت ذو المسؤولية المحدودة كمديري سجل مشتركين.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ش.م.م، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

نبذة عن "طلبات"

منذ إطلاقها في الكويت في عام 2004، تقدم "طلبات"، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلى مستويات الراحة والموثوقية لعملائها. وتتمتع "طلبات" بجذور محلية عميقة، ما يوفر فهماً حقيقياً لمتطلبات المجتمعات التي تخدمها في ثماني دول في جميع أنحاء المنطقة. ونعتمد على البيانات والتكنولوجيا المبتكرة لتبسيط الحياة اليومية لعملائنا، وتحسين العمليات لشركائنا من المطاعم والمتاجر المحلية، وتزويد سائقي التوصيل بفرص مالية موثوقة يومياً. ونعمل في "طلبات" على إنشاء بيئة مبتكرة تمكّن موظفي الشركة من إحداث تأثير إيجابي في جميع أنحاء المنطقة عبر منصتنا.

للاستفسارات الإعلامية وعلاقات المستثمرين

تينيو (مستشار الاتصالات المالية)

أندي بارنيس

شادي عبدالحميد

talabat@teneo.com

مستشار الإدراج

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ

المنسقون العالميون المشتركون

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ

جي بي مورجان للأوراق المالية بي إل سي

مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي

مديرو السجل المشتركون

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

بنك باركليز بي إل سي

إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م)

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

بنك جولدمان ساكس أوروبا إس إي

بنك آي إن جي

بنك يونيكريديت ذو المسؤولية المحدودة

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع

بنك المارية المحلي ش.م.م

بنك دبي الإسلامي ش.م.ع

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

بنك المشرق ش.م.ع

بنك ويو ش.م.ع

-انتهى-

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