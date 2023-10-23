إطلاق حملة لجمع التبرعات عبر منصة طلبات بالتعاون مع منصة "Give" وجمعية الهلال الاحمر الكويتي

طلبات تكثف من جهودها في سبيل بناء مجتمع أفضل

في إطار جهودها المستمرة لدعم الأعمال الإنسانية، وتقديم المساعدة للمحتاجين في مناطق الأزمات، قامت طلبات، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، باتخاذ مجموعة من المبادرات الانسانية لنصرة أهالي غزة ومساعدتهم على تخطي ما يعانونه من نقص في المستلزمات الأساسية للعيش الكريم.

فمنذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، عملت العديد من المنظمات والجهات المحلية والعالمية على تقديم الدعم والإغاثة للمواطنين الفلسطينيين، وتأتي من بين هذه الجهود مبادرة مشتركة بين طلبات ومنصة "Give" وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، حيث تم إطلاق حملة لجمع التبرعات عبر منصة طلبات الرقمية.

كما قامت طلبات بالتبرع بمبلغ 540,000 دولار أمريكي، لدعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي يعمل ،وتوفير المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ وسيتم استخدام مبلغ التبرع لتوفير المساعدة الضرورية للأسر المتضررة في قطاع غزة.

يجدر بالذكر أن منصة طلبات، التي تعتبر واحدة من أكبر منصات التكنولوجيا وتوصيل الطلبات على مستوى المنطقة، لها دور هام في دعم الأنشطة الإنسانية والاجتماعية. وقد كانت من أوائل الشركات التي اتخذت قراراتٍ فورية لبذل كافة الجهود الممكنة نحو دعم الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، لتخفيف معاناة السكان المتأثرين بالأزمة الإنسانية الحالية.

#بياناتشركات

- انتهى -

