دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت طلبات، المنصة الرائدة في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة، عن شراكة جديدة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم - لتصبح شريكاً إقليمياً رسمياً لمباريات أندية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

من المقرر أن تعمل طلبات على تعزيز تجربة يوم المباراة بشكل عام، حيث ستقدم أنشطة تفاعلية وجوائز وأكثر لمشجعي كرة القدم في الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن والعراق.

قال ستيفانو فيكيو، نائب رئيس قسم الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي في طلبات: "بصفتي من محبين كرة القدم، أنا شخصياً سعيد جداً بانضمام طلبات إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. هذه الشراكة تهدف إلى إطلاق العنان للإبداع وتطوير تجربة متابعة المباريات، مع الاستمرار في تسهيل الحياة لعملائنا. بعد أن نمت طلبات لتصبح منصة التوصيل حسب الطلب الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نحن فريق طلبات متحمسون للغاية لهذه الفرصة الجديدة لتحقيق أشياء مذهلة في هذا الموسم."

قال داتوك سيري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "يسعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالشراكة مع طلبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كرة القدم الآسيوية جزء لا يتجزأ من قاعدتها الجماهيرية المتحمسة. يلتزم كل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وطلبات بدفع الابتكار والتميز ونشكرهم على تأكيد ثقتهم في كرة القدم الآسيوية، خاصة وأن مسابقات نادي الاتحاد الآسيوي تبشر بعصر جديد من النمو."

"نتطلع إلى العمل في شراكة وثيقة مع طلبات لتقديم تجارب جديدة ومثيرة وبينما نسعى جاهدين لتعميق علاقاتنا مع مشجعي كرة القدم الآسيويين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

مع استمرار الشراكة طوال موسم مباريات الأندية، يمكن للمشجعين في الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن والعراق أن يتوقعوا الاستمتاع بتجارب تعزز شغفهم بكرة القدم.

نُبذة عن «طلبات»

منذ انطلاقتها الأولى في الكويت عام 2004، تقدم "طلبات" المنصة الرائدة في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة اليومية أفضل الحلول لجعل تفاصيل حياة عملائها اليومية أسهل.

كون طلبات جزءاً لا يتجزأ من هذا الإقليم، فهي تستطيع تلبية احتياجات الثمان دول التي تعمل بها. نحن نقدم أفضل الحلول لجعل تفاصيل حياة عملائنا اليومية أسهل بالاعتماد على التكنولوجيا والمعرفة المحلية.

كما نوفر الوقت لعملائنا، ونساهم في تسهيل التعاملات اليومية للمطاعم والمتاجر المحلية التي نتعامل معها، كما نخلق فرص اقتصادية لسائقي التوصيل لدينا. نحرص في طلبات على تطوير بيئة عمل مبتكرة لموظفينا لمساعدتهم على إحداث أثر إيجابي باستخدام منصتنا في جميع أنحاء المنطقة.

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