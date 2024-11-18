المبادرة تعكس تأثير طلبات الإيجابي على المجتمع بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة

القاهرة: أعلنت طلبات مصر المنصة الرائدة في مجال توصيل الطعام والتجارة السريعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق مبادرة "سكتنا واحدة"، والتي تهدف إلى دعم أصحاب عربات الطعام المتنقلة عبر تحويلها إلى مطاعم مجهزة بالكامل. تعكس هذه المبادرة رؤية واستراتيجية "طلبات مصر" لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة في مصر، وتؤكد على التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية كجزء أساسي من دورها في تعزيز الاقتصاد المحلي بشكل مستدام.

تركز المبادرة على تزويد أصحاب عربات الطعام في عدة مناطق في أنحاء الجمهورية، من بينها القاهرة الكبرى، الإسكندرية، وإقليم الدلتا، وخط القناة، بفرصٍ جديدة من خلال تحويل عرباتهم إلى مطاعم محلية ثابتة ومجهزة بالكامل في نفس المنطقة التي يعملون فيها. وبجانب تجهيز المطاعم، ستدعم "طلبات مصر" هؤلاء الشباب بإدراج مطاعمهم على تطبيق "طلبات"، مما يساهم في توسيع نطاق وصولهم وزيادة مبيعاتهم. تسعى "طلبات" من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز تنوع خيارات الطعام وتقديم تجربة فريدة لعملائها، وذلك في إطار شراكتها مع المزيد من أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال، مما يعكس أثرها الإيجابي على المجتمع ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي اختيار أصحاب العربات المنضمة لمبادرة "سكتنا واحدة" وفقا لمعايير دقيقة، حيث تستهدف أصحاب المشروعات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، مع التركيز على دعم الشباب الطموح بغض النظر عن سنوات الخبرة، مع الحرص على تنوع المطابخ لتلبية كافة الأذواق، وتولي المبادرة أهمية كبيرة لشعبية العربة وتفاعل العملاء معها، مع اهتمام خاص بأصحاب القصص الملهمة من أصحاب العربات التي تعكس مسيرة كفاح حقيقية.

وتعليقا على هذه المبادرة، صرحت هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر قائلة: "في طلبات نؤمن بأهمية دعم رواد الأعمال ومساعدتهم على النمو والتطور. هذه المبادرة هي تجسيد لالتزامنا برؤية مصر 2030 في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب لتعزيز الاقتصاد المحلي ". وأضافت "بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة يحتاج إلى توفير بيئة ملائمة تعزز من قدرات رواد الأعمال وتشجع على الابتكار والإبداع، ومن خلال مبادراتنا، نسعى في طلبات إلى بناء شبكة قوية من رواد الأعمال الذين يساهمون في تطوير الاقتصاد، إيمانا منا بأن العمل الجماعي هو مفتاح تحقيق التغيير الإيجابي وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة".

من جانبه علق عبدالرحمن سمير، أحد أصحاب العربات المستفيدين من المبادرة والشهير ب "مستر عبودة" قائلاً: " قد كان حلمًا، وأصبح اليوم حقيقة بفضل مبادرة 'سكتنا واحدة' من طلبات، رؤية عربة الطعام الصغيرة التي امتلكها تتحول إلى مطعم متكامل يستقبل المزيد من العملاء ويوفر دخلاً أكبر، والأهم، يمنحني فرصة جديدة لتحقيق أحلامي. لقد أحدثت هذه المبادرة تغييرًا جذريًا في حياتي، وأنا ممتن جدًا لطلبات على هذه الدفعة القوية التي جعلتني أخطو خطوة كبيرة نحو المستقبل الذي طالما حلمت به."

مبادرة "سكتنا واحدة" جزء رئيسي من رؤية طلبات لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع العديد من المطاعم المحلية الصغيرة ورواد الأعمال، حيث تتمتع منصة طلبات بشراكات واسعة مع أكثر من 10 آلاف مطعم، نصفهم تقريبًا من المطاعم المحلية الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر لعملائها أكثر من 40 ألف نوع من الأطعمة المختلفة. وبفضل هذه الشراكات، تستطيع طلبات توصيل الوجبات من المطاعم إلى ملايين العملاء الباحثين عن الراحة والتوفير.

نبذة عن طلبات مصر

طلبات هي شركة رائدة في توصيل الطلبات من المطاعم للعملاء عبر الانترنت والتابعة لشركة ديليفيري هيرو الألمانية، حيث يحمل تطبيقها 6 ملايين عميل، وبدأت العمل في مصر عام 2017، ويصل حجم شركاء طلبات 10 آلاف مطعما. توفر طلبات أكثر من 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة للطيارين. تدعم طلبات الشركات المحلية وتهدف إلى توفير تجربة سلسة وفعّالة لطلب وتوصيل الطعام، من خلال ربط العملاء بالمطاعم والمتاجر، لتمكين عملائها من اختيار كل ما يرغبون فيه، مع ضمان سرعة وصول طلباتهم في أسرع وقت، وفي الوقت ذاته توفير وسائل دفع متعددة وآمنة، كما تتيح خدمة طلبات مارت التي تمكنك من تسوق البقالة بسرعة وسهولة عبر الإنترنت،‎ مع خدمة التوصيل إلى المنزل والمتوفرة بالفعل في أكثر من 26 مدينة.

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