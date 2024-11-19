دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت طلبات هولدينغ بي ال سي (المشار إليها فيما يلي باسم "طلبات" أو "الشركة")، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن النطاق السعري لأسهم الاكتتاب العام (المشار إليها فيما يلي بكلمة "الأسهم" وللواحد منها بكلمة "سهم") ("النطاق السعري") وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") في سوق دبي المالي.

أبرز التفاصيل

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.50 و 1.60 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين حوالي 34.93 مليار درهم إماراتي (حوالي 9.51 مليار دولار أمريكي) و 37.26 مليار درهم إماراتي (حوالي 10.15مليار دولار أمريكي).

سيتم بيع إجمالي 3,493,236,093 سهم من الأسهم العادية والتي تمثل نسبة 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

جميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة وهي شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة (Delivery Hero MENA Holding GmbH) ("المساهم البائع")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو إس إي ("دليفري هيرو")، الشركة العامة المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

تشارك شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، بالنيابة عن صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، وصندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م كمستثمرين رئيسيين في الاكتتاب العام وذلك بالتزامات إجمالية تبلغ حوالي 918 مليون درهم إماراتي (250 مليون دولار أمريكي).

تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي اليوم وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وبتاريخ 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 29 نوفمبر 2024.

من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي ("الإدراج") في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك.

وقال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات":"يسرنا أن نعلن اليوم عن فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة "طلبات" في سوق دبي المالي بعدما شهدنا اهتماماً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين منذ إعلان نية الطرح. تأسست شركة "طلبات" في الشرق الأوسط في عام 2004، واليوم يستخدم منصتنا أكثر من 65,000 مطعم ومتجر بقالة في ثماني دول عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من ستة ملايين عميل نشط. وتركز استراتيجية نمو الشركة على تعزيز عروض منتجاتنا وزيادة حصتنا في السوق، والاستثمار في برامج التكنولوجيا المالية والولاء المبتكرة، كما نعمل على توسيع حلولنا الإعلانية ("منتجات "AdTech) واستكشاف مجالات جديدة واعدة للمستثمرين في ضوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية المواتية في منطقتنا وسوقها المتنامية، ونتطلع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد للانضمام إلينا في مسيرة نمونا".

تفاصيل النطاق السعري

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.50 و 1.60 درهم إماراتي للسهم الواحد. وبالتالي، من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 5.24 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.43 مليار دولار أمريكي) و5.59 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.52 مليار دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستتراوح بين حوالي 34.93 مليار درهم إماراتي (حوالي 9.51 مليار دولار أمريكي) وحوالي 37.26 مليار درهم إماراتي (حوالي 10.15 مليار دولار أمريكي). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 29 نوفمبر 2024.

سيتم طرح إجمالي 3,493,236,093 سهماً، أي ما يعادل 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة "طلبات". وجميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة مملوكة للمساهم البائع الذي يحتفظ بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

المستثمرون الرئيسيون

بتاريخ 18 نوفمبر 2024، أبرمت الشركة والمساهم البائع اتفاقية مستثمر رئيسي مع مجموعة من المستثمرين الرئيسيين (المشار إليهم فيما يلي باسم "المستثمرون الرئيسيون")، ويشمل ذلك شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، بالنيابة عن صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي وصندوق أبوظبي للتقاعد وشركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م الذين التزموا بشراء أسهم في الطرح بمبالغ تصل إلى حوالي 514 مليون درهم (140 مليون دولار أمريكي)وحوالي 220 مليون درهم (60 مليون دولار أمريكي) وحوالي 184 مليون درهم (50 مليون دولار أمريكي) على التوالي. وبموجب اتفاقيات المستثمر الرئيسي، التزم كل من المستثمرين الرئيسيين بشراء الأسهم في طرح المستثمرين المؤهلين بسعر الطرح النهائي. وعليه، فقد التزم هؤلاء المستثمرون الرئيسيون مجتمعين بحوالي 918 مليون درهم (250 مليون دولار أمريكي) في الاكتتاب العام الأولي وفقاً لسعر الطرح النهائي واستناداً إلى حجم الطرح الحالي، وستخضع أسهمهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد الإدراج.

عملية الاكتتاب

سيتألف الطرح من:

طرح عام ("طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الموظفين المؤهلين (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشار إليهم باسم "الشريحة الأولى"). و؛

طرح للمستثمرين المحترفين (كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13 ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر)، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم "طرح المستثمرين المؤهلين" أو "الشريحة الثانية").

وتبدأ فترة الاكتتاب العام الأولي اليوم وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى فيما عدا الموظفين المؤهلين على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 1,000 (ألف) سهم، وسيحصل كل من الموظفين المؤهلين على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 10,000 (عشرة آلاف) سهم ("الحد الأدنى المضمون للتخصيص").

ويجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص (1) حجم الشريحة و(2) العدد الإجمالي للأسهم المخصصة لأي موظف مؤهل وفقاً للحد الأدنى المضمون للتخصيص بما لا يتجاوز عدد الأسهم التي تقدم بها الموظف المؤهل بناءً على سعر الطرح النهائي، مع مراعاة الحدود والشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج ("اتفاقية التعهد بالتغطية")، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج.

تتوفر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المحترفين. وقد تم نشر الإعلان العام ونشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة في 11 نوفمبر 2024، بينما تم نشر مذكرة الطرح الدولية في 19 نوفمبر 2024. وتتوفر نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية على الموقع الإلكتروني: https://ipo.talabat.com

تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ كمستشار الإدراج.

كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وجي بي مورجان للأوراق المالية بي إل سي، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.

وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، وبنك باركليز بي إل سي، وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م)، وبنك أبوظبي الأول، وبنك جولدمان ساكس أوروبا إس إي، وبنك آي إن جي، وبنك يونيكريديت ذو المسؤولية المحدودة كمديري سجل مشتركين.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ش.م.م، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

نبذة عن "طلبات"

منذ إطلاقها في الكويت في عام 2004، تقدم "طلبات"، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلى مستويات الراحة والموثوقية لعملائها. وتتمتع "طلبات" بجذور محلية عميقة، ما يوفر فهماً حقيقياً لمتطلبات المجتمعات التي تخدمها في ثماني دول في جميع أنحاء المنطقة. ونعتمد على البيانات والتكنولوجيا المبتكرة لتبسيط الحياة اليومية لعملائنا، وتحسين العمليات لشركائنا من المطاعم والمتاجر المحلية، وتزويد سائقي التوصيل بفرص مالية موثوقة يومياً. ونعمل في "طلبات" على إنشاء بيئة مبتكرة تمكّن موظفي الشركة من إحداث تأثير إيجابي في جميع أنحاء المنطقة عبر منصتنا.

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