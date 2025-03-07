سيمونيدا سوبوتيك:

● مساهمتنا في "وقف الأب" تعكس التزامنا المستمر برد الجميل للمجتمع وتعزيز المبادرات الكفيلة بإحداث أثر مجتمعي ملموس على المدى الطويل



الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت "طلبات الإمارات"، شركة التكنولوجيا المحلية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن دعمها لحملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتتيح شركة "طلبات" لمستخدمي تطبيقها الذكي التبرع لتوفير العلاج الطبي والرعاية الصحية بدءاً من 10 دراهم إلى 20 و50، و100، و500 درهم، لدعم حملة "وقف الأب"، التي تهدف إلى ترسيخ القيم النبيلة في دولة الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري، وإحداث حراك مجتمعي واسع النطاق يساهم في تحقيق مستهدفاتها في توفير رعاية صحية مستدامة للمحتاجين.

ويمكن التبرع لحملة "وقف الأب" من خلال تحميل تطبيق "طلبات" من متجر جوجل بلاي أو متجر آبل أو متجر هواوي AppGallery والبحث عن "وقف الأب" على شريط البحث في التطبيق أو الضغط على مجموعة "تبرع الحين" الموجودة على الصفحة الرئيسية في التطبيق واختيار "وقف الأب".

وتسعى حملة وقف الأب التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده، وتعمل على ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال توفير وقف مستدام يضمن توفير فرص الرعاية الصحية والتمكين للفئات الأقل حظاً أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة، في مختلف أنحاء العالم، وتستهدف كل إنسان محتاج للرعاية الصحية في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، بما يساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

رد الجميل للمجتمع

وقالت سيمونيدا سوبوتيك، نائب الرئيس والمدير العام لدى "طلبات الإمارات": "يسرّنا المساهمة في حملة (وقف الأب) بما يعكس التزامنا المستمر برد الجميل للمجتمع وتعزيز المبادرات الكفيلة بإحداث أثر مجتمعي ملموس على المدى الطويل".

وأضافت: "تسهم هذه الحملة في توطيد شراكتنا مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، ونفخر بالمشاركة في دعم الجهود الإنسانية لدولة الإمارات الرامية إلى الارتقاء بصحة الفئات المحتاجة".

قنوات المساهمة

وبالإضافة إلى إمكانية التبرع لحملة "وقف الأب" عبر تطبيق "طلبات الذكي"، تواصل الحملة استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.



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