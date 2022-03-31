القاهرة - مصر: في إطار المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقها، أعلنت شركة "طلبات" المنصة الرائدة في مجال توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة في مصر، عن قيامها بتوقيع شراكة تعاون مع "مؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية" من أجل تسهيل التبرعات من خلال منصتها لتقديم كافة سبل الدعم للرعاية الطبية والخدمات العلاجية، بالإضافة إلى تجهيز وتسيير قوافل وعيادات طبية بالمناطق الأكثر إحتياجًا.

ويمكن لمستخدمي طلبات التبرع أيضا لتمويل كشوفات طبية وشراء الأدوية والمساهمة في دفع عمليات جراحية لازمة. ويأتي ذلك إنطلاقًا من دور "طلبات" في مجال التنمية المجتمعية وأهميتها على الفرد والمجتمع، وتماشيًا مع استراتيجيتها في دعم الدولة المصرية في جميع المجالات، والعمل على الارتقاء بجميع فئات المجتمع.

وتعليقًا على تلك الشراكة قالت، هدير شلبي، المدير التنفيذي لشركة "طلبات مصر" نحن فخورون للغاية بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران والتي لها إنجازات حافلة في مجال التنمية المجتمعية وتقديم كافة الرعاية الطبية لغير القادرين. شركتنا تسعى للمساهمة في تعزيز صحة المواطنين في جميع المناطق المختلفة - ونأمل بأن التبرعات التي سيتم تسهيلها من خلال منصتنا تقوم بتمكين مؤسسة إبراهيم بدران لمواصلة عملهم الوثيق مع الأشخاص المحتاجين في المناطق النائية."

ومن جانبها قالت علا إسماعيل، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة إبراهيم بدران: نحن نؤمن بأن الرعاية الطبية هي حق أساسي من حقوق الإنسان. لذا نعمل دائما لتقديم رعاية صحية عالية الجودة لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكلفتها، وذلك من خلال شراكتنا مع كيانات مثل شركة طلبات، التي تشارك هدفنا لتحقيق صحة أفضل في جميع أنحاء البلاد واستعمل التكنولوجيا في فعل الخير. ولأن عملنا في المؤسسة يدور حول الجهود الميدينية في المناطق النائية، فإننا متحمسون لجعل هذه الشراكة تقربنا من الأشخاص الذين يشاركوننا مهمتنا ويريدون المساهمة في مستقبل أفضل لصحة الجميع."

تأسست مؤسسة إبراهيم أ. بدران عام ٢٠١٤ على يد أسرة الطبيب الراحل إبراهيم أحمد بدران، وبدعم من أصدقائه وزملائه الذين قرروا الحفاظ على إرثه حيًّا من خلال إنشاء مؤسسة خيرية غير ربحية باسمه؛ تهدف إلى تعزيز وصول العلاج لمن لا يستطيع تحَمُّل تكلفته. نجحت المؤسسة في إرسال أكثر من 600 قافلة طبية إلى ١٢٠ قرية، بـ ١٦ محافظة في جميع أنحاء مصر. كما فحصت أكثر من 395000 مريض في المناطق الريفية. وخلال 8 سنوات؛ تلقت المؤسسة مساعدات من أكثر من 1600 متطوع غير طبي، إلى جانب دعم فريقنا الطبي المتخصص في أكثر من ١٥ تخصصًا طبيًّا، والذي أزهر عن 1200 عملية جراحية ناجحة.

والتبرعات لمؤسسة إبراهيم بدران متاحة الآن على تطبيق طلبات، ويمكن للعملاء تحميل التطبيق من iOS App Store أو Google Play Store أو Huawei AppGallery.

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لمحة عن طلبات

عززت طلبات مكانتها كواحدة من أهم شركات توصيل الطعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ انطلاقها للمرة الأولى في الكويت عام 2004.

ومنذ ذلك الوقت، توسّعت الشركة لتقدم حالياً مئات ملايين طلبات توصيل الطعام ومستلزمات البقالة سنوياً لعملائها في تسع دول في المنطقة. وتقدم طلبات خدمات توصيل الطعام من أكثر من 25 ألف علامة تجارية وما يقارب 50 ألف فرع، فيما يعمل مفهوم التجارة الإلكترونية السريعة طلبات مارت على تسليم البقالة للعملاء في البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر والإمارات خلال مدة لا تتجاوز 30 دقيقة فقط.

ويتمحور اهتمامنا حول العملاء والشركاء وطاقم العمل، إلى جانب المجتمعات التي ننشط فيها، فقد عملت طلبات خلال عام 2020 على تسهيل التبرع بأكثر من 340 ألف وجبة و44 ألف دواء للمحتاجين، فضلاً عن التبرع بما يزيد على 1.3 مليون يورو لصالح الأعمال الخيرية بمساعدة شركائنا وعملائنا. كما تشكّل طلبات جزءاً من دليفري هيرو، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية السريعة.